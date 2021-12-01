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Раскрыта опасность укропа после коронавируса
Диетолог рассказала об опасности "зеленой еды" после COVID-19 - РИА Новости, 01.12.2021
Раскрыта опасность укропа после коронавируса
После COVID-19 повышается риск образования тромбов, а неправильное питание усугубляет ситуацию. Какие продукты надо исключить из рациона, чтобы уменьшить... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T04:09
2021-12-01T04:09
2021-12-01T04:09
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
татьяна залетова
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. После COVID-19 повышается риск образования тромбов, а неправильное питание усугубляет ситуацию. Какие продукты надо исключить из рациона, чтобы уменьшить опасность, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Татьяна Залетова.Нарушение свертываемости крови, при котором увеличивается риск образования тромбов, является одним из возможных последствий коронавирусной инфекции. Поэтому пациентам, переболевшим COVID-19, нередко назначают разжижающие кровь препараты, или антикоагулянты. Но некоторые продукты могут ослаблять действие этих лекарств, предупредила Залетова. Например, "зеленая еда", такая как укроп и петрушка.Даже человеку, которому врач не счел необходимым назначить разжижающий кровь препарат, после коронавирусной инфекции лучше не злоупотреблять "зеленой пищей", считает Залетова."Теоретически, если вы съели три килограмма зеленых овощей, то кровь будет быстрее сворачиваться, что даст склонность к образованию тромбов, за это и отвечает витамин K. При риске образования тромбов рацион не должен состоять из всего зеленого", – отметила Татьяна Залетова в интервью радио Sputnik.Кроме того, она рекомендовала с осторожностью относиться к зеленым овощам тем людям, которые принимают повышающие свертываемость крови препараты.Единственный надежный способ снизить риск заболевания COVID-19 – это вакцинация.
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, татьяна залетова
Диетолог рассказала об опасности "зеленой еды" после COVID-19
Диетолог Залетова предупредила об опасности употребления укропа и петрушки после COVID-19
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости.
После COVID-19 повышается риск образования тромбов, а неправильное питание усугубляет ситуацию. Какие продукты надо исключить из рациона, чтобы уменьшить опасность, рассказала в интервью радио Sputnik
врач-диетолог Татьяна Залетова
.
Нарушение свертываемости крови, при котором увеличивается риск образования тромбов, является одним из возможных последствий коронавирусной инфекции. Поэтому пациентам, переболевшим COVID-19, нередко назначают разжижающие кровь препараты, или антикоагулянты. Но некоторые продукты могут ослаблять действие этих лекарств, предупредила Залетова. Например, "зеленая еда", такая как укроп и петрушка.
"Зелень содержит много витамина K, что может частично подавлять работу некоторых антикоагулянтов на основе активного вещества варфарин. Когда мы назначаем этот препарат, мы даем рекомендацию исключать либо равномерно распределять зеленые продукты в рационе. Укроп и петрушку часто используют, поэтому мы на них особо обращаем внимание", – сказала диетолог.
Даже человеку, которому врач не счел необходимым назначить разжижающий кровь препарат, после коронавирусной инфекции лучше не злоупотреблять "зеленой пищей", считает Залетова.
"Теоретически, если вы съели три килограмма зеленых овощей, то кровь будет быстрее сворачиваться, что даст склонность к образованию тромбов, за это и отвечает витамин K. При риске образования тромбов рацион не должен состоять из всего зеленого", – отметила Татьяна Залетова в интервью радио Sputnik.
Кроме того, она рекомендовала с осторожностью относиться к зеленым овощам тем людям, которые принимают повышающие свертываемость крови препараты.
Единственный надежный способ снизить риск заболевания COVID-19 – это вакцинация.