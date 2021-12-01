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В Гондурасе конкурент социалистки Кастро признал поражение на выборах
В Гондурасе конкурент социалистки Кастро признал поражение на выборах - РИА Новости, 01.12.2021
В Гондурасе конкурент социалистки Кастро признал поражение на выборах
Лидирующая на выборах президента Гондураса Сиомара Кастро, выдвинутая социалистическим альянсом Libre, заявила, что ее конкурент, кандидат от правящей... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T04:58
2021-12-01T05:11
в мире
гондурас
сиомара кастро
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МЕХИКО, 1 дек - РИА Новости. Лидирующая на выборах президента Гондураса Сиомара Кастро, выдвинутая социалистическим альянсом Libre, заявила, что ее конкурент, кандидат от правящей Националистической партии Насри Асуфра признал поражение."Насри Асфура Забла, кандидат от Националистической партии, принимает волю народа, признает победу альянса Libre и мой триумф в качестве избранного президента Гондураса. Спасибо! Народ, я вас не подведу! Обещаю вернуть нам демократический порядок", - написала Кастро в Twitter после личной встречи с Асуфрой.Ранее партия националистов Гондураса опубликовала сообщение, в котором заявила о готовности сотрудничать с приходящим правительством, фактически признав свое поражение.Социалистка Сиомара Кастро лидирует на выборах президента Гондураса по итогам обработки 52,57% голосов, за нее проголосовали 53,41% избирателей. Кандидат правящей партии Насри Асуфра набирает 34,08%.Представитель Националистической партии Килветт Сабдьель предположил, что политсила сможет по итогам голосования занять до 50 кресел в парламенте, заверив в намерении построить ответственную конструктивную оппозицию.В Гондурасе нет второго тура выборов президента, победитель определяется большинством голосов в первом туре. Таким образом, Кастро, супруга свергнутого в 2009 году президента Мануэля Селайи, может стать первой женщиной-президентом страны.
https://ria.ru/20211129/maduro-1761203524.html
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в мире, гондурас, сиомара кастро
04:58 01.12.2021 (обновлено: 05:11 01.12.2021)
 
В Гондурасе конкурент социалистки Кастро признал поражение на выборах

Лидирующая на выборах в Гондурасе Кастро заявила, что ее конкурент признал поражение

© REUTERS / JOSE CABEZASСиомара Кастро, Гондурас
Сиомара Кастро, Гондурас - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© REUTERS / JOSE CABEZAS
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МЕХИКО, 1 дек - РИА Новости. Лидирующая на выборах президента Гондураса Сиомара Кастро, выдвинутая социалистическим альянсом Libre, заявила, что ее конкурент, кандидат от правящей Националистической партии Насри Асуфра признал поражение.
"Насри Асфура Забла, кандидат от Националистической партии, принимает волю народа, признает победу альянса Libre и мой триумф в качестве избранного президента Гондураса. Спасибо! Народ, я вас не подведу! Обещаю вернуть нам демократический порядок", - написала Кастро в Twitter после личной встречи с Асуфрой.
Ранее партия националистов Гондураса опубликовала сообщение, в котором заявила о готовности сотрудничать с приходящим правительством, фактически признав свое поражение.
Социалистка Сиомара Кастро лидирует на выборах президента Гондураса по итогам обработки 52,57% голосов, за нее проголосовали 53,41% избирателей. Кандидат правящей партии Насри Асуфра набирает 34,08%.
Представитель Националистической партии Килветт Сабдьель предположил, что политсила сможет по итогам голосования занять до 50 кресел в парламенте, заверив в намерении построить ответственную конструктивную оппозицию.
В Гондурасе нет второго тура выборов президента, победитель определяется большинством голосов в первом туре. Таким образом, Кастро, супруга свергнутого в 2009 году президента Мануэля Селайи, может стать первой женщиной-президентом страны.
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В миреГондурасСиомара Кастро
 
 
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