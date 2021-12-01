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Около 1,5 тысячи катков и 376 лыжных трасс оборудуют в Москве этой зимой
Около 1,5 тысячи катков и 376 лыжных трасс оборудуют в Москве этой зимой - РИА Новости, 01.12.2021
Около 1,5 тысячи катков и 376 лыжных трасс оборудуют в Москве этой зимой
Около полутора тысячи катков и 376 лыжных трасс будет оборудовано в Москве этой зимой, рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T23:15
2021-12-01T23:15
катки
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Около полутора тысячи катков и 376 лыжных трасс будет оборудовано в Москве этой зимой, рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков."В городе будет оборудовано 376 лыжных трасс, часть из них будет освещена. Будет и новшество – 12 трасс с искусственным напылением снега. Протяженность в среднем (составит) около двух километров, расположены в парках, часть из них - около водных объектов. К сезону были смонтированы установки, которые будут напылять снег, что позволит продлить сезон катания и избежать возможных перерывов из-за погодных условий", - рассказал Бирюков в интервью "Российской газете".Он отметил, что начать кататься можно будет, как только на улице установится стабильная минусовая температура. Также для любителей коньков будет открыто около полутора тысячи катков."Для них откроем около полутора тысячи катков. Первые из них с искусственным льдом, как, например, самый большой каток в Европе на ВДНХ, уже открылся. Всего катков с искусственным льдом в этом сезоне будет более 200, хотя еще семь лет тому назад их было меньше двух десятков. Все катки и лыжни оборудованы необходимой инфраструктурой – раздевалками, пунктами проката коньков и лыж, точками общепита, медицинскими комнатами", - отметил Бирюков.
https://ria.ru/20211201/moskva-1761729915.html
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катки, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
23:15 01.12.2021
 
Около 1,5 тысячи катков и 376 лыжных трасс оборудуют в Москве этой зимой

Заммэра Бирюков: около 1,5 тысячи катков и 376 лыжных трасс оборудуют в Москве этой зимой

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКатание на коньках в Москве в новогодние праздники
Катание на коньках в Москве в новогодние праздники - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Около полутора тысячи катков и 376 лыжных трасс будет оборудовано в Москве этой зимой, рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе будет оборудовано 376 лыжных трасс, часть из них будет освещена. Будет и новшество – 12 трасс с искусственным напылением снега. Протяженность в среднем (составит) около двух километров, расположены в парках, часть из них - около водных объектов. К сезону были смонтированы установки, которые будут напылять снег, что позволит продлить сезон катания и избежать возможных перерывов из-за погодных условий", - рассказал Бирюков в интервью "Российской газете".
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Он отметил, что начать кататься можно будет, как только на улице установится стабильная минусовая температура. Также для любителей коньков будет открыто около полутора тысячи катков.
"Для них откроем около полутора тысячи катков. Первые из них с искусственным льдом, как, например, самый большой каток в Европе на ВДНХ, уже открылся. Всего катков с искусственным льдом в этом сезоне будет более 200, хотя еще семь лет тому назад их было меньше двух десятков. Все катки и лыжни оборудованы необходимой инфраструктурой – раздевалками, пунктами проката коньков и лыж, точками общепита, медицинскими комнатами", - отметил Бирюков.
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КаткиМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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