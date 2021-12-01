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ВТБ надеется на господдержку развития продуктов экспортного финансирования
ВТБ надеется на господдержку развития продуктов экспортного финансирования - РИА Новости, 01.12.2021
ВТБ надеется на господдержку развития продуктов экспортного финансирования
ВТБ рассчитывает на поддержку государством развития продуктов экспортного финансирования, заявила заместитель начальника Управления торгового и экспортного... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T12:27
2021-12-01T12:50
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. ВТБ рассчитывает на поддержку государством развития продуктов экспортного финансирования, заявила заместитель начальника Управления торгового и экспортного финансирования кредитного департамента ВТБ Анна Пономарева, выступая на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет".По словам Пономаревой, в настоящее время ВТБ работает над расширением сотрудничества с Экспортным кредитным агентством в области ESG-кредитования и инициатив в сфере ESG.С учетом тенденции к росту процентных ставок, тяжелой экономической ситуации из-за короновирусной инфекции, банк наблюдает повышенный интерес к сделкам с инструментами ТЭФ."Если говорить об основных тенденциях, которые мы сейчас видим в этом сегменте - это активное развитие новых экспортно-ориентированных производственных мощностей, создание новых и усовершенствование существующих производственных мощностей с целью производства продукции с более высокой добавленной стоимостью, большинство из которых относится к сегменту нефтехимии (нефтехимия, азотные удобрения), металлургии, леспром, фармацевтика, промышленность и машиностроение. ВТБ ожидает дальнейшего роста в этом сегменте в связи с высокой конкурентоспособностью и общей направленностью на увеличение добавленной стоимости производимой продукции", - заключила Пономарева.
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экономика, россия зовет!, втб, втб капитал, россия
12:27 01.12.2021 (обновлено: 12:50 01.12.2021)
 

ВТБ надеется на господдержку развития продуктов экспортного финансирования

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска группы ВТБ на крыше здания
Вывеска группы ВТБ на крыше здания - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. ВТБ рассчитывает на поддержку государством развития продуктов экспортного финансирования, заявила заместитель начальника Управления торгового и экспортного финансирования кредитного департамента ВТБ Анна Пономарева, выступая на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет".
"Инструменты экспортного финансирования всегда были и будут востребованы клиентами банка. Экспорт является ключевым фактором развития российской экономики и перехода от сырьевой к инновационной экономике. Мы ожидаем постоянное увеличение бизнеса по данному направлению. Рассчитываем на дальнейшие шаги со стороны регулятора и правительства по поддержке и развитию продуктов экспортного финансирования", - сказала Пономарева, слова которой приводит пресс-служба банка.
По словам Пономаревой, в настоящее время ВТБ работает над расширением сотрудничества с Экспортным кредитным агентством в области ESG-кредитования и инициатив в сфере ESG.
"Принимая во внимание условия мандата Экспортного кредитного агентства, мы видим ключевую возможность в финансировании под покрытие немецкого экспортного агентства Euler Hermes инвестиционных проектов, направленных на улучшение экологических составляющих определенного заемщика, и финансировании запуска новых объектов, отвечающих принципам устойчивого развития, в России, СНГ и ЕС. На данный момент, наш приоритет – наращивание поддержки экспорта и экспортеров полным спектром продуктов торгового и экспортного финансирования", - отметила менеджер.
С учетом тенденции к росту процентных ставок, тяжелой экономической ситуации из-за короновирусной инфекции, банк наблюдает повышенный интерес к сделкам с инструментами ТЭФ.
"Если говорить об основных тенденциях, которые мы сейчас видим в этом сегменте - это активное развитие новых экспортно-ориентированных производственных мощностей, создание новых и усовершенствование существующих производственных мощностей с целью производства продукции с более высокой добавленной стоимостью, большинство из которых относится к сегменту нефтехимии (нефтехимия, азотные удобрения), металлургии, леспром, фармацевтика, промышленность и машиностроение. ВТБ ожидает дальнейшего роста в этом сегменте в связи с высокой конкурентоспособностью и общей направленностью на увеличение добавленной стоимости производимой продукции", - заключила Пономарева.
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
Вчера, 16:07Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
ВТБ возможно займется сделками с зелеными ипотечными ценными бумагами
 
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