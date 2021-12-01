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Блинкен обвинил Россию в намерении дестабилизировать обстановку на Украине
Блинкен обвинил Россию в намерении дестабилизировать обстановку на Украине - РИА Новости, 01.12.2021
Блинкен обвинил Россию в намерении дестабилизировать обстановку на Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия намерена дестабилизировать обстановку на Украине изнутри страны, Москва создает возможность для вторжения. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T17:23
2021-12-01T17:23
2021-12-01T17:42
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РИГА, 1 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия намерена дестабилизировать обстановку на Украине изнутри страны, Москва создает возможность для вторжения."Мы глубоко обеспокоены доказательствами того, что Россия намерена совершить агрессивные действия в отношении Украины. Планы включают усилия по дестабилизации Украины изнутри, а также крупномасштабные военные операции", - сказал Блинкен на брифинге.По его словам, Россия значительно нарастила военный потенциал на границе с Украиной. "Мы не знаем, принял ли президент (России Владимир) Путин решение о вторжении, но мы знаем, что он создает возможность сделать это быстро, если будет принято решение", - сказал Блинкен.
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в мире, украина, сша, россия, энтони блинкен
17:23 01.12.2021 (обновлено: 17:42 01.12.2021)
Блинкен обвинил Россию в намерении дестабилизировать обстановку на Украине
Госсекретарь Блинкен обвинил Россию в намерении дестабилизировать обстановку на Украине