Экономисты составили рейтинг самых "дорогих" городов

Economist Group: Тель-Авив стал городом с самой высокой стоимостью жизни в мире
Лидером в рейтинге лучших студенческих городов мира третий раз подряд стал Лондон (Великобритания). Очередного успеха он достиг благодаря: высокой концентрации университетов мирового уровня; положительным отзывам студентов, которые обучались в городе; отличным карьерным возможностям для выпускников и высокой степени открытости для иностранных студентов.
Лидером в рейтинге лучших студенческих городов мира третий раз подряд стал Лондон (Великобритания). Очередного успеха он достиг благодаря: высокой концентрации университетов мирового уровня; положительным отзывам студентов, которые обучались в городе; отличным карьерным возможностям для выпускников и высокой степени открытости для иностранных студентов.
Немецкий Мюнхен вплотную приблизился к лидеру и обеспечил себе серебро рейтинга, поднявшись с 4-ой строки. Исследователи отмечают серьезный рост по трем показателям из шести, в частности, значительно улучшилась финансовая доступность города (стоимость обучения, индекс Биг Мака, IPad Index, индекс стоимости жизни Mercer).
Немецкий Мюнхен вплотную приблизился к лидеру и обеспечил себе серебро рейтинга, поднявшись с 4-ой строки. Исследователи отмечают серьезный рост по трем показателям из шести, в частности, значительно улучшилась финансовая доступность города (стоимость обучения, индекс Биг Мака, IPad Index, индекс стоимости жизни Mercer).
Сенсационно врывается на пьедестал почета Сеул (Южная Корея), поднявшись с последнего места топ-10. Он делит бронзовую медаль с хозяевами Олимпиады-2020 – Токио (Япония), который хоть и опустился на одну строчку, но по-прежнему сохраняет лидерские позиции.
Сенсационно врывается на пьедестал почета Сеул (Южная Корея), поднявшись с последнего места топ-10. Он делит бронзовую медаль с хозяевами Олимпиады-2020 – Токио (Япония), который хоть и опустился на одну строчку, но по-прежнему сохраняет лидерские позиции.
"Стабильность – признак мастерства". Берлин (Германия), спустя три года, уверенно сохраняет пятое место, увеличив до максимума показатель личной оценки студентов.
"Стабильность – признак мастерства". Берлин (Германия), спустя три года, уверенно сохраняет пятое место, увеличив до максимума показатель личной оценки студентов.
Продолжает стремительно терять свои позиции Мельбурн (Австралия). В этот раз он занял только шестую строчку рейтинга, опустившись аж на целых три позиции в общем зачете.
Продолжает стремительно терять свои позиции Мельбурн (Австралия). В этот раз он занял только шестую строчку рейтинга, опустившись аж на целых три позиции в общем зачете.
Медленно, но верно продвигается наверх швейцарский Цюрих. В этом году он отвоевал у своих конкурентов еще одну позицию и стал седьмым.
Медленно, но верно продвигается наверх швейцарский Цюрих. В этом году он отвоевал у своих конкурентов еще одну позицию и стал седьмым.
В отличие от австралийского "товарища" (Мельбурна), Сидней поднялся на позицию выше, и занял 8-е место в рейтинге, благодаря положительной оценке студентов. Остальные факторы не показали внушительных результатов.
В отличие от австралийского "товарища" (Мельбурна), Сидней поднялся на позицию выше, и занял 8-е место в рейтинге, благодаря положительной оценке студентов. Остальные факторы не показали внушительных результатов.
Список 10 лучших студенческих городов мира в этом году замыкают целых 3 города: Париж (Франция), Монреаль (Канада) и Бостон (США). Причем последний, наконец-то, возвращает себе место в лидерской "десятке" в отличие от своих коллег, потерявших 2 и 3 позиции соответственно.
Список 10 лучших студенческих городов мира в этом году замыкают целых 3 города: Париж (Франция), Монреаль (Канада) и Бостон (США). Причем последний, наконец-то, возвращает себе место в лидерской "десятке" в отличие от своих коллег, потерявших 2 и 3 позиции соответственно.
Российские города снова не попали в топ-10 исследования. При этом Москва сохранила лидерство среди российских городов, и стремительно поднялась с 34-го на 25-е место. Как отметили исследователи, это стало возможным благодаря высокой концентрации университетов мирового уровня, отличным карьерным возможностям для выпускников и хорошему уровню жизни.
Российские города снова не попали в топ-10 исследования. При этом Москва сохранила лидерство среди российских городов, и стремительно поднялась с 34-го на 25-е место. Как отметили исследователи, это стало возможным благодаря высокой концентрации университетов мирового уровня, отличным карьерным возможностям для выпускников и хорошему уровню жизни.
Еще одним приятным моментом для России стало увеличение количества российских городов в рейтинге – впервые в него вошла Казань (102 место). К сожалению, Санкт-Петербург, Томск и Новосибирск не удержали завоеванных ранее позиций и опустились на 72-е, 85-е и 107-е места соответственно.
Еще одним приятным моментом для России стало увеличение количества российских городов в рейтинге – впервые в него вошла Казань (102 место). К сожалению, Санкт-Петербург, Томск и Новосибирск не удержали завоеванных ранее позиций и опустились на 72-е, 85-е и 107-е места соответственно.
Лидером в рейтинге лучших студенческих городов мира третий раз подряд стал Лондон (Великобритания). Очередного успеха он достиг благодаря: высокой концентрации университетов мирового уровня; положительным отзывам студентов, которые обучались в городе; отличным карьерным возможностям для выпускников и высокой степени открытости для иностранных студентов.
Немецкий Мюнхен вплотную приблизился к лидеру и обеспечил себе серебро рейтинга, поднявшись с 4-ой строки. Исследователи отмечают серьезный рост по трем показателям из шести, в частности, значительно улучшилась финансовая доступность города (стоимость обучения, индекс Биг Мака, IPad Index, индекс стоимости жизни Mercer).
Сенсационно врывается на пьедестал почета Сеул (Южная Корея), поднявшись с последнего места топ-10. Он делит бронзовую медаль с хозяевами Олимпиады-2020 – Токио (Япония), который хоть и опустился на одну строчку, но по-прежнему сохраняет лидерские позиции.
"Стабильность – признак мастерства". Берлин (Германия), спустя три года, уверенно сохраняет пятое место, увеличив до максимума показатель личной оценки студентов.
Продолжает стремительно терять свои позиции Мельбурн (Австралия). В этот раз он занял только шестую строчку рейтинга, опустившись аж на целых три позиции в общем зачете.
Медленно, но верно продвигается наверх швейцарский Цюрих. В этом году он отвоевал у своих конкурентов еще одну позицию и стал седьмым.
В отличие от австралийского "товарища" (Мельбурна), Сидней поднялся на позицию выше, и занял 8-е место в рейтинге, благодаря положительной оценке студентов. Остальные факторы не показали внушительных результатов.
Список 10 лучших студенческих городов мира в этом году замыкают целых 3 города: Париж (Франция), Монреаль (Канада) и Бостон (США). Причем последний, наконец-то, возвращает себе место в лидерской "десятке" в отличие от своих коллег, потерявших 2 и 3 позиции соответственно.
Российские города снова не попали в топ-10 исследования. При этом Москва сохранила лидерство среди российских городов, и стремительно поднялась с 34-го на 25-е место. Как отметили исследователи, это стало возможным благодаря высокой концентрации университетов мирового уровня, отличным карьерным возможностям для выпускников и хорошему уровню жизни.
Еще одним приятным моментом для России стало увеличение количества российских городов в рейтинге – впервые в него вошла Казань (102 место). К сожалению, Санкт-Петербург, Томск и Новосибирск не удержали завоеванных ранее позиций и опустились на 72-е, 85-е и 107-е места соответственно.