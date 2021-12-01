https://ria.ru/20211201/gaz-1761637875.html

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о транзите газа

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о транзите газа - РИА Новости, 01.12.2021

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о транзите газа

На Минск оказывается беспрецедентное давление, это не может не приводить к жесткой ответной реакции, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T13:57

2021-12-01T13:57

2021-12-01T15:06

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польша

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дмитрий песков

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. На Минск оказывается беспрецедентное давление, это не может не приводить к жесткой ответной реакции, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко про транзит газа.Ранее Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что готов остановить транзит энергоносителей в случае реализации Польшей угроз закрыть границу."Нет, это позиция по-прежнему президента Белоруссии, суверенного, независимого государства", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, согласованы ли заявления Лукашенко по российскому газу с Москвой."Вы знаете позицию президента Путина, ему задавался такой вопрос уже, он достаточно подробно ответил. Он сказал, что, действительно, Белоруссия и президент Лукашенко становятся объектами беспрецедентного давления со стороны целого ряда западных стран, это совершенно давление неоправданное, агрессивное, что, конечно, не может не приводить к очень жесткой контрреакции со стороны Белоруссии, в этом плане президент выразил понимание жестких ответов. Но с другой стороны, конечно, президент рассчитывает, что это никоим образом не приведет к срыву выполнения наших обязательств перед европейскими получателями газа, тем более в это непростое для европейцев время", - подчеркнул Песков, отвечая на вопрос, насколько беспокоит Кремль то, что Лукашенко использует российский газ в качестве инструмента в своих переговорах.

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Лукашенко готов остановить транзит энергоносителей из РФ, если Польша закроет границу Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что готов остановить транзит энергоносителей в случае реализации Польшей угроз закрыть границу. 2021-12-01T13:57 true PT1M15S

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в мире, белоруссия, москва, польша, владимир путин, дмитрий песков, александр лукашенко