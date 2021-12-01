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В России выросло потребление электроэнергии
В России выросло потребление электроэнергии - РИА Новости, 01.12.2021
В России выросло потребление электроэнергии
Потребление электроэнергии в России в ноябре выросло на 5% в годовом выражении, до 98,48 миллиарда кВт.ч, а с начала года - на 5,5%, до 997,7 миллиарда, сообщил РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T15:21
2021-12-01T15:21
экономика
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
евгений грабчак
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Потребление электроэнергии в России в ноябре выросло на 5% в годовом выражении, до 98,48 миллиарда кВт.ч, а с начала года - на 5,5%, до 997,7 миллиарда, сообщил журналистам замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак.Грабчак также сказал, что выработка электроэнергии в России в ноябре 2021 года составила 100,768 миллиарда кВт.ч, что на 6,2% больше, чем в ноябре 2020 года. С начала 2021 года выработка электроэнергии в России составила 1,019 триллиона кВт.ч, что на 6,5% больше объема выработки в аналогичном периоде 2020 года.
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экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), евгений грабчак, россия
15:21 01.12.2021
 
В России выросло потребление электроэнергии

Минэнерго: потребление электроэнергии в России в ноябре выросло на пять процентов

© Фото : пресс-служба Минэнерго РФЗамминистра энергетики РФ Евгений Грабчак
Замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© Фото : пресс-служба Минэнерго РФ
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Потребление электроэнергии в России в ноябре выросло на 5% в годовом выражении, до 98,48 миллиарда кВт.ч, а с начала года - на 5,5%, до 997,7 миллиарда, сообщил журналистам замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак.
"Потребление электроэнергии в России в ноябре 2021 года составило 98,48 миллиарда кВт.ч, что на 5% больше объема потребления за ноябрь 2020 года. Потребление электроэнергии за одиннадцать месяцев 2021 года в целом по России составило 997,698 миллиарда кВт.ч, что на 5,5% больше, чем за такой же период 2020 года", - сообщил он.
Грабчак также сказал, что выработка электроэнергии в России в ноябре 2021 года составила 100,768 миллиарда кВт.ч, что на 6,2% больше, чем в ноябре 2020 года. С начала 2021 года выработка электроэнергии в России составила 1,019 триллиона кВт.ч, что на 6,5% больше объема выработки в аналогичном периоде 2020 года.
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ЭкономикаМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Евгений ГрабчакРоссия
 
 
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