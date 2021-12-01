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В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 01.12.2021
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T07:56
2021-12-01T07:56
2021-12-01T07:56
общество
москва
гидрометцентр
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о гололедице в столице и области действует до 21.00 2 декабря.
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общество, москва, гидрометцентр
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы