https://ria.ru/20211201/gospodderzhka-1761616489.html

ВТБ надеется на господдержку развития продуктов экспортного финансирования

ВТБ надеется на господдержку развития продуктов экспортного финансирования - РИА Новости, 01.12.2021

ВТБ надеется на господдержку развития продуктов экспортного финансирования

ВТБ рассчитывает на поддержку государством развития продуктов экспортного финансирования, заявила заместитель начальника Управления торгового и экспортного... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T12:27

2021-12-01T12:27

2021-12-01T12:50

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. ВТБ рассчитывает на поддержку государством развития продуктов экспортного финансирования, заявила заместитель начальника Управления торгового и экспортного финансирования кредитного департамента ВТБ Анна Пономарева, выступая на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет".По словам Пономаревой, в настоящее время ВТБ работает над расширением сотрудничества с Экспортным кредитным агентством в области ESG-кредитования и инициатив в сфере ESG.С учетом тенденции к росту процентных ставок, тяжелой экономической ситуации из-за короновирусной инфекции, банк наблюдает повышенный интерес к сделкам с инструментами ТЭФ."Если говорить об основных тенденциях, которые мы сейчас видим в этом сегменте - это активное развитие новых экспортно-ориентированных производственных мощностей, создание новых и усовершенствование существующих производственных мощностей с целью производства продукции с более высокой добавленной стоимостью, большинство из которых относится к сегменту нефтехимии (нефтехимия, азотные удобрения), металлургии, леспром, фармацевтика, промышленность и машиностроение. ВТБ ожидает дальнейшего роста в этом сегменте в связи с высокой конкурентоспособностью и общей направленностью на увеличение добавленной стоимости производимой продукции", - заключила Пономарева.

https://ria.ru/20211130/sdelki-1761485185.html

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