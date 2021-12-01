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Первую новогоднюю елку зажгли в рамках фестиваля "Зима начинается с Якутии"
Первую новогоднюю елку зажгли в рамках фестиваля "Зима начинается с Якутии" - РИА Новости, 01.12.2021
Первую новогоднюю елку зажгли в рамках фестиваля "Зима начинается с Якутии"
В Республике Саха зажгли первую новогоднюю елку, сообщил глава региона Айсен Николаев в Instagram. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T11:14
2021-12-01T15:40
общество
великий устюг
айсен николаев
дед мороз
чысхаан
вологодская область
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ЯКУТСК, 1 дек — РИА Новости. В Республике Саха зажгли первую новогоднюю елку, сообщил глава региона Айсен Николаев в Instagram.Огни загорелись во время фестиваля "Зима начинается с Якутии", который проходит ежегодно. Их зажгли Дед Мороз из Великого Устюга и якутский властелин холода Чысхаан."Сегодня в рамках X юбилейного фестиваля "Зима начинается с Якутии" из Царства вечной мерзлоты с повелителем холода Чысхааном мы дали старт главному событию фестиваля — зажжению огней первой новогодней елки. Пусть эти огни согревают вас и зажгут в сердце каждого веру в чудеса", — отметил Николаев.Вслед за главной елкой в Якутске засветились новогодние ели в других городах и районах республики.Власти вели трансляцию мероприятия. Кроме того, зрителям показали зимнюю сказку о Быке Зимы и выступления местных артисток Сайсары Куо, Умсуура и Люции.Дед Мороз в свой день рождения 18 ноября зажег огни на первой новогодней елке страны, она установлена в его вотчине в Великом Устюге.
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общество, великий устюг, айсен николаев, дед мороз, чысхаан, вологодская область
11:14 01.12.2021 (обновлено: 15:40 01.12.2021)
 
Первую новогоднюю елку зажгли в рамках фестиваля "Зима начинается с Якутии"

Первую новогоднюю елку зажгли в рамках всероссийского фестиваля "Зима начинается с Якутии"

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкНовогодняя елка
Новогодняя елка - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 1 дек — РИА Новости. В Республике Саха зажгли первую новогоднюю елку, сообщил глава региона Айсен Николаев в Instagram.
Огни загорелись во время фестиваля "Зима начинается с Якутии", который проходит ежегодно. Их зажгли Дед Мороз из Великого Устюга и якутский властелин холода Чысхаан.
"Сегодня в рамках X юбилейного фестиваля "Зима начинается с Якутии" из Царства вечной мерзлоты с повелителем холода Чысхааном мы дали старт главному событию фестиваля — зажжению огней первой новогодней елки. Пусть эти огни согревают вас и зажгут в сердце каждого веру в чудеса", — отметил Николаев.
Вслед за главной елкой в Якутске засветились новогодние ели в других городах и районах республики.
Власти вели трансляцию мероприятия. Кроме того, зрителям показали зимнюю сказку о Быке Зимы и выступления местных артисток Сайсары Куо, Умсуура и Люции.
Дед Мороз в свой день рождения 18 ноября зажег огни на первой новогодней елке страны, она установлена в его вотчине в Великом Устюге.
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ОбществоВеликий УстюгАйсен НиколаевДед МорозЧысхаанВологодская область
 
 
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