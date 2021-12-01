https://ria.ru/20211201/fidzhi-1761611660.html

Первые туристы прибыли на Фиджи после 20 месяцев закрытых границ

Первые туристы прибыли на Фиджи после 20 месяцев закрытых границ - РИА Новости, 01.12.2021

Первые туристы прибыли на Фиджи после 20 месяцев закрытых границ

Первые иностранные туристы прибыли в среду на острова южнотихоокеанского государства Фиджи после 20 месяцев закрытых границ, сообщило местное радио FBC. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T17:04

2021-12-01T17:04

2021-12-01T17:04

туризм

фиджи

мельбурн

лос-анджелес

новый южный уэльс

новости - туризм

туристы

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153074/70/1530747064_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_4d0543b1237ceae87b72bf9841af6970.jpg

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Первые иностранные туристы прибыли в среду на острова южнотихоокеанского государства Фиджи после 20 месяцев закрытых границ, сообщило местное радио FBC.Два самолета прилетели из Сиднея, который еще остается закрытым для туристов, еще два рейса — из Мельбурна и Лос-Анджелеса — ожидаются в течение суток, в результате около 800 гостей высадятся на Фиджи.По данным FBC, многие из них просто воспользовались возможностью встретиться со своими родителями или родственниками, которых они не видели почти два года из-за ограничений в связи с COVID-19, находясь за границей.Власти Фиджи не отказались открывать страну для туристов, несмотря на случаи распространения варианта нового штамма коронавируса "омикрон" в Сиднее и других районах штата Новый Южный Уэльс.По сообщению австралийского телеканала ABC, туристы на Фиджи будут освобождены от карантина, но должны иметь подтверждение вакцинации и показать отрицательный результат теста на COVID-19.

https://ria.ru/20211201/kuba-1761468730.html

фиджи

мельбурн

лос-анджелес

новый южный уэльс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фиджи, мельбурн, лос-анджелес, новый южный уэльс, новости - туризм, туристы, туризм, коронавирус covid-19