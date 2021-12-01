https://ria.ru/20211201/elki-1761660246.html
Вышел трейлер "Елок 8"
Вышел трейлер "Елок 8" - РИА Новости, 01.12.2021
Вышел трейлер "Елок 8"
Вышел трейлер "Елок 8". Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании Bazelevs. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T15:57
2021-12-01T15:57
2021-12-01T15:57
культура
новости культуры
кино и сериалы
ольга бузова
иван ургант
филипп киркоров
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анна чиповская
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Вышел трейлер "Елок 8". Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании Bazelevs.Как и предыдущие фильмы, восьмая часть популярного проекта состоит из нескольких новелл, события которых разворачиваются в разных уголках страны. Герои ленты живут в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске, Нижнем Новгороде и других городах. В фильме снимались Иван Ургант, Сергей Светлаков, Дарья Мороз, Аня Чиповская, Евгений Кулик, Ольга Бузова и Филипп Киркоров. В ролике показано, с какими трудностями на кануне Нового года столкнутся персонажи. Например, герой Урганта будет вынужден пройти испытание на детекторе лжи. Один из вопросов от деток, связавших его, существует ли Дед Мороз на самом деле. Фильм выходит в российский прокат 16 декабря.
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новости культуры, кино и сериалы, ольга бузова, иван ургант, филипп киркоров, дед мороз, анна чиповская, дарья мороз
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости.
Вышел трейлер "Елок 8". Ролик опубликован
на YouTube-канале кинокомпании Bazelevs.
Как и предыдущие фильмы, восьмая часть популярного проекта состоит из нескольких новелл, события которых разворачиваются в разных уголках страны. Герои ленты живут в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске, Нижнем Новгороде и других городах.
В фильме снимались Иван Ургант, Сергей Светлаков, Дарья Мороз, Аня Чиповская, Евгений Кулик, Ольга Бузова и Филипп Киркоров.
В ролике показано, с какими трудностями на кануне Нового года столкнутся персонажи. Например, герой Урганта будет вынужден пройти испытание на детекторе лжи. Один из вопросов от деток, связавших его, существует ли Дед Мороз на самом деле.
Фильм выходит в российский прокат 16 декабря.