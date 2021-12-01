https://ria.ru/20211201/energiya-1761657479.html
В России выросло потребление электроэнергии
В России выросло потребление электроэнергии - РИА Новости, 01.12.2021
В России выросло потребление электроэнергии
Потребление электроэнергии в России в ноябре выросло на 5% в годовом выражении, до 98,48 миллиарда кВт.ч, а с начала года - на 5,5%, до 997,7 миллиарда, сообщил РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T15:21
2021-12-01T15:21
2021-12-01T15:21
экономика
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
евгений грабчак
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Потребление электроэнергии в России в ноябре выросло на 5% в годовом выражении, до 98,48 миллиарда кВт.ч, а с начала года - на 5,5%, до 997,7 миллиарда, сообщил журналистам замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак.Грабчак также сказал, что выработка электроэнергии в России в ноябре 2021 года составила 100,768 миллиарда кВт.ч, что на 6,2% больше, чем в ноябре 2020 года. С начала 2021 года выработка электроэнергии в России составила 1,019 триллиона кВт.ч, что на 6,5% больше объема выработки в аналогичном периоде 2020 года.
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экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), евгений грабчак, россия
В России выросло потребление электроэнергии
Минэнерго: потребление электроэнергии в России в ноябре выросло на пять процентов