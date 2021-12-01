https://ria.ru/20211201/gonduras-1761568080.html

В Гондурасе конкурент социалистки Кастро признал поражение на выборах

В Гондурасе конкурент социалистки Кастро признал поражение на выборах - РИА Новости, 01.12.2021

В Гондурасе конкурент социалистки Кастро признал поражение на выборах

Лидирующая на выборах президента Гондураса Сиомара Кастро, выдвинутая социалистическим альянсом Libre, заявила, что ее конкурент, кандидат от правящей... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T04:58

2021-12-01T04:58

2021-12-01T05:11

в мире

гондурас

сиомара кастро

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761568054_0:206:2911:1843_1920x0_80_0_0_2270d080e2b525fee70c047a9b32ba33.jpg

МЕХИКО, 1 дек - РИА Новости. Лидирующая на выборах президента Гондураса Сиомара Кастро, выдвинутая социалистическим альянсом Libre, заявила, что ее конкурент, кандидат от правящей Националистической партии Насри Асуфра признал поражение."Насри Асфура Забла, кандидат от Националистической партии, принимает волю народа, признает победу альянса Libre и мой триумф в качестве избранного президента Гондураса. Спасибо! Народ, я вас не подведу! Обещаю вернуть нам демократический порядок", - написала Кастро в Twitter после личной встречи с Асуфрой.Ранее партия националистов Гондураса опубликовала сообщение, в котором заявила о готовности сотрудничать с приходящим правительством, фактически признав свое поражение.Социалистка Сиомара Кастро лидирует на выборах президента Гондураса по итогам обработки 52,57% голосов, за нее проголосовали 53,41% избирателей. Кандидат правящей партии Насри Асуфра набирает 34,08%.Представитель Националистической партии Килветт Сабдьель предположил, что политсила сможет по итогам голосования занять до 50 кресел в парламенте, заверив в намерении построить ответственную конструктивную оппозицию.В Гондурасе нет второго тура выборов президента, победитель определяется большинством голосов в первом туре. Таким образом, Кастро, супруга свергнутого в 2009 году президента Мануэля Селайи, может стать первой женщиной-президентом страны.

https://ria.ru/20211129/maduro-1761203524.html

гондурас

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, гондурас, сиомара кастро