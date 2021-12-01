10:57 01.12.2021 (обновлено: 11:05 01.12.2021)
В Польше обвинили белорусских военных в применении пневматического оружия
Польша обвинила белорусских военных в применении пневматического оружия на границе
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПольские военнослужащие у пункта пропуска "Кузница" – "Брузги" на польско-белорусской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
ВАРШАВА, 1 дек – РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак утверждает, что с территории Белоруссии из пневматического оружия были обстреляны осветительные мачты на границе.
"В районе Тересполя были обстреляны осветительные мачты, установленные солдатами Войска польского на границе с Белоруссией. Прожекторы были уничтожены в результате выстрелов из пневматического оружия. Обстрел был произведен с территории Белоруссии", - написал Блащак в Twitter.
Польский министр считает, что за обстрел несут ответственность белорусские силовики.
"Провокации белорусских служб абсолютно неприемлемы. В министерство национальной обороны будет вызван атташе обороны для дачи объяснений по поводу инцидента в районе Тересполя", - заявил он.
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.