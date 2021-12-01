https://ria.ru/20211201/fsb-1761582482.html

В России прошла масштабная операция против нелегальных торговцев оружием

В России прошла масштабная операция против нелегальных торговцев оружием - РИА Новости, 01.12.2021

В России прошла масштабная операция против нелегальных торговцев оружием

ФСБ России в ходе масштабной операции против подпольных оружейников в 21 регионе изъяла более 350 стволов, а также гранаты, мины и взрывчатку, сообщает... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T09:52

2021-12-01T09:52

2021-12-01T10:29

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. ФСБ России в ходе масштабной операции против подпольных оружейников в 21 регионе изъяла более 350 стволов, а также гранаты, мины и взрывчатку, сообщает спецслужба в среду.География обширная и охватывает всю страну, от европейской части России (Владимирская, Ивановская области, Кубань), включая Москву, через Урал (Свердловская область) до Сибири и Дальнего Востока (Новосибирская область, Хабаровский край).Изъято 353 единицы отечественного и иностранного огнестрельного оружия, среди которых шесть пулеметов, 23 автомата, 18 пистолетов-пулеметов, 224 пистолета и револьвера, 104 карабина, винтовки и ружья. Среди изъятого как оружие времен Великой Отечественной войны, так и современное.Кроме того, изъяты 10 артиллерийских боеприпасов, 14 противопехотных мин, 30 ручных гранат, более 11 тысяч патронов различного калибра, около 30 килограммов взрывчатых веществ (порох, тротил), 12 приспособлений для бесшумной стрельбы."Преступная деятельность "передельщиков" будет квалифицироваться в соответствии с изменениями в Уголовный кодекс РФ, вступившими в силу с 12 июля и усиливающими ответственность по статьям 222, 223 УК России", - добавляется в релизе.

https://ria.ru/20211201/oruzhie-1761575194.html

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия