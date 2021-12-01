https://ria.ru/20211201/chelyabinsk-1761571123.html

В Челябинске самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

В Челябинске самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы - РИА Новости, 01.12.2021

В Челябинске самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Самолет в аэропорту Челябинска выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при заходе на посадку, пострадавших нет, идет проверка, сообщила в среду Уральская РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T06:50

2021-12-01T06:50

2021-12-01T11:34

происшествия

челябинск

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ЧЕЛЯБИНСК, 1 дек — РИА Новости. Самолет в аэропорту Челябинска выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при заходе на посадку, пострадавших нет, идет проверка, сообщила в среду Уральская транспортная прокуратура.По данным прокуратуры, 1 декабря в 02:32 (00:32 мск) в аэропорту Челябинска при заходе на посадку произошло выкатывание за край взлетно-посадочной полосы на расстоянии около 20-25 метров воздушного судна Bombardier, которое выполняло рейс сообщением Казань — Челябинск авиакомпании UVT Aero."На борту находились 32 пассажира, один их них несовершеннолетний, и три члена экипажа. Пострадавших нет. Судно видимых повреждений не получило, оно отбуксировано на взлетно-посадочную полосу", — говорится в сообщении.Челябинской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения требований законодательства в сфере безопасности полетов, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20211124/norilsk-1760471529.html

челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, челябинск