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Минцифры зарегистрировало товарный знак "Госуслуги"
Минцифры зарегистрировало товарный знак "Госуслуги" - РИА Новости, 01.12.2021
Минцифры зарегистрировало товарный знак "Госуслуги"
Минцифры РФ зарегистрировало "Госуслуги" в качестве товарного знака, это позволит эффективнее бороться с фишинговыми сайтами, заявил замглавы министерства Олег... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T11:27
2021-12-01T11:27
2021-12-01T11:27
общество
технологии
госуслуги
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Минцифры РФ зарегистрировало "Госуслуги" в качестве товарного знака, это позволит эффективнее бороться с фишинговыми сайтами, заявил замглавы министерства Олег Качанов.Будут отслеживаться сайты, которые похожи на "Госуслуги" с точки зрения оформления и дизайна - это способ фишинга, когда мошенники привлекают внимание пользователя к тем элементам, которые кажутся знакомыми, и побуждают его ввести личные или платежные данные, пояснил чиновник.Минцифры борется с такими ресурсами как с технической точки зрения, так и с правовой, прося заблокировать, также сообщил Качанов.
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общество, технологии, госуслуги, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия
Минцифры зарегистрировало товарный знак "Госуслуги"
Минцифры зарегистрировало "Госуслуги" в качестве товарного знака