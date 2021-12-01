https://ria.ru/20211201/dtp-1761709679.html

В Ростовской области три человека погибли в ДТП

В Ростовской области три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 01.12.2021

В Ростовской области три человека погибли в ДТП

Три человека погибли, еще один пострадал при столкновении трех автомобилей на трассе в Аксайском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T18:58

2021-12-01T18:58

2021-12-01T18:58

происшествия

дтп

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 дек – РИА Новости. Три человека погибли, еще один пострадал при столкновении трех автомобилей на трассе в Аксайском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по региону.Авария произошла на 8-м километре автодороги Северный обход Ростова-на-Дону. Во время обгона Range Rover столкнулся с движущимися навстречу Hyundai Accent и "ВАЗ-2115"."В результате ДТП погибли три человека - водитель и два пассажира автомобиля ВАЗ, в том числе маленький ребенок", - сказал представитель ведомства. Еще один пассажир этого автомобиля получил травмы.По словам представителя прокуратуры Ростовской области, на место ДТП выехали зампрокурора области и прокурор района. "Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения, а также взят на контроль ход процессуальной проверки, организованной правоохранительным органом", - сказал он РИА Новости.

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происшествия, дтп, ростов-на-дону, авто, россия