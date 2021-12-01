https://ria.ru/20211201/bolduin-1761736038.html

Болдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла оператор

Болдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла оператор - РИА Новости, 01.12.2021

Болдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла оператор

Американский актер Алек Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита оператор на съемках фильма "Раст". РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T23:39

2021-12-01T23:39

2021-12-01T23:39

культура

сша

алек болдуин (александр рэй болдуин iii)

новости культуры

убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма

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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Американский актер Алек Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита оператор на съемках фильма "Раст".Двадцать первого 21 октября на съемочной площадке вестерна "Раст" Болдуин при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен боевыми патронами. В результате погибла оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен.В опубликованном фрагменте интервью Болдуин не объясняет, как погибла оператор. Полную версию его беседы планируют показать 2 декабря.

https://ria.ru/20211108/bolduin-1758105730.html

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2021

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сша, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), новости культуры, убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма