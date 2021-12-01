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CNN отстранил от работы журналиста после информации о помощи своему брату
CNN отстранил от работы журналиста после информации о помощи своему брату - РИА Новости, 01.12.2021
CNN отстранил от работы журналиста после информации о помощи своему брату
Телеканал CNN объявил, что на неопределенный срок отстраняет от работы одного из своих самых узнаваемых журналистов Криса Куомо после того, как вскрылась новая... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T03:26
2021-12-01T03:26
в мире
сша
нью-йорк (город)
эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Телеканал CNN объявил, что на неопределенный срок отстраняет от работы одного из своих самых узнаваемых журналистов Криса Куомо после того, как вскрылась новая информация о его попытках помочь брату, экс-губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, в защите от обвинений в сексуальных домогательствах.Накануне прокуратура штата опубликовала материалы, из которых следует, что журналист использовал свои профессиональные связи, чтобы заблаговременно получать информацию о возможных новых поворотах дела Эндрю Куомо."Когда Крис признался нам, что предлагал советы аппарату своего брата, он нарушил наши правила, и мы это публично признали. Но мы с пониманием отнеслись к уникальной ситуации, в которой он оказался, и необходимости ставить интересы семьи на первое место, а работы - на второе. Однако эти документы указывают на более высокую степень вовлеченности в дела брата, чем нам было известно прежде", - говорится в заявлении CNN."В результате мы отстранили от работы Криса на неопределенный срок - до дальнейшей оценки его действий", - добавил телеканал.Эндрю Куомо лишился поста губернатора из-за обвинений в домогательствах, о которых заявили 11 женщин, работавших с ним в разные годы. Куомо настаивает на своей невиновности и заявляет, что нападки на него имеют политическую подоплеку. Он также говорил, что его склонность к тактильным контактам была проявлением дружеского участия и лишена сексуального подтекста.
https://ria.ru/20211130/kuomo-1761373856.html
сша
нью-йорк (город)
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в мире, сша, нью-йорк (город), эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
03:26 01.12.2021
 
CNN отстранил от работы журналиста после информации о помощи своему брату

CNN отстранил от работы журналиста Куомо после информации о помощи своему брату

© AP Photo / David GoldmanПрохожие у здания штаб-квартиры CNN в Атланте, США
Прохожие у здания штаб-квартиры CNN в Атланте, США - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© AP Photo / David Goldman
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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Телеканал CNN объявил, что на неопределенный срок отстраняет от работы одного из своих самых узнаваемых журналистов Криса Куомо после того, как вскрылась новая информация о его попытках помочь брату, экс-губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, в защите от обвинений в сексуальных домогательствах.
Накануне прокуратура штата опубликовала материалы, из которых следует, что журналист использовал свои профессиональные связи, чтобы заблаговременно получать информацию о возможных новых поворотах дела Эндрю Куомо.
"Когда Крис признался нам, что предлагал советы аппарату своего брата, он нарушил наши правила, и мы это публично признали. Но мы с пониманием отнеслись к уникальной ситуации, в которой он оказался, и необходимости ставить интересы семьи на первое место, а работы - на второе. Однако эти документы указывают на более высокую степень вовлеченности в дела брата, чем нам было известно прежде", - говорится в заявлении CNN.
"В результате мы отстранили от работы Криса на неопределенный срок - до дальнейшей оценки его действий", - добавил телеканал.
Эндрю Куомо лишился поста губернатора из-за обвинений в домогательствах, о которых заявили 11 женщин, работавших с ним в разные годы. Куомо настаивает на своей невиновности и заявляет, что нападки на него имеют политическую подоплеку. Он также говорил, что его склонность к тактильным контактам была проявлением дружеского участия и лишена сексуального подтекста.
Здание телеканала CNN - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
30 ноября, 02:58
Журналист CNN через источники отслеживал дело против своего брата
 
В миреСШАНью-Йорк (город)Эндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)
 
 
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