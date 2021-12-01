https://ria.ru/20211201/granitsa-1761592796.html

В Польше обвинили белорусских военных в применении пневматического оружия

В Польше обвинили белорусских военных в применении пневматического оружия - РИА Новости, 01.12.2021

В Польше обвинили белорусских военных в применении пневматического оружия

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак утверждает, что с территории Белоруссии из пневматического оружия были обстреляны осветительные мачты на... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T10:57

2021-12-01T10:57

2021-12-01T11:05

в мире

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

мариуш блащак

белоруссия

минск

польша

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ВАРШАВА, 1 дек – РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак утверждает, что с территории Белоруссии из пневматического оружия были обстреляны осветительные мачты на границе.Польский министр считает, что за обстрел несут ответственность белорусские силовики.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.

https://ria.ru/20211201/lukashenko-1761584265.html

белоруссия

минск

польша

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в мире, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, мариуш блащак, белоруссия, минск, польша