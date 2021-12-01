https://ria.ru/20211201/gongong-1761569240.html

Ученые Гонконгского университета смогли выделить штамм "омикрон"

Ученые Гонконгского университета смогли выделить штамм "омикрон" - РИА Новости, 01.12.2021

Ученые Гонконгского университета смогли выделить штамм "омикрон"

Ученые Гонконгского университета первыми в Азии смогли выделить новый штамм коронавирусной инфекции "омикрон" из клинических образцов, говорится в заявлении на... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T05:55

2021-12-01T05:55

2021-12-01T05:55

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ПЕКИН, 1 дек - РИА Новости. Ученые Гонконгского университета первыми в Азии смогли выделить новый штамм коронавирусной инфекции "омикрон" из клинических образцов, говорится в заявлении на сайте университета.Отмечается, что ученые смогли выделить штамм из образцов зараженных "омикроном" поздно вечером в понедельник, через четыре дня после того, как первые два случая были подтверждены в Гонконге.На данный момент в Гонконге зарегистрировано три случая заражения штаммом "омикрон", заболевание ранее было выявлено у прибывших в Гонконг из Катара и Нигерии, также, вероятно, в карантинном отеле вирус передался приехавшему из Канады мужчине. Все трое были изолированы в специализированной больнице и проходят лечение.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что новый штамм коронавируса "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".

https://ria.ru/20211201/braziliya-1761566333.html

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в мире, азия, гонконг, воз, коронавирус covid-19