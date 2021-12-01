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Ленинградская область
https://ria.ru/20211201/eksport-1761653914.html
Ленобласть определила приоритетные направления экспорта на 2022 год
Ленобласть определила приоритетные направления экспорта на 2022 год - РИА Новости, 01.12.2021
Ленобласть определила приоритетные направления экспорта на 2022 год
Развитие экспорта продукции лесопереработки и торфопроизводителей — в числе приоритетных экспортных направлений Ленинградской области на 2022 год, сообщил РИА... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T15:03
2021-12-01T15:03
ленинградская область
кировский район
российский экспортный центр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек — РИА Новости. Развитие экспорта продукции лесопереработки и торфопроизводителей — в числе приоритетных экспортных направлений Ленинградской области на 2022 год, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, принятая программа по развитию экспорта региона до 2024 года стала итогом обучения управленческой команды Ленинградской области в Школе экспорта Российского экспортного центра. В нее вошли три проекта: системные меры развития экспорта 2.0, увеличение объема несырьевого неэнергетического экспорта продукции лесоперерабатывающего комплекса с высокой глубиной переработкой, а также поддержка новой точки роста экспорта — торфопродукции."У нас есть запрос на поддержку от наших лесопромышленных предприятий и торфопроизводителей, готовых экспортировать уникальную и востребованную продукцию на зарубежный рынок. Именно поэтому мы выделили эти отрасли в своей программе — будем лоббировать их интересы на федеральном уровне и подключать к нашим региональным мерам поддержки", — сказала заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Юлия Косарева.В команду Ленинградской области вошли руководители экономического блока правительства региона, специалисты комитета экономического развития и инвестиционной деятельности, Центра развития промышленности, Центра поддержки экспорта, представители комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, "Деловой России" и Кировского района.Специальная образовательная программа разработана Школой экспорта РЭЦ в рамках реализации мероприятия федерального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" национального проекта "Международная кооперация и экспорт". По итогам отбора, Ленинградская область вошла в первый образовательный поток в числе 15 субъектов, напомнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20211201/lenoblast-1761643339.html
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кировский район, российский экспортный центр
15:03 01.12.2021
 

Ленобласть определила приоритетные направления экспорта на 2022 год

© РИА Новости / Александр КондратюкРубка леса в Челябинской области
Рубка леса в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек — РИА Новости. Развитие экспорта продукции лесопереработки и торфопроизводителей — в числе приоритетных экспортных направлений Ленинградской области на 2022 год, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, принятая программа по развитию экспорта региона до 2024 года стала итогом обучения управленческой команды Ленинградской области в Школе экспорта Российского экспортного центра. В нее вошли три проекта: системные меры развития экспорта 2.0, увеличение объема несырьевого неэнергетического экспорта продукции лесоперерабатывающего комплекса с высокой глубиной переработкой, а также поддержка новой точки роста экспорта — торфопродукции.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
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"У нас есть запрос на поддержку от наших лесопромышленных предприятий и торфопроизводителей, готовых экспортировать уникальную и востребованную продукцию на зарубежный рынок. Именно поэтому мы выделили эти отрасли в своей программе — будем лоббировать их интересы на федеральном уровне и подключать к нашим региональным мерам поддержки", — сказала заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Юлия Косарева.
В команду Ленинградской области вошли руководители экономического блока правительства региона, специалисты комитета экономического развития и инвестиционной деятельности, Центра развития промышленности, Центра поддержки экспорта, представители комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, "Деловой России" и Кировского района.
Специальная образовательная программа разработана Школой экспорта РЭЦ в рамках реализации мероприятия федерального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" национального проекта "Международная кооперация и экспорт". По итогам отбора, Ленинградская область вошла в первый образовательный поток в числе 15 субъектов, напомнили в пресс-службе.
 
Ленинградская областьКировский районРоссийский экспортный центр
 
 
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