https://ria.ru/20211201/gonka-1761564541.html

Глава ВВС США заявил о гонке вооружений с Китаем

Глава ВВС США заявил о гонке вооружений с Китаем - РИА Новости, 01.12.2021

Глава ВВС США заявил о гонке вооружений с Китаем

Между Китаем и США идет гонка вооружений за создание лучшего гиперзвукового оружия, заявил глава ВВС США Франк Кендалл. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T02:08

2021-12-01T02:08

2021-12-01T02:31

в мире

сша

китай

ввс сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149988/20/1499882096_0:49:940:578_1920x0_80_0_0_e2cb09f33897c1b85ad77174ea5fbb62.jpg

ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Между Китаем и США идет гонка вооружений за создание лучшего гиперзвукового оружия, заявил глава ВВС США Франк Кендалл.Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что Китай в августе испытал гиперзвуковую ракету, способную нести ядерное оружие, и это "застало врасплох" американскую разведку. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай провел испытания космического аппарата, а не гиперзвуковой ракеты."Идет гонка вооружений, речь необязательно идет о большем количестве, а о лучшем качестве. Эта гонка вооружений идет уже довольно долго. Китай участвует в ней очень активно", - сказал Кендалл в интервью агентству Рейтер.По его словам, армия США сконцентрировала средства на Ираке и Афганистане и уделяла меньше внимания вопросу гиперзвукового оружия. "Не хочу сказать, что мы ничего не делали, но сделали мы недостаточно", - считает министр.Как полагает Кендалл, штурмовик A-10, военно-транспортный самолет C-130 и беспилотник MQ-9 "все еще эффективны, но ни один из них не может напугать Китай".Официальный представитель Белого дома Джен Псаки ранее заявляла, что США с беспокойством наблюдают за военной модернизацией Китая, видят в ней угрозу региональной стабильности.

https://ria.ru/20210930/aukus-1752481508.html

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, китай, ввс сша