https://ria.ru/20211201/dobrolyubov-1761414921.html

Добролюбов. Дерзкий критик, несчастный любовник

Добролюбов. Дерзкий критик, несчастный любовник - РИА Новости, 01.12.2021

Добролюбов. Дерзкий критик, несчастный любовник

Рожденный в состоятельной семье провинциального священника, в отрочестве он свято верит в бога и страстно читает сотни книг. Переехав в Петербург, он столь же страстно начинает разоблачать царские порядки. Умирает в 25 лет и превращается в миф как для своих идейных последователей, так и врагов его радикального фанатизма.

2021-12-01T14:00

2021-12-01T14:00

2021-12-01T14:00

подкаст "заговор классиков"

образование - общество

образование

история

литература

санкт-петербург

виктор ерофеев

российская империя

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Добролюбов. Дерзкий критик, несчастный любовник Рожденный в состоятельной семье провинциального священника, в отрочестве он свято верит в бога и страстно читает сотни книг. Переехав в Петербург, он столь же страстно начинает разоблачать царские порядки. Умирает в 25 лет и превращается в миф как для своих идейных последователей, так и врагов его радикального фанатизма. audio/mpeg

Добролюбов. Дерзкий критик, несчастный любовник Рожденный в состоятельной семье провинциального священника, в отрочестве он свято верит в бога и страстно читает сотни книг. Переехав в Петербург, он столь же страстно начинает разоблачать царские порядки. Умирает в 25 лет и превращается в миф как для своих идейных последователей, так и врагов его радикального фанатизма. audio/mpeg

В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж: Анастасия Паниоти________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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образование - общество, образование, история, литература, санкт-петербург, виктор ерофеев, российская империя, подкаст, россия, аудио