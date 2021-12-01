https://ria.ru/20211201/cnn-1761566486.html

CNN отстранил от работы журналиста после информации о помощи своему брату

CNN отстранил от работы журналиста после информации о помощи своему брату - РИА Новости, 01.12.2021

CNN отстранил от работы журналиста после информации о помощи своему брату

Телеканал CNN объявил, что на неопределенный срок отстраняет от работы одного из своих самых узнаваемых журналистов Криса Куомо после того, как вскрылась новая... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T03:26

2021-12-01T03:26

2021-12-01T03:26

в мире

сша

нью-йорк (город)

эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149721/52/1497215215_0:2408:3384:4312_1920x0_80_0_0_f59cdd252860ac66d282013e80b73431.jpg

ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Телеканал CNN объявил, что на неопределенный срок отстраняет от работы одного из своих самых узнаваемых журналистов Криса Куомо после того, как вскрылась новая информация о его попытках помочь брату, экс-губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, в защите от обвинений в сексуальных домогательствах.Накануне прокуратура штата опубликовала материалы, из которых следует, что журналист использовал свои профессиональные связи, чтобы заблаговременно получать информацию о возможных новых поворотах дела Эндрю Куомо."Когда Крис признался нам, что предлагал советы аппарату своего брата, он нарушил наши правила, и мы это публично признали. Но мы с пониманием отнеслись к уникальной ситуации, в которой он оказался, и необходимости ставить интересы семьи на первое место, а работы - на второе. Однако эти документы указывают на более высокую степень вовлеченности в дела брата, чем нам было известно прежде", - говорится в заявлении CNN."В результате мы отстранили от работы Криса на неопределенный срок - до дальнейшей оценки его действий", - добавил телеканал.Эндрю Куомо лишился поста губернатора из-за обвинений в домогательствах, о которых заявили 11 женщин, работавших с ним в разные годы. Куомо настаивает на своей невиновности и заявляет, что нападки на него имеют политическую подоплеку. Он также говорил, что его склонность к тактильным контактам была проявлением дружеского участия и лишена сексуального подтекста.

https://ria.ru/20211130/kuomo-1761373856.html

сша

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, нью-йорк (город), эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)