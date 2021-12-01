https://ria.ru/20211201/donbass-1761638148.html

В Кремле знают о попытках представить Россию стороной конфликта в Донбассе

В Кремле знают о попытках представить Россию стороной конфликта в Донбассе - РИА Новости, 01.12.2021

В Кремле знают о попытках представить Россию стороной конфликта в Донбассе

В Кремле знают о попытках представить Россию стороной конфликта в Донбассе, это не так, там идет гражданская война, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T13:58

2021-12-01T13:58

2021-12-01T13:58

в мире

украина

дмитрий песков

донбасс

ситуация в днр и лнр

россия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В Кремле знают о попытках представить Россию стороной конфликта в Донбассе, это не так, там идет гражданская война, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Война в Донбассе является внутриукраинской. Мы знаем о попытках представить Россию, как участницу этого конфликта. Это не так. Остановить войну на Донбассе можно только путем переговоров украинцев с украинцев - это гражданская война, которая была спровоцирована известными событиями 2014 года, и Россия не является ее стороной", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о готовности России к переговорам с Украиной по Донбассу.По его словам, Россия делает все возможное, чтобы помочь Украине справится с этой проблемой, урегулировать ее. "(Россия) работает в этом контексте в нормандском формате, сохраняет свою приверженность нормандскому формату и минским договоренностям, и ожидает прежде всего для урегулирования выполнения Киевом всех взятых на себя обязательств", - добавил Песков.

https://ria.ru/20211128/zelenskiy-1761099633.html

украина

донбасс

россия

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в мире, украина, дмитрий песков, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия