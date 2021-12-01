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Глава ВВС США заявил о гонке вооружений с Китаем
Глава ВВС США заявил о гонке вооружений с Китаем - РИА Новости, 01.12.2021
Глава ВВС США заявил о гонке вооружений с Китаем
Между Китаем и США идет гонка вооружений за создание лучшего гиперзвукового оружия, заявил глава ВВС США Франк Кендалл. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T02:08
2021-12-01T02:08
2021-12-01T02:31
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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Между Китаем и США идет гонка вооружений за создание лучшего гиперзвукового оружия, заявил глава ВВС США Франк Кендалл.Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что Китай в августе испытал гиперзвуковую ракету, способную нести ядерное оружие, и это "застало врасплох" американскую разведку. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай провел испытания космического аппарата, а не гиперзвуковой ракеты."Идет гонка вооружений, речь необязательно идет о большем количестве, а о лучшем качестве. Эта гонка вооружений идет уже довольно долго. Китай участвует в ней очень активно", - сказал Кендалл в интервью агентству Рейтер.По его словам, армия США сконцентрировала средства на Ираке и Афганистане и уделяла меньше внимания вопросу гиперзвукового оружия. "Не хочу сказать, что мы ничего не делали, но сделали мы недостаточно", - считает министр.Как полагает Кендалл, штурмовик A-10, военно-транспортный самолет C-130 и беспилотник MQ-9 "все еще эффективны, но ни один из них не может напугать Китай".Официальный представитель Белого дома Джен Псаки ранее заявляла, что США с беспокойством наблюдают за военной модернизацией Китая, видят в ней угрозу региональной стабильности.
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в мире, сша, китай, ввс сша
02:08 01.12.2021 (обновлено: 02:31 01.12.2021)
Глава ВВС США заявил о гонке вооружений с Китаем
Глава ВВС США Кендалл заявил о гонке вооружений с Китаем в сфере гиперзвукового оружия
ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Между Китаем и США идет гонка вооружений за создание лучшего гиперзвукового оружия, заявил глава ВВС США Франк Кендалл.
Ранее издание Financial Times
со ссылкой на источники сообщило, что Китай в августе испытал гиперзвуковую ракету, способную нести ядерное оружие, и это "застало врасплох" американскую разведку. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай провел испытания космического аппарата, а не гиперзвуковой ракеты.
"Идет гонка вооружений, речь необязательно идет о большем количестве, а о лучшем качестве. Эта гонка вооружений идет уже довольно долго. Китай участвует в ней очень активно", - сказал Кендалл в интервью агентству Рейтер
.
По его словам, армия США сконцентрировала средства на Ираке и Афганистане и уделяла меньше внимания вопросу гиперзвукового оружия. "Не хочу сказать, что мы ничего не делали, но сделали мы недостаточно", - считает министр.
Как полагает Кендалл, штурмовик A-10, военно-транспортный самолет C-130 и беспилотник MQ-9 "все еще эффективны, но ни один из них не может напугать Китай".
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки ранее заявляла, что США с беспокойством наблюдают за военной модернизацией Китая, видят в ней угрозу региональной стабильности.