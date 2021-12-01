https://ria.ru/20211201/dtp-1761575608.html

В Татарстане вахтовый автобус столкнулся с грузовиком

В Татарстане вахтовый автобус столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 01.12.2021

В Татарстане вахтовый автобус столкнулся с грузовиком

В Татарстане вахтовый автобус въехал в стоявшую на обочине фуру, сообщили в республиканском МВД. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T08:48

2021-12-01T08:48

2021-12-01T14:10

происшествия

республика татарстан (татарстан)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761628153_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_37c706db3ddca55ce83d786f11622b27.jpg

КАЗАНЬ, 1 дек — РИА Новости. В Татарстане вахтовый автобус въехал в стоявшую на обочине фуру, сообщили в республиканском МВД.ДТП произошло на девятом километре автодороги "Елабуга — Гари — Абалач". Сначала было известно о гибели пассажира автобуса и 15 травмированных."На 08:45: всего 21 пострадавший. Один человек погиб", — уточнил РИА Новости позже представитель местного Минздрава.Пострадавших перевозят в Больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов. Один человек от госпитализации отказался.На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, прокуратура начала проверку.

https://ria.ru/20210814/dtp-1745755115.html

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места ДТП с автобусом под Елабугой Число пострадавших в столкновении автобуса и грузовика в Татарстане возросло до 20, сообщили РИА Новости в региональном минздраве. 2021-12-01T08:48 true PT0M42S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, республика татарстан (татарстан)