https://ria.ru/20211201/granitsa-1761643956.html

В Польше нашли тела восьми мигрантов с начала кризиса на границе

В Польше нашли тела восьми мигрантов с начала кризиса на границе - РИА Новости, 01.12.2021

В Польше нашли тела восьми мигрантов с начала кризиса на границе

Тела восьми нелегальных мигрантов обнаружены на территории Польши с начала пограничного кризиса, сообщила журналистам пресс-секретарь главного коменданта... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T14:21

2021-12-01T14:21

2021-12-01T14:31

в мире

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

белоруссия

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ВАРШАВА, 1 дек – РИА Новости. Тела восьми нелегальных мигрантов обнаружены на территории Польши с начала пограничного кризиса, сообщила журналистам пресс-секретарь главного коменданта Пограничной стражи Польши Анна Михальская."Таких людей было в общей сложности восемь. В том числе один человек, который скончался во время реанимационных мероприятий у линии границы во время ее нелегального пересечения. Этому человеку была вызвана группа медицинских спасателей. К сожалению, ему не удалось помочь. Также тот мужчина, который был выловлен из реки Буг", - рассказала Михальская.Представитель Погранстражи уточнила, что семь человек погибли на территории Полдляского отдела Пограничной стражи и один, тело которого было обнаружено в реке Буг, – на территории Надбужаньского отдела.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.

https://ria.ru/20211201/lukashenko-1761584265.html

польша

белоруссия

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в мире, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, белоруссия