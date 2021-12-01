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Блинкен намерен призвать Россию отвести военных от границы с Украиной

Блинкен намерен призвать Россию отвести военных от границы с Украиной - РИА Новости, 01.12.2021

Блинкен намерен призвать Россию отвести военных от границы с Украиной

Госсекретарь США Энтони Блинкен возложил на Москву ответственность за пробуксовку "минских соглашений" по урегулированию на Украине, пообещав в предстоящих... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T17:39

2021-12-01T17:39

2021-12-01T17:51

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сергей лавров

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РИГА, 1 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен возложил на Москву ответственность за пробуксовку "минских соглашений" по урегулированию на Украине, пообещав в предстоящих контактах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым призвать Россию "отвести военных от границы" с Украиной.Как заявил Блинкен на пресс-конференции, минские соглашения - это дипломатический путь разрешения ситуации на Украине, но они не выполняются, потому что "Россия не сдерживает своих обещаний".По его словам, действия России в отношении Украины прямо противоречат стабильности и предсказуемости, которых США ждут от Москвы.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Как сообщила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров, то есть половину всего личного состава Вооруженных сил Украины.Глава МИД Сергей Лавров также заявил о переброске военной техники стран НАТО к российским границам. Он добавил, что в Донбассе возросло число западных инструкторов. По мнению главы российской дипломатии, такие действия стран альянса могут спровоцировать украинские власти "сорваться на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. Песков в этой связи называл действия Украины "очень опасным авантюризмом", который "сопровождается поощрительными неплановыми учениями НАТО".

https://ria.ru/20211201/donbass-1761682096.html

https://ria.ru/20211201/donbass-1761651266.html

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в мире, украина, сша, россия, киев, дмитрий песков, нато, сергей лавров, энтони блинкен