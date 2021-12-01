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Первая советская атомная бомба "изделие РДС-1"

Первая советская атомная бомба "изделие РДС-1" - РИА Новости, 01.12.2021

Первая советская атомная бомба "изделие РДС-1"

Атомная бомба – первоначальное название авиационной ядерной бомбы, действие которой основано на взрывной цепной ядерной реакции деления. С появлением так... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T00:44

2021-12-01T00:44

2021-12-01T00:44

справки

ссср

курчатовский институт

российский федеральный ядерный центр - (всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, рфяц-внииэф)

россия

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Атомная бомба – первоначальное название авиационной ядерной бомбы, действие которой основано на взрывной цепной ядерной реакции деления. С появлением так называемой водородной бомбы, основанной на термоядерной реакции синтеза, утвердился общий для них термин – ядерная бомба. Работы по созданию собственного ядерного оружия шли в СССР с первой половины 1940-х годов. В апреле 1943 года была создана Лаборатория N 2 Академии наук СССР (ныне — Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"). После первого атомного испытания в США в июле 1945 года и далее – атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в августе того же года наступил решающий, мобилизационный этап советского атомного проекта. Были созданы структуры, необходимые для создания в сжатые сроки атомной промышленности. В апреле 1946 года было подписано закрытое постановление правительства о создании на правах филиала Лаборатории N2 организации под условным названием "Конструкторское бюро-11" (КБ-11) Министерства среднего машиностроения (ныне Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), город Саров, Нижегородская область). Его главным конструктором назначили профессора Юлия Харитона. КБ-11 поручили разработку первой советской атомной бомбы РДС-1 ("изделие 501", атомный заряд "1-200"). Она началась 1 июля 1946 года. В разработке участвовали Академия наук СССР, многие научно-исследовательские институты, конструкторские бюро, оборонные заводы. Для реализации советского атомного проекта было принято решение идти путем приближения к американским прототипам, работоспособность которых была уже доказана на практике. К тому же научно-техническую информацию об американских атомных бомбах удалось получить разведывательным путем. При этом с самого начала было ясно, что многие технические решения американского прототипа не являются наилучшими. Даже на начальных этапах советские специалисты могли предложить лучшие решения как заряда в целом, так и его отдельных узлов. Но требование руководства страны состояло в том, чтобы гарантированно и с наименьшим риском получить действующую бомбу уже к первому ее испытанию.Предположительно конструкция РДС-1 во многом опиралась на американского "Толстяка". Хотя некоторые системы, такие как баллистический корпус и электронная начинка, были советской разработки. Разведматериалы по плутониевой бомбе США позволили избежать ряда ошибок при создании бомбы советскими учеными и конструкторами, значительно сократить сроки ее разработки, уменьшить расходы. Первая отечественная атомная бомба имела официальное обозначение РДС-1. Расшифровывалось оно по-разному: "Россия делает сама", "Родина дарит Сталину" и т. д. Но для обеспечения режима секретности в официальном постановлении Совета Министров СССР от 21 июня 1946 года она именовалась как "Реактивный двигатель специальный" ("С"). Первоначально атомная бомба разрабатывалась в двух вариантах: с применением "тяжелого топлива" (плутония, РДС-1) и с применением "легкого топлива" (урана-235, РДС-2). В 1948 году работы по РДС-2 были свернуты из-за относительно низкой эффективности. Конструктивно РДС-1 состояла из следующих принципиальных составных узлов: ядерного заряда; взрывного устройства и системы автоматики подрыва заряда с системами предохранения; баллистического корпуса авиабомбы, в котором размещались ядерный заряд и автоматика подрыва. Первая атомная бомба разрабатывалась применительно к подвеске ее в самолете ТУ-4, бомболюк которого обеспечивал возможность размещения изделия диаметром до 1,5 метра. Исходя из этого габарита, было определено наибольшее по площади поперечное сечение баллистического корпуса бомбы РДС-1. Разработанная бомба имела характерную "каплевидную" форму, диаметром 1,5 метра и длиной 3,3 метра. Ее масса составляла 4,7 тонны. Внутри корпуса был расположен ядерный заряд (из особочистого плутония) мощностью 20 килотонн и блоки системы автоматики. Заряд бомбы РДС-1 представлял собой многослойную конструкцию, в которой перевод активного вещества (плутония в надкритическое состояние) осуществлялся за счет его сжатия посредством сходящейся сферической детонационной волны во взрывчатом веществе. Плутоний размещался в центре ядерного заряда и конструктивно состоял из двух сферических полудеталей. В полости плутониевого ядра устанавливался нейтронный инициатор (детонатор). Поверх плутония находились два слоя взрывчатого вещества (сплав тротила с гексагеном). Внутренний слой формировался из двух полусферических оснований, внешний собирался из отдельных элементов. Внешний слой (фокусирующая система) был предназначен для создания сферической детонационной волны. Система автоматики бомбы обеспечивала осуществление ядерного взрыва в нужной точке траектории падения бомбы. Для повышения надежности срабатывания изделия основные элементы автоматики подрыва были выполнены по дублирующей схеме. На случай отказа высотного взрывателя был установлен взрыватель ударного типа для осуществления ядерного взрыва при ударе бомбы о грунт. В сентябре 1948 года начались летные испытания, в ходе которых проверялась работоспособность систем и механизмов бомбы при сбрасывании с самолета без плутониевого заряда. Отработка баллистики РДС-1 была завершена к 1949 году. Детали заряда из плутония для бомбы изготовили на комбинате N 817 (ныне Производственное объединение "Маяк", Озерск, Челябинская область). Для испытаний ядерного заряда в 1949 году был построен полигон в районе города Семипалатинска Казахской ССР в безводной степи. На опытном поле находились многочисленные сооружения с измерительной аппаратурой, военные, гражданские и промышленные объекты для изучения воздействия поражающих факторов ядерного взрыва. В центре опытного поля находилась металлическая башня высотой 37,5 метра для установки РДС-1. 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне был успешно испытан размещенный на вышке атомный заряд с автоматикой, без корпуса бомбы. Мощность взрыва составила 20 килотонн в тротиловом эквиваленте. Как оружие РДС-1 не рассматривалось. На вооружение советских военно-воздушных сил в 1953 году была принята бомба РДС-4, в основе работы которой лежал принцип сферического обжатия, позволивший в два раза уменьшить массу изделия при почти двукратном увеличении мощности взрыва. Проведя успешное испытание атомного заряда, в стране приступили к развертыванию серийного производства ядерного оружия. Еще до окончания всех работ по РДС-1 Совет Министров СССР в марте 1949 года принял постановление о строительстве первого в СССР завода по промышленному производству атомных бомб в закрытой зоне объекта N 550, в составе КБ-11, производственной мощностью 20 единиц РДС в год. Разработка серийного технологического процесса на сборку атомного заряда потребовала не меньше усилий, чем создание первого опытного образца. Для этого понадобилось разработать и ввести в эксплуатацию технологическое оборудование, дополнительные операции, новейшие на тот момент технологии.1 декабря 1951 года в закрытом городе Арзамас-16 (с 1995 года Саров) на заводе N 551, вступившим в действие во втором полугодии 1951 года в составе КБ-11, началось серийное производство первой модели советской атомной бомбы под названием "изделие РДС-1", а уже к концу года первые три серийные атомные бомбы типа РДС-1 "вышли" с завода. Первое серийное предприятие по производству атомного оружия имело ряд условных наименований. До 1957 года завод находился в составе КБ-11 и после, когда стал самостоятельным, вплоть до декабря 1966 года, он назывался "Союзным заводом N 551". Это было закрытое наименование, использовавшееся исключительно в секретной переписке. Для внутреннего пользования, параллельно с этим закрытым названием, использовалось еще одно – завод N 3. Начиная с декабря 1966 года, предприятие получило открытое наименование - Электромеханический завод "Авангард". С июля 2003 года является структурным подразделением в составе РФЯЦ-ВНИИЭФ. Первая атомная бомба РДС-1, испытанная в 1949 году, автоматически лишила американцев монополии на ядерное оружие. Но только когда в 1951 году наладился выпуск первых серийных атомных бомб, можно было с уверенностью сказать о гарантированном обеспечении мирной жизни народа и создании надежного "ядерного щита" страны. Овладев секретами производства ядерного оружия, наша страна на долгие годы обеспечила военно-оборонный паритет двух ведущих государств мира – СССР и США. Ядерный щит, первым звеном которого стало изделие РДС-1, и сегодня защищает Россию. В настоящее время макет заряда РДС-1, пульт, сигналом с которого был подорван этот заряд, и корпус авиационной бомбы, изготовленный для него, экспонируется в музее ядерного оружия в городе Сарове.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, ссср, курчатовский институт, российский федеральный ядерный центр - (всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, рфяц-внииэф), россия