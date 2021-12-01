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Новый штамм "омикрон" сопротивляется действию вакцин, заявил Фаучи
Новый штамм "омикрон" сопротивляется действию вакцин, заявил Фаучи - РИА Новости, 01.12.2021
Новый штамм "омикрон" сопротивляется действию вакцин, заявил Фаучи
Штамм коронавируса "омикрон", возможно, передается легче и может сопротивляться действию вакцин, заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T22:12
2021-12-01T22:12
2021-12-01T22:20
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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон", возможно, передается легче и может сопротивляться действию вакцин, заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи."Молекулярный профиль мутаций предполагает, что он может легче передаваться и может частично избегать той защиты, которую дают вакцины. Но мы этого точно не знаем… Нужно быть готовыми", - сказал Фаучи на пресс-конференции.Власти США просят граждан не затягивать с бустерной вакциной от коронавируса до массового распространения штамма "омикрон" COVID-19."Если вы имеете право… сделайте "бустер" сейчас. Может быть, нам и не понадобится специальный бустер для определенных штаммов", - сказал на пресс-конференции главный инфекционист страны Энтони Фаучи, обращаясь к согражданам.Ранее стало известно, что в США зарегистрирован первый случай появления штамма "омикрон".Также главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что ношение медицинских масок на фоне появления "омикрон"-штамма коронавируса является благоразумным."Вакцинируйтесь, если вам нужна дополнительная прививка, сделайте. С семьей дома, если вы знаете, что все вакцинированы, можете чувствовать себя в безопасности без маски. Если вы на публике, и не знаете статус вакцинации окружающих, будет благоразумно носить маску", - сказал Фаучи на брифинге в Белом доме.Ранее стало известно, что в США зарегистрирован первый случай штамма "омикрон".
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в мире, сша, коронавирус covid-19, энтони фаучи
22:12 01.12.2021 (обновлено: 22:20 01.12.2021)
Новый штамм "омикрон" сопротивляется действию вакцин, заявил Фаучи
Главный инфекционист США Фаучи: новый штамм "омикрон" сопротивляется действию вакцин
ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости.
Штамм коронавируса "омикрон", возможно, передается легче и может сопротивляться действию вакцин, заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи
.
"Молекулярный профиль мутаций предполагает, что он может легче передаваться и может частично избегать той защиты, которую дают вакцины. Но мы этого точно не знаем… Нужно быть готовыми", - сказал Фаучи на пресс-конференции.
Власти США просят граждан не затягивать с бустерной вакциной от коронавируса до массового распространения штамма "омикрон" COVID-19.
"Если вы имеете право… сделайте "бустер" сейчас. Может быть, нам и не понадобится специальный бустер для определенных штаммов", - сказал на пресс-конференции главный инфекционист страны Энтони Фаучи, обращаясь к согражданам.
Ранее стало известно, что в США зарегистрирован первый случай появления штамма "омикрон".
Также главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что ношение медицинских масок на фоне появления "омикрон"-штамма коронавируса является благоразумным.
"Вакцинируйтесь, если вам нужна дополнительная прививка, сделайте. С семьей дома, если вы знаете, что все вакцинированы, можете чувствовать себя в безопасности без маски. Если вы на публике, и не знаете статус вакцинации окружающих, будет благоразумно носить маску", - сказал Фаучи на брифинге в Белом доме.
Ранее стало известно, что в США зарегистрирован первый случай штамма "омикрон".