https://ria.ru/20211201/gospodderzhka-1761616489.html
ВТБ надеется на господдержку развития продуктов экспортного финансирования
ВТБ надеется на господдержку развития продуктов экспортного финансирования - РИА Новости, 01.12.2021
ВТБ надеется на господдержку развития продуктов экспортного финансирования
ВТБ рассчитывает на поддержку государством развития продуктов экспортного финансирования, заявила заместитель начальника Управления торгового и экспортного... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T12:27
2021-12-01T12:27
2021-12-01T12:50
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
экономика
россия зовет!
втб
втб капитал
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153381/92/1533819227_0:110:3252:1939_1920x0_80_0_0_b3124e95b66feca8013a7a38d119f856.jpg
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. ВТБ рассчитывает на поддержку государством развития продуктов экспортного финансирования, заявила заместитель начальника Управления торгового и экспортного финансирования кредитного департамента ВТБ Анна Пономарева, выступая на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет".По словам Пономаревой, в настоящее время ВТБ работает над расширением сотрудничества с Экспортным кредитным агентством в области ESG-кредитования и инициатив в сфере ESG.С учетом тенденции к росту процентных ставок, тяжелой экономической ситуации из-за короновирусной инфекции, банк наблюдает повышенный интерес к сделкам с инструментами ТЭФ."Если говорить об основных тенденциях, которые мы сейчас видим в этом сегменте - это активное развитие новых экспортно-ориентированных производственных мощностей, создание новых и усовершенствование существующих производственных мощностей с целью производства продукции с более высокой добавленной стоимостью, большинство из которых относится к сегменту нефтехимии (нефтехимия, азотные удобрения), металлургии, леспром, фармацевтика, промышленность и машиностроение. ВТБ ожидает дальнейшего роста в этом сегменте в связи с высокой конкурентоспособностью и общей направленностью на увеличение добавленной стоимости производимой продукции", - заключила Пономарева.
https://ria.ru/20211130/sdelki-1761485185.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153381/92/1533819227_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_579cc5eccdc1fb7c4037bb34bfdb3138.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия зовет!, втб, втб капитал, россия
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. ВТБ
рассчитывает на поддержку государством развития продуктов экспортного финансирования, заявила заместитель начальника Управления торгового и экспортного финансирования кредитного департамента ВТБ Анна Пономарева, выступая на форуме "ВТБ Капитала
" "Россия зовет".
"Инструменты экспортного финансирования всегда были и будут востребованы клиентами банка. Экспорт является ключевым фактором развития российской экономики и перехода от сырьевой к инновационной экономике. Мы ожидаем постоянное увеличение бизнеса по данному направлению. Рассчитываем на дальнейшие шаги со стороны регулятора и правительства по поддержке и развитию продуктов экспортного финансирования", - сказала Пономарева, слова которой приводит пресс-служба банка.
По словам Пономаревой, в настоящее время ВТБ работает над расширением сотрудничества с Экспортным кредитным агентством в области ESG-кредитования и инициатив в сфере ESG.
"Принимая во внимание условия мандата Экспортного кредитного агентства, мы видим ключевую возможность в финансировании под покрытие немецкого экспортного агентства Euler Hermes
инвестиционных проектов, направленных на улучшение экологических составляющих определенного заемщика, и финансировании запуска новых объектов, отвечающих принципам устойчивого развития, в России
, СНГ
и ЕС. На данный момент, наш приоритет – наращивание поддержки экспорта и экспортеров полным спектром продуктов торгового и экспортного финансирования", - отметила менеджер.
С учетом тенденции к росту процентных ставок, тяжелой экономической ситуации из-за короновирусной инфекции, банк наблюдает повышенный интерес к сделкам с инструментами ТЭФ.
"Если говорить об основных тенденциях, которые мы сейчас видим в этом сегменте - это активное развитие новых экспортно-ориентированных производственных мощностей, создание новых и усовершенствование существующих производственных мощностей с целью производства продукции с более высокой добавленной стоимостью, большинство из которых относится к сегменту нефтехимии (нефтехимия, азотные удобрения), металлургии, леспром, фармацевтика, промышленность и машиностроение. ВТБ ожидает дальнейшего роста в этом сегменте в связи с высокой конкурентоспособностью и общей направленностью на увеличение добавленной стоимости производимой продукции", - заключила Пономарева.