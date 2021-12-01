Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211201/fauchi-1761729064.html
Новый штамм "омикрон" сопротивляется действию вакцин, заявил Фаучи
Новый штамм "омикрон" сопротивляется действию вакцин, заявил Фаучи - РИА Новости, 01.12.2021
Новый штамм "омикрон" сопротивляется действию вакцин, заявил Фаучи
Штамм коронавируса "омикрон", возможно, передается легче и может сопротивляться действию вакцин, заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T22:12
2021-12-01T22:20
распространение коронавируса
в мире
сша
коронавирус covid-19
энтони фаучи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596453511_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a7d970010ece0742e34f205467ce6fea.jpg
ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон", возможно, передается легче и может сопротивляться действию вакцин, заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи."Молекулярный профиль мутаций предполагает, что он может легче передаваться и может частично избегать той защиты, которую дают вакцины. Но мы этого точно не знаем… Нужно быть готовыми", - сказал Фаучи на пресс-конференции.Власти США просят граждан не затягивать с бустерной вакциной от коронавируса до массового распространения штамма "омикрон" COVID-19."Если вы имеете право… сделайте "бустер" сейчас. Может быть, нам и не понадобится специальный бустер для определенных штаммов", - сказал на пресс-конференции главный инфекционист страны Энтони Фаучи, обращаясь к согражданам.Ранее стало известно, что в США зарегистрирован первый случай появления штамма "омикрон".Также главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что ношение медицинских масок на фоне появления "омикрон"-штамма коронавируса является благоразумным."Вакцинируйтесь, если вам нужна дополнительная прививка, сделайте. С семьей дома, если вы знаете, что все вакцинированы, можете чувствовать себя в безопасности без маски. Если вы на публике, и не знаете статус вакцинации окружающих, будет благоразумно носить маску", - сказал Фаучи на брифинге в Белом доме.Ранее стало известно, что в США зарегистрирован первый случай штамма "омикрон".
https://ria.ru/20211201/omikron-1761506552.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596453511_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_c12b297c1fedf4a6acb6a664c8b29b92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, коронавирус covid-19, энтони фаучи
22:12 01.12.2021 (обновлено: 22:20 01.12.2021)
 
Новый штамм "омикрон" сопротивляется действию вакцин, заявил Фаучи

Главный инфекционист США Фаучи: новый штамм "омикрон" сопротивляется действию вакцин

© AP Photo / Alex BrandonДоктор Энтони Фаучи, директор Национального института США по изучению аллергических и инфекционных заболеваний
Доктор Энтони Фаучи, директор Национального института США по изучению аллергических и инфекционных заболеваний - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© AP Photo / Alex Brandon
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон", возможно, передается легче и может сопротивляться действию вакцин, заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи.
"Молекулярный профиль мутаций предполагает, что он может легче передаваться и может частично избегать той защиты, которую дают вакцины. Но мы этого точно не знаем… Нужно быть готовыми", - сказал Фаучи на пресс-конференции.
Женщина во время вакцинации против COVID-19 в ЮАР - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
Вчера, 08:00Наука
Локдаун не спасет. Чем опасен омикрон-штамм COVID-19
Власти США просят граждан не затягивать с бустерной вакциной от коронавируса до массового распространения штамма "омикрон" COVID-19.
"Если вы имеете право… сделайте "бустер" сейчас. Может быть, нам и не понадобится специальный бустер для определенных штаммов", - сказал на пресс-конференции главный инфекционист страны Энтони Фаучи, обращаясь к согражданам.
Ранее стало известно, что в США зарегистрирован первый случай появления штамма "омикрон".
Также главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что ношение медицинских масок на фоне появления "омикрон"-штамма коронавируса является благоразумным.
"Вакцинируйтесь, если вам нужна дополнительная прививка, сделайте. С семьей дома, если вы знаете, что все вакцинированы, можете чувствовать себя в безопасности без маски. Если вы на публике, и не знаете статус вакцинации окружающих, будет благоразумно носить маску", - сказал Фаучи на брифинге в Белом доме.
Ранее стало известно, что в США зарегистрирован первый случай штамма "омикрон".
 
Распространение коронавирусаВ миреСШАКоронавирус COVID-19Энтони Фаучи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:46На Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"
02:35Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в день
02:17На аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспы
02:15Финансист рассказал, кто придет на выручку рублю
02:15Юрист объяснил, как поступить, если машину повредили во дворе
02:15Вирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"
02:05В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на Украине
01:05Подросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал вину
00:42Украина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощь
23:50В Киеве закончились массовые акции противников Зеленского 0:37
23:44Вакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор США
23:40Второй самолет из Кабула с россиянами приземлился в Подмосковье
23:39Болдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла оператор
23:32СК разберется в истории о подмене детей в женской колонии в Подмосковье
23:24В США изучат вопрос об ограничении авиасообщения из-за "омикрона"
23:13Назван неожиданный фактор, повышающий опасный уровень холестерина
23:03Oxxxymiron выпустил новый альбом "Красота и уродство"
23:00Cтаршеклассник умер на итоговом сочинении в Люберцах, сообщил источник
22:44Устроившего стрельбу в школе в Мичигане обвиняют в терроризме
22:38ВВП России за девять месяцев вырос на 4,6% в годовом выражении
Лента новостейМолния
На Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в деньНа аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспыФинансист рассказал, кто придет на выручку рублюЮрист объяснил, как поступить, если машину повредили во двореВирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на УкраинеПодросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал винуУкраина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощьВ Киеве закончились массовые акции противников ЗеленскогоВакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор СШАВторой самолет из Кабула с россиянами приземлился в ПодмосковьеБолдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла операторСК разберется в истории о подмене детей в женской колонии в ПодмосковьеВ США изучат вопрос об ограничении авиасообщения из-за "омикрона"Назван неожиданный фактор, повышающий опасный уровень холестеринаOxxxymiron выпустил новый альбом "Красота и уродство"Cтаршеклассник умер на итоговом сочинении в Люберцах, сообщил источникУстроившего стрельбу в школе в Мичигане обвиняют в терроризмеВВП России за девять месяцев вырос на 4,6% в годовом выражении