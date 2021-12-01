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Минцифры зарегистрировало товарный знак "Госуслуги"

Минцифры зарегистрировало товарный знак "Госуслуги" - РИА Новости, 01.12.2021

Минцифры зарегистрировало товарный знак "Госуслуги"

Минцифры РФ зарегистрировало "Госуслуги" в качестве товарного знака, это позволит эффективнее бороться с фишинговыми сайтами, заявил замглавы министерства Олег... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T11:27

2021-12-01T11:27

2021-12-01T11:27

общество

технологии

госуслуги

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

россия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Минцифры РФ зарегистрировало "Госуслуги" в качестве товарного знака, это позволит эффективнее бороться с фишинговыми сайтами, заявил замглавы министерства Олег Качанов.Будут отслеживаться сайты, которые похожи на "Госуслуги" с точки зрения оформления и дизайна - это способ фишинга, когда мошенники привлекают внимание пользователя к тем элементам, которые кажутся знакомыми, и побуждают его ввести личные или платежные данные, пояснил чиновник.Минцифры борется с такими ресурсами как с технической точки зрения, так и с правовой, прося заблокировать, также сообщил Качанов.

https://ria.ru/20211130/sim-karty-1761533010.html

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2021

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общество, технологии, госуслуги, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия