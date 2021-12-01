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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211201/elki-1761660246.html
Вышел трейлер "Елок 8"
Вышел трейлер "Елок 8" - РИА Новости, 01.12.2021
Вышел трейлер "Елок 8"
Вышел трейлер "Елок 8". Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании Bazelevs. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T15:57
2021-12-01T15:57
культура
новости культуры
кино и сериалы
ольга бузова
иван ургант
филипп киркоров
дед мороз
анна чиповская
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Вышел трейлер "Елок 8". Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании Bazelevs.Как и предыдущие фильмы, восьмая часть популярного проекта состоит из нескольких новелл, события которых разворачиваются в разных уголках страны. Герои ленты живут в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске, Нижнем Новгороде и других городах. В фильме снимались Иван Ургант, Сергей Светлаков, Дарья Мороз, Аня Чиповская, Евгений Кулик, Ольга Бузова и Филипп Киркоров. В ролике показано, с какими трудностями на кануне Нового года столкнутся персонажи. Например, герой Урганта будет вынужден пройти испытание на детекторе лжи. Один из вопросов от деток, связавших его, существует ли Дед Мороз на самом деле. Фильм выходит в российский прокат 16 декабря.
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новости культуры, кино и сериалы, ольга бузова, иван ургант, филипп киркоров, дед мороз, анна чиповская, дарья мороз
15:57 01.12.2021
 
Вышел трейлер "Елок 8"

В Сети появился трейлер восьмой части "Елок"

© BazelevsКадр из трейлера фильма "Елки 8"
Кадр из трейлера фильма Елки 8
© Bazelevs
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Вышел трейлер "Елок 8". Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании Bazelevs.
Как и предыдущие фильмы, восьмая часть популярного проекта состоит из нескольких новелл, события которых разворачиваются в разных уголках страны. Герои ленты живут в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске, Нижнем Новгороде и других городах.
В фильме снимались Иван Ургант, Сергей Светлаков, Дарья Мороз, Аня Чиповская, Евгений Кулик, Ольга Бузова и Филипп Киркоров.
В ролике показано, с какими трудностями на кануне Нового года столкнутся персонажи. Например, герой Урганта будет вынужден пройти испытание на детекторе лжи. Один из вопросов от деток, связавших его, существует ли Дед Мороз на самом деле.
Фильм выходит в российский прокат 16 декабря.
Ольга Бузова и Филипп Киркоров на съемках фильма Елки 8 - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
26 ноября, 18:07Культура
Филипп Киркоров и Ольга Бузова снялись в новой части "Елок"
 
КультураНовости культурыКино и сериалыОльга БузоваИван УргантФилипп КиркоровДед МорозАнна ЧиповскаяДарья Мороз
 
 
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