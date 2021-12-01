https://ria.ru/20211201/ermak-1761594110.html

Глава офиса Зеленского ответил на обвинения в том, что он русский шпион

Глава офиса Зеленского ответил на обвинения в том, что он русский шпион - РИА Новости, 01.12.2021

Глава офиса Зеленского ответил на обвинения в том, что он русский шпион

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что, если бы заявления о том, что он "русский шпион" имели под собой какое-то основание, у него бы не было... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T11:05

2021-12-01T11:05

2021-12-01T11:05

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КИЕВ, 1 дек – РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что, если бы заявления о том, что он "русский шпион" имели под собой какое-то основание, у него бы не было столько международных переговоров.Ранее бывший начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба заявил, что в среде украинской власти действует "крот", который работает в интересах РФ, это стало одной из причин провала операции по задержанию 33 россиян в 2020 году. Бывший депутат Верховной рады, экс-глава Луганской и Закарпатской областей, генерал МВД Геннадий Москаль заявил, что Ермак работает на спецслужбы РФ, его агентурный псевдоним "Тимофеев". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен увольнять главу своего офиса Андрея Ермака и назвал его "мощным человеком"."Президент и я – мы служим Украине. И только интересы страны имеют для нас значение. Ради этого я готов выглядеть плохо в глазах людей… Я веду большое количество международных переговоров, встречаюсь с главами аппаратов президентов, сопровождаю "нормандский формат" и коммуницирую с американцами на разных уровнях. Как вы понимаете, ничего утаить в этом мире нельзя, и если бы ко мне был хоть один вопрос, ничего бы этого не было. Если бы попытки навешивать на меня ярлыки, называть русским шпионом и так далее, имели под собой какие-то основания, они, наверное, создавали бы мне определенные проблемы", - сказал Ермак в интервью агентству "РБК-Украина".Он также заявил, что для него несущественно то, что его "имя полощут в Facebook" и "брендируют "рукой Кремля" и "шпионом". "Существенное – то, что мы делаем на самом деле. Украина и ее интересы – вот самое важное, самое главное. Когда наши оппоненты переходят все "красные линии" и вместо конструктивной критики по делу, оскорбляют, обвиняют, вешают ярлыки – это неприятно, конечно, но интересы государства и интересы украинского народа у нас стоят на первом месте", - сказал Ермак.

https://ria.ru/20211201/zelenskiy-1761591910.html

https://ria.ru/20211130/vtorzhenie-1761509840.html

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