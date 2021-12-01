https://ria.ru/20211201/elka-1761595323.html

Первую новогоднюю елку зажгли в рамках фестиваля "Зима начинается с Якутии"

Первую новогоднюю елку зажгли в рамках фестиваля "Зима начинается с Якутии" - РИА Новости, 01.12.2021

Первую новогоднюю елку зажгли в рамках фестиваля "Зима начинается с Якутии"

В Республике Саха зажгли первую новогоднюю елку, сообщил глава региона Айсен Николаев в Instagram. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T11:14

2021-12-01T11:14

2021-12-01T15:40

общество

великий устюг

айсен николаев

дед мороз

чысхаан

вологодская область

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ЯКУТСК, 1 дек — РИА Новости. В Республике Саха зажгли первую новогоднюю елку, сообщил глава региона Айсен Николаев в Instagram.Огни загорелись во время фестиваля "Зима начинается с Якутии", который проходит ежегодно. Их зажгли Дед Мороз из Великого Устюга и якутский властелин холода Чысхаан."Сегодня в рамках X юбилейного фестиваля "Зима начинается с Якутии" из Царства вечной мерзлоты с повелителем холода Чысхааном мы дали старт главному событию фестиваля — зажжению огней первой новогодней елки. Пусть эти огни согревают вас и зажгут в сердце каждого веру в чудеса", — отметил Николаев.Вслед за главной елкой в Якутске засветились новогодние ели в других городах и районах республики.Власти вели трансляцию мероприятия. Кроме того, зрителям показали зимнюю сказку о Быке Зимы и выступления местных артисток Сайсары Куо, Умсуура и Люции.Дед Мороз в свой день рождения 18 ноября зажег огни на первой новогодней елке страны, она установлена в его вотчине в Великом Устюге.

https://ria.ru/20211129/prazdnovanie-1761198683.html

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общество, великий устюг, айсен николаев, дед мороз, чысхаан, вологодская область