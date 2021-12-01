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Додон рассказал, как Запад управляет Молдавией
Додон рассказал, как Запад управляет Молдавией - РИА Новости, 01.12.2021
Додон рассказал, как Запад управляет Молдавией
Экс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон заявил, что при нынешней власти в республике установлено прямое внешнее управление со стороны Запада. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T14:39
2021-12-01T14:39
в мире
сша
молдавия
игорь додон
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КИШИНЕВ, 1 дек - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон заявил, что при нынешней власти в республике установлено прямое внешнее управление со стороны Запада."Представители США и ЕС открыто вмешивались в дела нашей страны в ходе президентских выборов в 2020 году и парламентских выборов нынешним летом. Посол США и глава делегации ЕС наносили визиты в силовые структуры, ЦИК и Комитет по аудиовизуальным средствам. А при нынешнем режиме в Молдове фактически установлено прямое внешнее управление", - написал Додон в своем Telegram-канале.Он считает, что одна из наиболее актуальных проблем, с которыми сталкивается Молдавия и другие страны на постсоветском пространстве, - внешнее вмешательство и защита суверенитета.Додон полагает, что страны, которые подвергаются давлению со стороны Запада, должны объединиться, чтобы отстоять независимость и суверенитет.
https://ria.ru/20211130/dodon-1761554926.html
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в мире, сша, молдавия, игорь додон
14:39 01.12.2021
 
Додон рассказал, как Запад управляет Молдавией

Глава Соцпартии Додон: в Молдавии установлено прямое внешнее управление со стороны Запада

© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкДействующий президент Молдавии Игорь Додон
Действующий президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© Sputnik / Стрингер
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Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 1 дек - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон заявил, что при нынешней власти в республике установлено прямое внешнее управление со стороны Запада.
"Представители США и ЕС открыто вмешивались в дела нашей страны в ходе президентских выборов в 2020 году и парламентских выборов нынешним летом. Посол США и глава делегации ЕС наносили визиты в силовые структуры, ЦИК и Комитет по аудиовизуальным средствам. А при нынешнем режиме в Молдове фактически установлено прямое внешнее управление", - написал Додон в своем Telegram-канале.
Экс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
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Запад хочет нестабильностью в Приднестровье насолить России, считает Додон
Он считает, что одна из наиболее актуальных проблем, с которыми сталкивается Молдавия и другие страны на постсоветском пространстве, - внешнее вмешательство и защита суверенитета.
Додон полагает, что страны, которые подвергаются давлению со стороны Запада, должны объединиться, чтобы отстоять независимость и суверенитет.
Газохранилище венгерской государственной энергетической группы MVM - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
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Додон нашел способ погасить долг Молдавии перед Россией
 
В миреСШАМолдавияИгорь Додон
 
 
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