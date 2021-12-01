Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211201/fidzhi-1761611660.html
Первые туристы прибыли на Фиджи после 20 месяцев закрытых границ
Первые туристы прибыли на Фиджи после 20 месяцев закрытых границ - РИА Новости, 01.12.2021
Первые туристы прибыли на Фиджи после 20 месяцев закрытых границ
Первые иностранные туристы прибыли в среду на острова южнотихоокеанского государства Фиджи после 20 месяцев закрытых границ, сообщило местное радио FBC. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T17:04
2021-12-01T17:04
туризм
фиджи
мельбурн
лос-анджелес
новый южный уэльс
новости - туризм
туристы
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153074/70/1530747064_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_4d0543b1237ceae87b72bf9841af6970.jpg
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Первые иностранные туристы прибыли в среду на острова южнотихоокеанского государства Фиджи после 20 месяцев закрытых границ, сообщило местное радио FBC.Два самолета прилетели из Сиднея, который еще остается закрытым для туристов, еще два рейса — из Мельбурна и Лос-Анджелеса — ожидаются в течение суток, в результате около 800 гостей высадятся на Фиджи.По данным FBC, многие из них просто воспользовались возможностью встретиться со своими родителями или родственниками, которых они не видели почти два года из-за ограничений в связи с COVID-19, находясь за границей.Власти Фиджи не отказались открывать страну для туристов, несмотря на случаи распространения варианта нового штамма коронавируса "омикрон" в Сиднее и других районах штата Новый Южный Уэльс.По сообщению австралийского телеканала ABC, туристы на Фиджи будут освобождены от карантина, но должны иметь подтверждение вакцинации и показать отрицательный результат теста на COVID-19.
https://ria.ru/20211201/kuba-1761468730.html
фиджи
мельбурн
лос-анджелес
новый южный уэльс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153074/70/1530747064_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_9df1a284cd8e8195c5c975d69f15aa68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фиджи, мельбурн, лос-анджелес, новый южный уэльс, новости - туризм, туристы, туризм, коронавирус covid-19
17:04 01.12.2021
 
Первые туристы прибыли на Фиджи после 20 месяцев закрытых границ

Впервые после 20 месяцев закрытых границ на Фиджи прибыли иностранные туристы

CC BY-SA 4.0 / Maksym Kozlenko / Население Сувы, Фиджи
Население Сувы, Фиджи - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
CC BY-SA 4.0 / Maksym Kozlenko /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Первые иностранные туристы прибыли в среду на острова южнотихоокеанского государства Фиджи после 20 месяцев закрытых границ, сообщило местное радио FBC.
Два самолета прилетели из Сиднея, который еще остается закрытым для туристов, еще два рейса — из Мельбурна и Лос-Анджелеса — ожидаются в течение суток, в результате около 800 гостей высадятся на Фиджи.
По данным FBC, многие из них просто воспользовались возможностью встретиться со своими родителями или родственниками, которых они не видели почти два года из-за ограничений в связи с COVID-19, находясь за границей.
Власти Фиджи не отказались открывать страну для туристов, несмотря на случаи распространения варианта нового штамма коронавируса "омикрон" в Сиднее и других районах штата Новый Южный Уэльс.
По сообщению австралийского телеканала ABC, туристы на Фиджи будут освобождены от карантина, но должны иметь подтверждение вакцинации и показать отрицательный результат теста на COVID-19.
Танцоры на улице Гаваны - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
06:07Туризм
Эксперты рассказали, почему Куба пользуется спросом у туристов из России
 
ТуризмФиджиМельбурнЛос-АнджелесНовый Южный УэльсНовости - ТуризмтуристыТуризмКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:46На Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"
02:35Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в день
02:17На аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспы
02:15Финансист рассказал, кто придет на выручку рублю
02:15Юрист объяснил, как поступить, если машину повредили во дворе
02:15Вирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"
02:05В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на Украине
01:05Подросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал вину
00:42Украина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощь
23:50В Киеве закончились массовые акции противников Зеленского 0:37
23:44Вакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор США
23:40Второй самолет из Кабула с россиянами приземлился в Подмосковье
23:39Болдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла оператор
23:32СК разберется в истории о подмене детей в женской колонии в Подмосковье
23:24В США изучат вопрос об ограничении авиасообщения из-за "омикрона"
23:13Назван неожиданный фактор, повышающий опасный уровень холестерина
23:03Oxxxymiron выпустил новый альбом "Красота и уродство"
23:00Cтаршеклассник умер на итоговом сочинении в Люберцах, сообщил источник
22:44Устроившего стрельбу в школе в Мичигане обвиняют в терроризме
22:38ВВП России за девять месяцев вырос на 4,6% в годовом выражении
Лента новостейМолния
На Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в деньНа аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспыФинансист рассказал, кто придет на выручку рублюЮрист объяснил, как поступить, если машину повредили во двореВирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на УкраинеПодросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал винуУкраина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощьВ Киеве закончились массовые акции противников ЗеленскогоВакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор СШАВторой самолет из Кабула с россиянами приземлился в ПодмосковьеБолдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла операторСК разберется в истории о подмене детей в женской колонии в ПодмосковьеВ США изучат вопрос об ограничении авиасообщения из-за "омикрона"Назван неожиданный фактор, повышающий опасный уровень холестеринаOxxxymiron выпустил новый альбом "Красота и уродство"Cтаршеклассник умер на итоговом сочинении в Люберцах, сообщил источникУстроившего стрельбу в школе в Мичигане обвиняют в терроризмеВВП России за девять месяцев вырос на 4,6% в годовом выражении