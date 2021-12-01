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Ученые Гонконгского университета смогли выделить штамм "омикрон"
Ученые Гонконгского университета смогли выделить штамм "омикрон" - РИА Новости, 01.12.2021
Ученые Гонконгского университета смогли выделить штамм "омикрон"
Ученые Гонконгского университета первыми в Азии смогли выделить новый штамм коронавирусной инфекции "омикрон" из клинических образцов, говорится в заявлении на... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T05:55
2021-12-01T05:55
распространение коронавируса
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азия
гонконг
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ПЕКИН, 1 дек - РИА Новости. Ученые Гонконгского университета первыми в Азии смогли выделить новый штамм коронавирусной инфекции "омикрон" из клинических образцов, говорится в заявлении на сайте университета.Отмечается, что ученые смогли выделить штамм из образцов зараженных "омикроном" поздно вечером в понедельник, через четыре дня после того, как первые два случая были подтверждены в Гонконге.На данный момент в Гонконге зарегистрировано три случая заражения штаммом "омикрон", заболевание ранее было выявлено у прибывших в Гонконг из Катара и Нигерии, также, вероятно, в карантинном отеле вирус передался приехавшему из Канады мужчине. Все трое были изолированы в специализированной больнице и проходят лечение.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что новый штамм коронавируса "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".
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в мире, азия, гонконг, воз, коронавирус covid-19
05:55 01.12.2021
 
Ученые Гонконгского университета смогли выделить штамм "омикрон"

Ученые Гонконгского университета первыми в Азии смогли смогли выделить омикрон-штамм

© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкГонконг
Гонконг - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Мигель Кандела
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ПЕКИН, 1 дек - РИА Новости. Ученые Гонконгского университета первыми в Азии смогли выделить новый штамм коронавирусной инфекции "омикрон" из клинических образцов, говорится в заявлении на сайте университета.
"Исследователям кафедры микробиологии Гонконгского университета удалось выделить вариант SARS-CoV-2 "омикрон" из клинических образцов… Выделенный вариант позволит разработать и произвести вакцины против "омикрона", который был обозначен Всемирной организацией здравоохранения как "вариант, вызывающий беспокойство", - говорится в заявлении.
Отмечается, что ученые смогли выделить штамм из образцов зараженных "омикроном" поздно вечером в понедельник, через четыре дня после того, как первые два случая были подтверждены в Гонконге.
На данный момент в Гонконге зарегистрировано три случая заражения штаммом "омикрон", заболевание ранее было выявлено у прибывших в Гонконг из Катара и Нигерии, также, вероятно, в карантинном отеле вирус передался приехавшему из Канады мужчине. Все трое были изолированы в специализированной больнице и проходят лечение.
Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что новый штамм коронавируса "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".
Бразилия - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
03:20Распространение коронавируса
В Бразилии подтвердили первые два случая заражения омикрон-штаммом
 
Распространение коронавирусаВ миреАзияГонконгВОЗКоронавирус COVID-19
 
 
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