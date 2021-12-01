09:54 01.12.2021 (обновлено: 15:08 07.12.2021)
Производство электронных компонентов готовы разместить в ОЭЗ "Тольятти"
САМАРА, 1 дек – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил разместить производство электронных автокомпонентов на территории особой экономической зоны "Тольятти" для решения проблемы их дефицита, сообщила пресс-служба правительства региона.
По данным пресс-службы, Азаров во вторник провел встречу с членами Совета Федерации и депутатами Госдумы от Самарской области. В частности, губернатор и глава комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев обсудили тему кризиса на рынке электронных компонентов.
"Сегодня на уровне правительства РФ прорабатываются вопросы решения проблемы и наладки производства компонентов на территории страны, чтобы снять зависимость от зарубежных производителей. Дмитрий Азаров в разговоре с Владимиром Гутеневым озвучил, что такой площадкой могла быть стать особая экономическая зона "Тольятти", - говорится в сообщении.
В свою очередь, по данным пресс-службы, Гутенев поддержал инициативу Азарова и предложил в ближайшее время поспособствовать визиту в ОЭЗ "Тольятти" потенциального инвестора.
Дефицит электронных автокомпонентов начался еще в 2020 году на фоне локдаунов из-за пандемии коронавируса и затронул всех мировых автопроизводителей. Так, например, "АвтоВАЗ" в течение года неоднократно приостанавливал выпуск автомобилей в связи с нехваткой компонентов.