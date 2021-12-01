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Экономисты составили рейтинг самых "дорогих" городов
Экономисты составили рейтинг самых "дорогих" городов - РИА Новости, 01.12.2021
Экономисты составили рейтинг самых "дорогих" городов
Израильский Тель-Авив впервые стал самым "дорогим" в мире городом, потеснив с первого места Париж, свидетельствуют данные нового рейтинга Worldwide Cost of... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T20:08
2021-12-01T20:10
в мире
израиль
париж
сша
иран
сирия
тель-авив
ливия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Израильский Тель-Авив впервые стал самым "дорогим" в мире городом, потеснив с первого места Париж, свидетельствуют данные нового рейтинга Worldwide Cost of Living от Economist Intelligence Unit, аналитического подразделения британской компании Economist Group."Тель-Авив впервые вышел на первые позиции рейтинга, поднявшись с пятого места, которое занимал в прошлом году", - говорится в релизе на сайте Economist Intelligence Unit.Отмечается, что подъем цен в городе главным образом связан с высоким курсом шекеля по отношению к доллару США, ростом цен на продукты питания и транспортные услуги.Резкий скачок цен также наблюдается в столице Ирана Тегеране, который поднялся с 79-го места на 29-е из-за санкций США.Согласно исследованию, самые низкие цены наблюдаются в столице Сирии Дамаске и ливийском Триполи.
https://ria.ru/20211124/moskva-1760508658.html
израиль
париж
сша
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сирия
тель-авив
ливия
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в мире, израиль, париж, сша, иран, сирия, тель-авив, ливия, триполи, франция, города, рейтинг
20:08 01.12.2021 (обновлено: 20:10 01.12.2021)
 
Экономисты составили рейтинг самых "дорогих" городов

Economist Group: Тель-Авив стал городом с самой высокой стоимостью жизни в мире

© Fotolia / AZN99Вид на город Тель-Авив
Вид на город Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© Fotolia / AZN99
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Израильский Тель-Авив впервые стал самым "дорогим" в мире городом, потеснив с первого места Париж, свидетельствуют данные нового рейтинга Worldwide Cost of Living от Economist Intelligence Unit, аналитического подразделения британской компании Economist Group.
"Тель-Авив впервые вышел на первые позиции рейтинга, поднявшись с пятого места, которое занимал в прошлом году", - говорится в релизе на сайте Economist Intelligence Unit.
Вид на деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября, 13:38Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Москва заняла лидирующие позиции в европейском рейтинге "городов будущего"
Отмечается, что подъем цен в городе главным образом связан с высоким курсом шекеля по отношению к доллару США, ростом цен на продукты питания и транспортные услуги.
Резкий скачок цен также наблюдается в столице Ирана Тегеране, который поднялся с 79-го места на 29-е из-за санкций США.
Согласно исследованию, самые низкие цены наблюдаются в столице Сирии Дамаске и ливийском Триполи.
Лучшие города мира для учебы и жизни – 2022
© Depositphotos / Arsty

Лидером в рейтинге лучших студенческих городов мира третий раз подряд стал Лондон (Великобритания). Очередного успеха он достиг благодаря: высокой концентрации университетов мирового уровня; положительным отзывам студентов, которые обучались в городе; отличным карьерным возможностям для выпускников и высокой степени открытости для иностранных студентов.

Оксфордский университет
1 из 10

Лидером в рейтинге лучших студенческих городов мира третий раз подряд стал Лондон (Великобритания). Очередного успеха он достиг благодаря: высокой концентрации университетов мирового уровня; положительным отзывам студентов, которые обучались в городе; отличным карьерным возможностям для выпускников и высокой степени открытости для иностранных студентов.

© Depositphotos / Arsty
CC BY-SA 3.0 / Diego Delso /

Немецкий Мюнхен вплотную приблизился к лидеру и обеспечил себе серебро рейтинга, поднявшись с 4-ой строки. Исследователи отмечают серьезный рост по трем показателям из шести, в частности, значительно улучшилась финансовая доступность города (стоимость обучения, индекс Биг Мака, IPad Index, индекс стоимости жизни Mercer).

Главное здание университета Людвига Максимилиана в Мюнхене, Германия
2 из 10

Немецкий Мюнхен вплотную приблизился к лидеру и обеспечил себе серебро рейтинга, поднявшись с 4-ой строки. Исследователи отмечают серьезный рост по трем показателям из шести, в частности, значительно улучшилась финансовая доступность города (стоимость обучения, индекс Биг Мака, IPad Index, индекс стоимости жизни Mercer).

CC BY-SA 3.0 / Diego Delso /
CC BY 2.0 / jgmarcelino / Inside Seoul National University

Сенсационно врывается на пьедестал почета Сеул (Южная Корея), поднявшись с последнего места топ-10. Он делит бронзовую медаль с хозяевами Олимпиады-2020 – Токио (Япония), который хоть и опустился на одну строчку, но по-прежнему сохраняет лидерские позиции.

Сеульский университет
3 из 10

Сенсационно врывается на пьедестал почета Сеул (Южная Корея), поднявшись с последнего места топ-10. Он делит бронзовую медаль с хозяевами Олимпиады-2020 – Токио (Япония), который хоть и опустился на одну строчку, но по-прежнему сохраняет лидерские позиции.

CC BY 2.0 / jgmarcelino / Inside Seoul National University
CC BY-SA 2.0 / Hugh Llewelyn / Humboldt University, Berlin

"Стабильность – признак мастерства". Берлин (Германия), спустя три года, уверенно сохраняет пятое место, увеличив до максимума показатель личной оценки студентов.

Берлинский университет имени Гумбольдта
4 из 10

"Стабильность – признак мастерства". Берлин (Германия), спустя три года, уверенно сохраняет пятое место, увеличив до максимума показатель личной оценки студентов.

CC BY-SA 2.0 / Hugh Llewelyn / Humboldt University, Berlin
CC BY 2.0 / Geoff Penaluna / Melbourne University

Продолжает стремительно терять свои позиции Мельбурн (Австралия). В этот раз он занял только шестую строчку рейтинга, опустившись аж на целых три позиции в общем зачете.

Мельбурнский университет
5 из 10

Продолжает стремительно терять свои позиции Мельбурн (Австралия). В этот раз он занял только шестую строчку рейтинга, опустившись аж на целых три позиции в общем зачете.

CC BY 2.0 / Geoff Penaluna / Melbourne University
CC BY-SA 3.0 / Guérin Nicolas /

Медленно, но верно продвигается наверх швейцарский Цюрих. В этом году он отвоевал у своих конкурентов еще одну позицию и стал седьмым.

Государственный университет Цюриха
6 из 10

Медленно, но верно продвигается наверх швейцарский Цюрих. В этом году он отвоевал у своих конкурентов еще одну позицию и стал седьмым.

CC BY-SA 3.0 / Guérin Nicolas /
CC BY 2.0 / Andrea Schaffer / University of Sydney

В отличие от австралийского "товарища" (Мельбурна), Сидней поднялся на позицию выше, и занял 8-е место в рейтинге, благодаря положительной оценке студентов. Остальные факторы не показали внушительных результатов.

Сиднейский университет
7 из 10

В отличие от австралийского "товарища" (Мельбурна), Сидней поднялся на позицию выше, и занял 8-е место в рейтинге, благодаря положительной оценке студентов. Остальные факторы не показали внушительных результатов.

CC BY 2.0 / Andrea Schaffer / University of Sydney
© Depositphotos / tupungato

Список 10 лучших студенческих городов мира в этом году замыкают целых 3 города: Париж (Франция), Монреаль (Канада) и Бостон (США). Причем последний, наконец-то, возвращает себе место в лидерской "десятке" в отличие от своих коллег, потерявших 2 и 3 позиции соответственно.

Университет Сорбонна, Париж
8 из 10

Список 10 лучших студенческих городов мира в этом году замыкают целых 3 города: Париж (Франция), Монреаль (Канада) и Бостон (США). Причем последний, наконец-то, возвращает себе место в лидерской "десятке" в отличие от своих коллег, потерявших 2 и 3 позиции соответственно.

© Depositphotos / tupungato
© РИА Новости / Евгений Биятов

Российские города снова не попали в топ-10 исследования. При этом Москва сохранила лидерство среди российских городов, и стремительно поднялась с 34-го на 25-е место. Как отметили исследователи, это стало возможным благодаря высокой концентрации университетов мирового уровня, отличным карьерным возможностям для выпускников и хорошему уровню жизни.

Кремлевская набережная в Москве
9 из 10

Российские города снова не попали в топ-10 исследования. При этом Москва сохранила лидерство среди российских городов, и стремительно поднялась с 34-го на 25-е место. Как отметили исследователи, это стало возможным благодаря высокой концентрации университетов мирового уровня, отличным карьерным возможностям для выпускников и хорошему уровню жизни.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Роман Кручинин / Перейти в фотобанк

Еще одним приятным моментом для России стало увеличение количества российских городов в рейтинге – впервые в него вошла Казань (102 место). К сожалению, Санкт-Петербург, Томск и Новосибирск не удержали завоеванных ранее позиций и опустились на 72-е, 85-е и 107-е места соответственно.

Вид на Казанский федеральный университет
10 из 10

Еще одним приятным моментом для России стало увеличение количества российских городов в рейтинге – впервые в него вошла Казань (102 место). К сожалению, Санкт-Петербург, Томск и Новосибирск не удержали завоеванных ранее позиций и опустились на 72-е, 85-е и 107-е места соответственно.

© РИА Новости / Роман Кручинин
Перейти в фотобанк
1 из 10

Лидером в рейтинге лучших студенческих городов мира третий раз подряд стал Лондон (Великобритания). Очередного успеха он достиг благодаря: высокой концентрации университетов мирового уровня; положительным отзывам студентов, которые обучались в городе; отличным карьерным возможностям для выпускников и высокой степени открытости для иностранных студентов.

© Depositphotos / Arsty
2 из 10

Немецкий Мюнхен вплотную приблизился к лидеру и обеспечил себе серебро рейтинга, поднявшись с 4-ой строки. Исследователи отмечают серьезный рост по трем показателям из шести, в частности, значительно улучшилась финансовая доступность города (стоимость обучения, индекс Биг Мака, IPad Index, индекс стоимости жизни Mercer).

CC BY-SA 3.0 / Diego Delso /
3 из 10

Сенсационно врывается на пьедестал почета Сеул (Южная Корея), поднявшись с последнего места топ-10. Он делит бронзовую медаль с хозяевами Олимпиады-2020 – Токио (Япония), который хоть и опустился на одну строчку, но по-прежнему сохраняет лидерские позиции.

CC BY 2.0 / jgmarcelino / Inside Seoul National University
4 из 10

"Стабильность – признак мастерства". Берлин (Германия), спустя три года, уверенно сохраняет пятое место, увеличив до максимума показатель личной оценки студентов.

CC BY-SA 2.0 / Hugh Llewelyn / Humboldt University, Berlin
5 из 10

Продолжает стремительно терять свои позиции Мельбурн (Австралия). В этот раз он занял только шестую строчку рейтинга, опустившись аж на целых три позиции в общем зачете.

CC BY 2.0 / Geoff Penaluna / Melbourne University
6 из 10

Медленно, но верно продвигается наверх швейцарский Цюрих. В этом году он отвоевал у своих конкурентов еще одну позицию и стал седьмым.

CC BY-SA 3.0 / Guérin Nicolas /
7 из 10

В отличие от австралийского "товарища" (Мельбурна), Сидней поднялся на позицию выше, и занял 8-е место в рейтинге, благодаря положительной оценке студентов. Остальные факторы не показали внушительных результатов.

CC BY 2.0 / Andrea Schaffer / University of Sydney
8 из 10

Список 10 лучших студенческих городов мира в этом году замыкают целых 3 города: Париж (Франция), Монреаль (Канада) и Бостон (США). Причем последний, наконец-то, возвращает себе место в лидерской "десятке" в отличие от своих коллег, потерявших 2 и 3 позиции соответственно.

© Depositphotos / tupungato
9 из 10

Российские города снова не попали в топ-10 исследования. При этом Москва сохранила лидерство среди российских городов, и стремительно поднялась с 34-го на 25-е место. Как отметили исследователи, это стало возможным благодаря высокой концентрации университетов мирового уровня, отличным карьерным возможностям для выпускников и хорошему уровню жизни.

© РИА Новости / Евгений Биятов
10 из 10

Еще одним приятным моментом для России стало увеличение количества российских городов в рейтинге – впервые в него вошла Казань (102 место). К сожалению, Санкт-Петербург, Томск и Новосибирск не удержали завоеванных ранее позиций и опустились на 72-е, 85-е и 107-е места соответственно.

© РИА Новости / Роман Кручинин
Перейти в фотобанк
 
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