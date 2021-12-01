https://ria.ru/20211201/gaz-1761724449.html

Цены на газ в Европе выросли до 1095 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе выросли до 1095 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 01.12.2021

Цены на газ в Европе выросли до 1095 долларов за тысячу кубометров

Цены фьючерсов на газ на бирже ICE по итогам торгов среды выросли на 1,3%, до 1095 долларов за тысячу кубометров, при этом в ходе торгов стоимость подскакивала... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T21:04

2021-12-01T21:04

2021-12-01T21:07

экономика

европа

германия

северный поток — 2

nord stream 2 ag

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ на бирже ICE по итогам торгов среды выросли на 1,3%, до 1095 долларов за тысячу кубометров, при этом в ходе торгов стоимость подскакивала до 1136 долларов, свидетельствуют данные площадки ICE Futures.На открытии торговой сессии стоимость январских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF на площадке ICE Futures составляла 1071 доллар. В ходе торгов стоимость газа в течение большей части торгов стабильно росла на 1-3%, вечером же подскочила до 5%. Максимальная цена газа достигала 1136 долларов, а минимальная – 1068 долларов, к закрытию цена составила 1095 доллара, что на 1,3% выше расчетной цены вторника - 1080,9 доллара.Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета – начале осени. Еще в первых числах августа расчётная цена ближайшего фьючерса по TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Исторический максимум — 1937 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 6 октября. После этого цены на газ начали снижаться, а 1 ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров. Однако с 12 ноября вновь начался резкий рост. За пять торговых дней расчётная цена подскочила на 25% и 18 ноября превысила 1120 долларов. Поводом для нового скачка, в частности, стали новости о приостановке Германией сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток — 2".

https://ria.ru/20211201/gaz-1761657587.html

европа

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экономика, европа, германия, северный поток — 2, nord stream 2 ag