https://ria.ru/20211201/elektrokomponenty-1762567865.html

Производство электронных компонентов готовы разместить в ОЭЗ "Тольятти"

Производство электронных компонентов готовы разместить в ОЭЗ "Тольятти" - РИА Новости, 07.12.2021

Производство электронных компонентов готовы разместить в ОЭЗ "Тольятти"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил разместить производство электронных автокомпонентов на территории особой экономической зоны "Тольятти" для РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-01T09:54

2021-12-01T09:54

2021-12-07T15:08

экономика

самарская область

дмитрий азаров

владимир гутенев

россия

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САМАРА, 1 дек – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил разместить производство электронных автокомпонентов на территории особой экономической зоны "Тольятти" для решения проблемы их дефицита, сообщила пресс-служба правительства региона.По данным пресс-службы, Азаров во вторник провел встречу с членами Совета Федерации и депутатами Госдумы от Самарской области. В частности, губернатор и глава комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев обсудили тему кризиса на рынке электронных компонентов.В свою очередь, по данным пресс-службы, Гутенев поддержал инициативу Азарова и предложил в ближайшее время поспособствовать визиту в ОЭЗ "Тольятти" потенциального инвестора.Дефицит электронных автокомпонентов начался еще в 2020 году на фоне локдаунов из-за пандемии коронавируса и затронул всех мировых автопроизводителей. Так, например, "АвтоВАЗ" в течение года неоднократно приостанавливал выпуск автомобилей в связи с нехваткой компонентов.

https://ria.ru/20211119/samara-1759848535.html

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экономика, самарская область, дмитрий азаров, владимир гутенев, россия