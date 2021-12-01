CNN отстранил от работы журналиста после информации о помощи своему брату
CNN отстранил от работы журналиста Куомо после информации о помощи своему брату
© AP Photo / David GoldmanПрохожие у здания штаб-квартиры CNN в Атланте, США
© AP Photo / David Goldman
ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Телеканал CNN объявил, что на неопределенный срок отстраняет от работы одного из своих самых узнаваемых журналистов Криса Куомо после того, как вскрылась новая информация о его попытках помочь брату, экс-губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, в защите от обвинений в сексуальных домогательствах.
Накануне прокуратура штата опубликовала материалы, из которых следует, что журналист использовал свои профессиональные связи, чтобы заблаговременно получать информацию о возможных новых поворотах дела Эндрю Куомо.
"Когда Крис признался нам, что предлагал советы аппарату своего брата, он нарушил наши правила, и мы это публично признали. Но мы с пониманием отнеслись к уникальной ситуации, в которой он оказался, и необходимости ставить интересы семьи на первое место, а работы - на второе. Однако эти документы указывают на более высокую степень вовлеченности в дела брата, чем нам было известно прежде", - говорится в заявлении CNN.
"В результате мы отстранили от работы Криса на неопределенный срок - до дальнейшей оценки его действий", - добавил телеканал.
Эндрю Куомо лишился поста губернатора из-за обвинений в домогательствах, о которых заявили 11 женщин, работавших с ним в разные годы. Куомо настаивает на своей невиновности и заявляет, что нападки на него имеют политическую подоплеку. Он также говорил, что его склонность к тактильным контактам была проявлением дружеского участия и лишена сексуального подтекста.