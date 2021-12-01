14:21 01.12.2021 (обновлено: 14:31 01.12.2021)
В Польше нашли тела восьми мигрантов с начала кризиса на границе
Польские пограничники нашли тела восьми мигрантов с начала кризиса на границе
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока идут после купания в полевой бане в лагере мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе
ВАРШАВА, 1 дек – РИА Новости. Тела восьми нелегальных мигрантов обнаружены на территории Польши с начала пограничного кризиса, сообщила журналистам пресс-секретарь главного коменданта Пограничной стражи Польши Анна Михальская.
"Таких людей было в общей сложности восемь. В том числе один человек, который скончался во время реанимационных мероприятий у линии границы во время ее нелегального пересечения. Этому человеку была вызвана группа медицинских спасателей. К сожалению, ему не удалось помочь. Также тот мужчина, который был выловлен из реки Буг", - рассказала Михальская.
Представитель Погранстражи уточнила, что семь человек погибли на территории Полдляского отдела Пограничной стражи и один, тело которого было обнаружено в реке Буг, – на территории Надбужаньского отдела.
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.