https://ria.ru/20211201/goroda-1761719371.html

Экономисты составили рейтинг самых "дорогих" городов

Экономисты составили рейтинг самых "дорогих" городов - РИА Новости, 01.12.2021

Экономисты составили рейтинг самых "дорогих" городов

Израильский Тель-Авив впервые стал самым "дорогим" в мире городом, потеснив с первого места Париж, свидетельствуют данные нового рейтинга Worldwide Cost of... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T20:08

2021-12-01T20:08

2021-12-01T20:10

в мире

израиль

париж

сша

иран

сирия

тель-авив

ливия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Израильский Тель-Авив впервые стал самым "дорогим" в мире городом, потеснив с первого места Париж, свидетельствуют данные нового рейтинга Worldwide Cost of Living от Economist Intelligence Unit, аналитического подразделения британской компании Economist Group."Тель-Авив впервые вышел на первые позиции рейтинга, поднявшись с пятого места, которое занимал в прошлом году", - говорится в релизе на сайте Economist Intelligence Unit.Отмечается, что подъем цен в городе главным образом связан с высоким курсом шекеля по отношению к доллару США, ростом цен на продукты питания и транспортные услуги.Резкий скачок цен также наблюдается в столице Ирана Тегеране, который поднялся с 79-го места на 29-е из-за санкций США.Согласно исследованию, самые низкие цены наблюдаются в столице Сирии Дамаске и ливийском Триполи.

https://ria.ru/20211124/moskva-1760508658.html

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париж

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в мире, израиль, париж, сша, иран, сирия, тель-авив, ливия, триполи, франция, города, рейтинг