https://ria.ru/20211201/gradskiy-1761688492.html

В родном городе Градского назвали улицу в его честь

В родном городе Градского назвали улицу в его честь - РИА Новости, 01.12.2021

В родном городе Градского назвали улицу в его честь

Улицу в городе Копейске Челябинской области, где родился певец и композитор Александр Градский, назвали в его честь, сообщил в среду глава горадминистрации... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T17:30

2021-12-01T17:30

2021-12-01T17:30

культура

общество

челябинская область

копейск

александр градский

умер александр градский

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ЧЕЛЯБИНСК, 1 дек – РИА Новости. Улицу в городе Копейске Челябинской области, где родился певец и композитор Александр Градский, назвали в его честь, сообщил в среду глава горадминистрации Андрей Фалейчик.Артист скончался 28 ноября на 73-м году жизни."В честь нашего именитого земляка… названа улица в Копейске", - сообщил Фалейчик в своем аккаунте в Instagram.

челябинская область

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общество, челябинская область, копейск, александр градский, умер александр градский