Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211201/ermak-1761594110.html
Глава офиса Зеленского ответил на обвинения в том, что он русский шпион
Глава офиса Зеленского ответил на обвинения в том, что он русский шпион - РИА Новости, 01.12.2021
Глава офиса Зеленского ответил на обвинения в том, что он русский шпион
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что, если бы заявления о том, что он "русский шпион" имели под собой какое-то основание, у него бы не было... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T11:05
2021-12-01T11:05
в мире
украина
закарпатская область
владимир зеленский
министерство обороны украины
верховная рада украины
геннадий москаль
андрей ермак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564589653_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ddd2d4194e7bffac71e3c62b784013f9.jpg
КИЕВ, 1 дек – РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что, если бы заявления о том, что он "русский шпион" имели под собой какое-то основание, у него бы не было столько международных переговоров.Ранее бывший начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба заявил, что в среде украинской власти действует "крот", который работает в интересах РФ, это стало одной из причин провала операции по задержанию 33 россиян в 2020 году. Бывший депутат Верховной рады, экс-глава Луганской и Закарпатской областей, генерал МВД Геннадий Москаль заявил, что Ермак работает на спецслужбы РФ, его агентурный псевдоним "Тимофеев". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен увольнять главу своего офиса Андрея Ермака и назвал его "мощным человеком"."Президент и я – мы служим Украине. И только интересы страны имеют для нас значение. Ради этого я готов выглядеть плохо в глазах людей… Я веду большое количество международных переговоров, встречаюсь с главами аппаратов президентов, сопровождаю "нормандский формат" и коммуницирую с американцами на разных уровнях. Как вы понимаете, ничего утаить в этом мире нельзя, и если бы ко мне был хоть один вопрос, ничего бы этого не было. Если бы попытки навешивать на меня ярлыки, называть русским шпионом и так далее, имели под собой какие-то основания, они, наверное, создавали бы мне определенные проблемы", - сказал Ермак в интервью агентству "РБК-Украина".Он также заявил, что для него несущественно то, что его "имя полощут в Facebook" и "брендируют "рукой Кремля" и "шпионом". "Существенное – то, что мы делаем на самом деле. Украина и ее интересы – вот самое важное, самое главное. Когда наши оппоненты переходят все "красные линии" и вместо конструктивной критики по делу, оскорбляют, обвиняют, вешают ярлыки – это неприятно, конечно, но интересы государства и интересы украинского народа у нас стоят на первом месте", - сказал Ермак.
https://ria.ru/20211201/zelenskiy-1761591910.html
https://ria.ru/20211130/vtorzhenie-1761509840.html
украина
закарпатская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564589653_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_585df68eff96d6a88b6a3839a3b7c058.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, закарпатская область, владимир зеленский, министерство обороны украины, верховная рада украины, геннадий москаль, андрей ермак, россия, задержание россиян под минском
11:05 01.12.2021
 
Глава офиса Зеленского ответил на обвинения в том, что он русский шпион

Глава офиса Зеленского Ермак назвал обвинения в том, что он русский шпион, несущественными

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава администрации президента Украины Андрей Ермак
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 1 дек – РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что, если бы заявления о том, что он "русский шпион" имели под собой какое-то основание, у него бы не было столько международных переговоров.
Ранее бывший начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба заявил, что в среде украинской власти действует "крот", который работает в интересах РФ, это стало одной из причин провала операции по задержанию 33 россиян в 2020 году. Бывший депутат Верховной рады, экс-глава Луганской и Закарпатской областей, генерал МВД Геннадий Москаль заявил, что Ермак работает на спецслужбы РФ, его агентурный псевдоним "Тимофеев". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен увольнять главу своего офиса Андрея Ермака и назвал его "мощным человеком".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
Вчера, 10:52
На Украине объяснили, почему Зеленский "перескакивает" на русский язык
"Президент и я – мы служим Украине. И только интересы страны имеют для нас значение. Ради этого я готов выглядеть плохо в глазах людей… Я веду большое количество международных переговоров, встречаюсь с главами аппаратов президентов, сопровождаю "нормандский формат" и коммуницирую с американцами на разных уровнях. Как вы понимаете, ничего утаить в этом мире нельзя, и если бы ко мне был хоть один вопрос, ничего бы этого не было. Если бы попытки навешивать на меня ярлыки, называть русским шпионом и так далее, имели под собой какие-то основания, они, наверное, создавали бы мне определенные проблемы", - сказал Ермак в интервью агентству "РБК-Украина".
Он также заявил, что для него несущественно то, что его "имя полощут в Facebook" и "брендируют "рукой Кремля" и "шпионом". "Существенное – то, что мы делаем на самом деле. Украина и ее интересы – вот самое важное, самое главное. Когда наши оппоненты переходят все "красные линии" и вместо конструктивной критики по делу, оскорбляют, обвиняют, вешают ярлыки – это неприятно, конечно, но интересы государства и интересы украинского народа у нас стоят на первом месте", - сказал Ермак.
Визит секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Белоруссию - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
30 ноября, 17:53
Патрушев объяснил, зачем Запад говорит о "российском вторжении" на Украину
 
В миреУкраинаЗакарпатская областьВладимир ЗеленскийМинистерство обороны УкраиныВерховная Рада УкраиныГеннадий МоскальАндрей ЕрмакРоссияЗадержание россиян под Минском
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:46На Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"
02:35Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в день
02:17На аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспы
02:15Финансист рассказал, кто придет на выручку рублю
02:15Юрист объяснил, как поступить, если машину повредили во дворе
02:15Вирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"
02:05В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на Украине
01:05Подросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал вину
00:42Украина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощь
23:50В Киеве закончились массовые акции противников Зеленского 0:37
23:44Вакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор США
23:40Второй самолет из Кабула с россиянами приземлился в Подмосковье
23:39Болдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла оператор
23:32СК разберется в истории о подмене детей в женской колонии в Подмосковье
23:24В США изучат вопрос об ограничении авиасообщения из-за "омикрона"
23:13Назван неожиданный фактор, повышающий опасный уровень холестерина
23:03Oxxxymiron выпустил новый альбом "Красота и уродство"
23:00Cтаршеклассник умер на итоговом сочинении в Люберцах, сообщил источник
22:44Устроившего стрельбу в школе в Мичигане обвиняют в терроризме
22:38ВВП России за девять месяцев вырос на 4,6% в годовом выражении
Лента новостейМолния
На Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в деньНа аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспыФинансист рассказал, кто придет на выручку рублюЮрист объяснил, как поступить, если машину повредили во двореВирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на УкраинеПодросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал винуУкраина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощьВ Киеве закончились массовые акции противников ЗеленскогоВакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор СШАВторой самолет из Кабула с россиянами приземлился в ПодмосковьеБолдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла операторСК разберется в истории о подмене детей в женской колонии в ПодмосковьеВ США изучат вопрос об ограничении авиасообщения из-за "омикрона"Назван неожиданный фактор, повышающий опасный уровень холестеринаOxxxymiron выпустил новый альбом "Красота и уродство"Cтаршеклассник умер на итоговом сочинении в Люберцах, сообщил источникУстроившего стрельбу в школе в Мичигане обвиняют в терроризмеВВП России за девять месяцев вырос на 4,6% в годовом выражении