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Додон рассказал, как Запад управляет Молдавией
Додон рассказал, как Запад управляет Молдавией - РИА Новости, 01.12.2021
Додон рассказал, как Запад управляет Молдавией
Экс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон заявил, что при нынешней власти в республике установлено прямое внешнее управление со стороны Запада. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T14:39
2021-12-01T14:39
2021-12-01T14:39
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игорь додон
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КИШИНЕВ, 1 дек - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон заявил, что при нынешней власти в республике установлено прямое внешнее управление со стороны Запада."Представители США и ЕС открыто вмешивались в дела нашей страны в ходе президентских выборов в 2020 году и парламентских выборов нынешним летом. Посол США и глава делегации ЕС наносили визиты в силовые структуры, ЦИК и Комитет по аудиовизуальным средствам. А при нынешнем режиме в Молдове фактически установлено прямое внешнее управление", - написал Додон в своем Telegram-канале.Он считает, что одна из наиболее актуальных проблем, с которыми сталкивается Молдавия и другие страны на постсоветском пространстве, - внешнее вмешательство и защита суверенитета.Додон полагает, что страны, которые подвергаются давлению со стороны Запада, должны объединиться, чтобы отстоять независимость и суверенитет.
https://ria.ru/20211130/dodon-1761554926.html
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в мире, сша, молдавия, игорь додон
Додон рассказал, как Запад управляет Молдавией
Глава Соцпартии Додон: в Молдавии установлено прямое внешнее управление со стороны Запада