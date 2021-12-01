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Минцифры зарегистрировало товарный знак "Госуслуги"
Минцифры зарегистрировало товарный знак "Госуслуги" - РИА Новости, 01.12.2021
Минцифры зарегистрировало товарный знак "Госуслуги"
Минцифры РФ зарегистрировало "Госуслуги" в качестве товарного знака, это позволит эффективнее бороться с фишинговыми сайтами, заявил замглавы министерства Олег... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T11:27
2021-12-01T11:27
общество
технологии
госуслуги
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Минцифры РФ зарегистрировало "Госуслуги" в качестве товарного знака, это позволит эффективнее бороться с фишинговыми сайтами, заявил замглавы министерства Олег Качанов.Будут отслеживаться сайты, которые похожи на "Госуслуги" с точки зрения оформления и дизайна - это способ фишинга, когда мошенники привлекают внимание пользователя к тем элементам, которые кажутся знакомыми, и побуждают его ввести личные или платежные данные, пояснил чиновник.Минцифры борется с такими ресурсами как с технической точки зрения, так и с правовой, прося заблокировать, также сообщил Качанов.
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общество, технологии, госуслуги, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия
11:27 01.12.2021
 
Минцифры зарегистрировало товарный знак "Госуслуги"

Минцифры зарегистрировало "Госуслуги" в качестве товарного знака

© РИА НовостиОфициальный интернет-портал государственных услуг
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Минцифры РФ зарегистрировало "Госуслуги" в качестве товарного знака, это позволит эффективнее бороться с фишинговыми сайтами, заявил замглавы министерства Олег Качанов.
"Мы в связи с обновлением портала зарегистрировали товарный знак "Госуслуги". Это обновленный товарный знак. Теперь наша борьба, например, с теми же фишинговыми сайтами, будет еще более простой", - сказал Качанов.
Будут отслеживаться сайты, которые похожи на "Госуслуги" с точки зрения оформления и дизайна - это способ фишинга, когда мошенники привлекают внимание пользователя к тем элементам, которые кажутся знакомыми, и побуждают его ввести личные или платежные данные, пояснил чиновник.
"Те, кто подделываются, стараются быть похожими на "Госуслуги", мы их постоянно мониторим, мы вычленяем сайты, которые похожи по наименованию", - продолжил он, добавив, что это производится в автоматическом режиме.
Минцифры борется с такими ресурсами как с технической точки зрения, так и с правовой, прося заблокировать, также сообщил Качанов.
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ОбществоТехнологииГосуслугиМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Россия
 
 
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