Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211201/granitsa-1761643956.html
В Польше нашли тела восьми мигрантов с начала кризиса на границе
В Польше нашли тела восьми мигрантов с начала кризиса на границе - РИА Новости, 01.12.2021
В Польше нашли тела восьми мигрантов с начала кризиса на границе
Тела восьми нелегальных мигрантов обнаружены на территории Польши с начала пограничного кризиса, сообщила журналистам пресс-секретарь главного коменданта... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T14:21
2021-12-01T14:31
в мире
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761173523_0:69:3071:1796_1920x0_80_0_0_6710f34ae4fca4f0197aa141756c0715.jpg
ВАРШАВА, 1 дек – РИА Новости. Тела восьми нелегальных мигрантов обнаружены на территории Польши с начала пограничного кризиса, сообщила журналистам пресс-секретарь главного коменданта Пограничной стражи Польши Анна Михальская."Таких людей было в общей сложности восемь. В том числе один человек, который скончался во время реанимационных мероприятий у линии границы во время ее нелегального пересечения. Этому человеку была вызвана группа медицинских спасателей. К сожалению, ему не удалось помочь. Также тот мужчина, который был выловлен из реки Буг", - рассказала Михальская.Представитель Погранстражи уточнила, что семь человек погибли на территории Полдляского отдела Пограничной стражи и один, тело которого было обнаружено в реке Буг, – на территории Надбужаньского отдела.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
https://ria.ru/20211201/lukashenko-1761584265.html
польша
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761173523_31:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_e1beb906555972016f48ceb3949fd9fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, белоруссия
14:21 01.12.2021 (обновлено: 14:31 01.12.2021)
 
В Польше нашли тела восьми мигрантов с начала кризиса на границе

Польские пограничники нашли тела восьми мигрантов с начала кризиса на границе

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока идут после купания в полевой бане в лагере мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе
Беженцы с Ближнего Востока идут после купания в полевой бане в лагере мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 1 дек – РИА Новости. Тела восьми нелегальных мигрантов обнаружены на территории Польши с начала пограничного кризиса, сообщила журналистам пресс-секретарь главного коменданта Пограничной стражи Польши Анна Михальская.
"Таких людей было в общей сложности восемь. В том числе один человек, который скончался во время реанимационных мероприятий у линии границы во время ее нелегального пересечения. Этому человеку была вызвана группа медицинских спасателей. К сожалению, ему не удалось помочь. Также тот мужчина, который был выловлен из реки Буг", - рассказала Михальская.
Представитель Погранстражи уточнила, что семь человек погибли на территории Полдляского отдела Пограничной стражи и один, тело которого было обнаружено в реке Буг, – на территории Надбужаньского отдела.
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
Лукашенко готов остановить транзит энергоносителей из РФ, если Польша закроет границу - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
Вчера, 10:09
Лукашенко пригрозил последствиями, если Польша закроет границу
 
В миреПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и БелоруссииБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:46На Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"
02:35Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в день
02:17На аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспы
02:15Финансист рассказал, кто придет на выручку рублю
02:15Юрист объяснил, как поступить, если машину повредили во дворе
02:15Вирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"
02:05В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на Украине
01:05Подросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал вину
00:42Украина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощь
23:50В Киеве закончились массовые акции противников Зеленского 0:37
23:44Вакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор США
23:40Второй самолет из Кабула с россиянами приземлился в Подмосковье
23:39Болдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла оператор
23:32СК разберется в истории о подмене детей в женской колонии в Подмосковье
23:24В США изучат вопрос об ограничении авиасообщения из-за "омикрона"
23:13Назван неожиданный фактор, повышающий опасный уровень холестерина
23:03Oxxxymiron выпустил новый альбом "Красота и уродство"
23:00Cтаршеклассник умер на итоговом сочинении в Люберцах, сообщил источник
22:44Устроившего стрельбу в школе в Мичигане обвиняют в терроризме
22:38ВВП России за девять месяцев вырос на 4,6% в годовом выражении
Лента новостейМолния
На Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в деньНа аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспыФинансист рассказал, кто придет на выручку рублюЮрист объяснил, как поступить, если машину повредили во двореВирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на УкраинеПодросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал винуУкраина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощьВ Киеве закончились массовые акции противников ЗеленскогоВакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор СШАВторой самолет из Кабула с россиянами приземлился в ПодмосковьеБолдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла операторСК разберется в истории о подмене детей в женской колонии в ПодмосковьеВ США изучат вопрос об ограничении авиасообщения из-за "омикрона"Назван неожиданный фактор, повышающий опасный уровень холестеринаOxxxymiron выпустил новый альбом "Красота и уродство"Cтаршеклассник умер на итоговом сочинении в Люберцах, сообщил источникУстроившего стрельбу в школе в Мичигане обвиняют в терроризмеВВП России за девять месяцев вырос на 4,6% в годовом выражении