https://ria.ru/20211201/gololed-1761573489.html

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 01.12.2021

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T07:56

2021-12-01T07:56

2021-12-01T07:56

общество

москва

гидрометцентр

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о гололедице в столице и области действует до 21.00 2 декабря.

https://ria.ru/20211129/metel-1761196561.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, гидрометцентр