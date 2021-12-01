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"Газпром": запасы газа на Украине приближаются к отметке начала закачки
"Газпром": запасы газа на Украине приближаются к отметке начала закачки - РИА Новости, 01.12.2021
"Газпром": запасы газа на Украине приближаются к отметке начала закачки
Европа отобрала уже более 18% запасов газа, закачанного в летний период в подземные хранилища, а запасы в украинских ПХГ уже приближаются к отметке начала... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T13:47
2021-12-01T14:36
природный газ
газпром
экономика
в мире
украина
европа
укртрансгаз
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Европа отобрала уже более 18% запасов газа, закачанного в летний период в подземные хранилища, а запасы в украинских ПХГ уже приближаются к отметке начала закачки, сообщил "Газпром"."По данным Gas Infrastructure Europe, на 29 ноября объем активного газа в европейских подземных хранилищах – на 23,4% (на 20,8 миллиарда кубометров) меньше прошлогоднего уровня. Отобрано уже более 18% от объема газа, закачанного в летний период", - говорится в сообщении "Газпрома", опубликованном в официальном Telegram-канале компании.Отмечается, что с 16 по 18 ноября и с 23 по 25 ноября были зафиксированы суточные рекорды отбора газа из ПХГ Европы для этих дат за многолетнюю историю наблюдений. При этом сам "Газпром" продолжает закачку собственного газа в пять европейских подземных хранилищ в рамках утвержденного плана. На этой неделе компания сообщала, что продолжит делать это до конца декабря."Запасы газа в украинских ПХГ ниже показателя прошлого года на 38,7% (на 10,3 миллиарда кубометров) и уже приближаются к отметке начала закачки", - также замечает "Газпром".Как следует из данных "Укртрансгаза" (оператора газохранилищ Украины), закачка газа в украинские ПХГ в этом году началась в конце апреля, на тот момент в хранилищах было 15,29 миллиарда кубометров. В сезон отбора, который начался в начале октября, Украина вошла с запасами газа в ПХГ на уровне 18,9 миллиарда кубометров. По последним оперативным данным, на 29 ноября, в украинских хранилищах находится 16,26 миллиарда кубометров.
https://ria.ru/20211130/naftogaz-1761378296.html
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природный газ, газпром, экономика, в мире, украина, европа, укртрансгаз
13:47 01.12.2021 (обновлено: 14:36 01.12.2021)
 
"Газпром": запасы газа на Украине приближаются к отметке начала закачки

"Газпром": запасы газа в украинских хранилищах уже приближаются к отметке начала закачки

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкТранзит газа через ГИС "Суджа"
Транзит газа через ГИС Суджа - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Европа отобрала уже более 18% запасов газа, закачанного в летний период в подземные хранилища, а запасы в украинских ПХГ уже приближаются к отметке начала закачки, сообщил "Газпром".
"По данным Gas Infrastructure Europe, на 29 ноября объем активного газа в европейских подземных хранилищах – на 23,4% (на 20,8 миллиарда кубометров) меньше прошлогоднего уровня. Отобрано уже более 18% от объема газа, закачанного в летний период", - говорится в сообщении "Газпрома", опубликованном в официальном Telegram-канале компании.
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Отмечается, что с 16 по 18 ноября и с 23 по 25 ноября были зафиксированы суточные рекорды отбора газа из ПХГ Европы для этих дат за многолетнюю историю наблюдений. При этом сам "Газпром" продолжает закачку собственного газа в пять европейских подземных хранилищ в рамках утвержденного плана. На этой неделе компания сообщала, что продолжит делать это до конца декабря.
"Запасы газа в украинских ПХГ ниже показателя прошлого года на 38,7% (на 10,3 миллиарда кубометров) и уже приближаются к отметке начала закачки", - также замечает "Газпром".
Как следует из данных "Укртрансгаза" (оператора газохранилищ Украины), закачка газа в украинские ПХГ в этом году началась в конце апреля, на тот момент в хранилищах было 15,29 миллиарда кубометров. В сезон отбора, который начался в начале октября, Украина вошла с запасами газа в ПХГ на уровне 18,9 миллиарда кубометров. По последним оперативным данным, на 29 ноября, в украинских хранилищах находится 16,26 миллиарда кубометров.
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