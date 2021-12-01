13:57 01.12.2021 (обновлено: 15:06 01.12.2021)
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о транзите газа
Пресс-секретарь Песков: Москва понимает жесткие заявления Лукашенко по транзиту газа
© РИА Новости / Пресс-служба президента Белоруссии / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. На Минск оказывается беспрецедентное давление, это не может не приводить к жесткой ответной реакции, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко про транзит газа.
Ранее Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что готов остановить транзит энергоносителей в случае реализации Польшей угроз закрыть границу.
"Нет, это позиция по-прежнему президента Белоруссии, суверенного, независимого государства", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, согласованы ли заявления Лукашенко по российскому газу с Москвой.
"Вы знаете позицию президента Путина, ему задавался такой вопрос уже, он достаточно подробно ответил. Он сказал, что, действительно, Белоруссия и президент Лукашенко становятся объектами беспрецедентного давления со стороны целого ряда западных стран, это совершенно давление неоправданное, агрессивное, что, конечно, не может не приводить к очень жесткой контрреакции со стороны Белоруссии, в этом плане президент выразил понимание жестких ответов. Но с другой стороны, конечно, президент рассчитывает, что это никоим образом не приведет к срыву выполнения наших обязательств перед европейскими получателями газа, тем более в это непростое для европейцев время", - подчеркнул Песков, отвечая на вопрос, насколько беспокоит Кремль то, что Лукашенко использует российский газ в качестве инструмента в своих переговорах.