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В Челябинске самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
В Челябинске самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы - РИА Новости, 01.12.2021
В Челябинске самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Самолет в аэропорту Челябинска выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при заходе на посадку, пострадавших нет, идет проверка, сообщила в среду Уральская РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T06:50
2021-12-01T06:50
2021-12-01T11:34
происшествия
челябинск
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ЧЕЛЯБИНСК, 1 дек — РИА Новости. Самолет в аэропорту Челябинска выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при заходе на посадку, пострадавших нет, идет проверка, сообщила в среду Уральская транспортная прокуратура.По данным прокуратуры, 1 декабря в 02:32 (00:32 мск) в аэропорту Челябинска при заходе на посадку произошло выкатывание за край взлетно-посадочной полосы на расстоянии около 20-25 метров воздушного судна Bombardier, которое выполняло рейс сообщением Казань — Челябинск авиакомпании UVT Aero."На борту находились 32 пассажира, один их них несовершеннолетний, и три члена экипажа. Пострадавших нет. Судно видимых повреждений не получило, оно отбуксировано на взлетно-посадочную полосу", — говорится в сообщении.Челябинской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения требований законодательства в сфере безопасности полетов, уточняется в сообщении.
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происшествия, челябинск
06:50 01.12.2021 (обновлено: 11:34 01.12.2021)
В Челябинске самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
В аэропорту Челябинска самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы