https://ria.ru/20211201/dtp-1761575608.html
В Татарстане вахтовый автобус столкнулся с грузовиком
В Татарстане вахтовый автобус столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 01.12.2021
В Татарстане вахтовый автобус столкнулся с грузовиком
В Татарстане вахтовый автобус въехал в стоявшую на обочине фуру, сообщили в республиканском МВД. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T08:48
2021-12-01T08:48
2021-12-01T14:10
происшествия
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 1 дек — РИА Новости. В Татарстане вахтовый автобус въехал в стоявшую на обочине фуру, сообщили в республиканском МВД.ДТП произошло на девятом километре автодороги "Елабуга — Гари — Абалач". Сначала было известно о гибели пассажира автобуса и 15 травмированных."На 08:45: всего 21 пострадавший. Один человек погиб", — уточнил РИА Новости позже представитель местного Минздрава.Пострадавших перевозят в Больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов. Один человек от госпитализации отказался.На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, прокуратура начала проверку.
https://ria.ru/20210814/dtp-1745755115.html
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Кадры с места ДТП с автобусом под Елабугой
Число пострадавших в столкновении автобуса и грузовика в Татарстане возросло до 20, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
2021-12-01T08:48
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, республика татарстан (татарстан)
08:48 01.12.2021 (обновлено: 14:10 01.12.2021)
В Татарстане вахтовый автобус столкнулся с грузовиком
Вахтовый автобус столкнулся с грузовиком в Татарстане, один человек погиб