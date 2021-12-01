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Первые туристы прибыли на Фиджи после 20 месяцев закрытых границ
Первые туристы прибыли на Фиджи после 20 месяцев закрытых границ - РИА Новости, 01.12.2021
Первые туристы прибыли на Фиджи после 20 месяцев закрытых границ
Первые иностранные туристы прибыли в среду на острова южнотихоокеанского государства Фиджи после 20 месяцев закрытых границ, сообщило местное радио FBC. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T17:04
2021-12-01T17:04
2021-12-01T17:04
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Первые иностранные туристы прибыли в среду на острова южнотихоокеанского государства Фиджи после 20 месяцев закрытых границ, сообщило местное радио FBC.Два самолета прилетели из Сиднея, который еще остается закрытым для туристов, еще два рейса — из Мельбурна и Лос-Анджелеса — ожидаются в течение суток, в результате около 800 гостей высадятся на Фиджи.По данным FBC, многие из них просто воспользовались возможностью встретиться со своими родителями или родственниками, которых они не видели почти два года из-за ограничений в связи с COVID-19, находясь за границей.Власти Фиджи не отказались открывать страну для туристов, несмотря на случаи распространения варианта нового штамма коронавируса "омикрон" в Сиднее и других районах штата Новый Южный Уэльс.По сообщению австралийского телеканала ABC, туристы на Фиджи будут освобождены от карантина, но должны иметь подтверждение вакцинации и показать отрицательный результат теста на COVID-19.
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фиджи, мельбурн, лос-анджелес, новый южный уэльс, новости - туризм, туристы, туризм, коронавирус covid-19
Первые туристы прибыли на Фиджи после 20 месяцев закрытых границ
Впервые после 20 месяцев закрытых границ на Фиджи прибыли иностранные туристы
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Первые иностранные туристы прибыли в среду на острова южнотихоокеанского государства Фиджи после 20 месяцев закрытых границ, сообщило местное радио FBC.
Два самолета прилетели из Сиднея, который еще остается закрытым для туристов, еще два рейса — из Мельбурна и Лос-Анджелеса — ожидаются в течение суток, в результате около 800 гостей высадятся на Фиджи.
По данным FBC, многие из них просто воспользовались возможностью встретиться со своими родителями или родственниками, которых они не видели почти два года из-за ограничений в связи с COVID-19, находясь за границей.
Власти Фиджи не отказались открывать страну для туристов, несмотря на случаи распространения варианта нового штамма коронавируса "омикрон" в Сиднее и других районах штата Новый Южный Уэльс.
По сообщению австралийского телеканала ABC, туристы на Фиджи будут освобождены от карантина, но должны иметь подтверждение вакцинации и показать отрицательный результат теста на COVID-19.