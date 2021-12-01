https://ria.ru/20211201/elki-1761660246.html

Вышел трейлер "Елок 8"

Вышел трейлер "Елок 8" - РИА Новости, 01.12.2021

Вышел трейлер "Елок 8"

Вышел трейлер "Елок 8". Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании Bazelevs. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T15:57

2021-12-01T15:57

2021-12-01T15:57

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дед мороз

анна чиповская

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Вышел трейлер "Елок 8". Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании Bazelevs.Как и предыдущие фильмы, восьмая часть популярного проекта состоит из нескольких новелл, события которых разворачиваются в разных уголках страны. Герои ленты живут в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске, Нижнем Новгороде и других городах. В фильме снимались Иван Ургант, Сергей Светлаков, Дарья Мороз, Аня Чиповская, Евгений Кулик, Ольга Бузова и Филипп Киркоров. В ролике показано, с какими трудностями на кануне Нового года столкнутся персонажи. Например, герой Урганта будет вынужден пройти испытание на детекторе лжи. Один из вопросов от деток, связавших его, существует ли Дед Мороз на самом деле. Фильм выходит в российский прокат 16 декабря.

https://ria.ru/20211126/elki-1760910569.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости культуры, кино и сериалы, ольга бузова, иван ургант, филипп киркоров, дед мороз, анна чиповская, дарья мороз