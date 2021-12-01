https://ria.ru/20211201/biryukov-1761734506.html
Бирюков заявил о выполнении планов по благоустройству в Москве на 2021 год
Бирюков заявил о выполнении планов по благоустройству в Москве на 2021 год - РИА Новости, 01.12.2021
Бирюков заявил о выполнении планов по благоустройству в Москве на 2021 год
Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что планы по благоустройству на этот год в столице... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T23:09
2021-12-01T23:09
2021-12-01T23:09
общество
москва
петр бирюков
департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. москвы
жкх
благоустройство
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что планы по благоустройству на этот год в столице выполнены - благоустроено свыше 5 тысяч объектов."Благоустроили, как и планировали, вылетные магистрали: Ленинский проспект на участке от МКАД до улицы Кравченко и Большие Каменщики – Липецкая улица. Закончили обустройство четырех набережных, одной улицы и пяти переулков на острове Балчуг, а также территории у Киевского вокзала, включая две набережные и бульвар. Также были благоустроены улица Красная Пресня, Звенигородское шоссе до ТТК и парк Декабрьского восстания", - заявил Бирюков в интервью "Российской газете".Кроме того, завершены работы по благоустройству двух парковых территорий в пойме реки Чермянки будущего "Парка Яуза"."В общей сложности выполнены работы по благоустройству свыше 5 тысяч различных городских объектов", - отметил заммэра.Также Бирюков рассказал про планы по благоустройству на 2022 год."Масштаб ожидается примерно такой же. Вошли в новую программу 3500 объектов, где требуется ремонт асфальтового покрытия, среди которых на 800 улицах подошел нормативный срок для этого. Продолжится обустройство Ленинского проспекта, МКАД, Третьего транспортного кольца, парка на реке Яузе и ряда других крупных объектов", - добавил Бирюков.
https://ria.ru/20211201/biryukov-1761734039.html
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общество, москва, петр бирюков, департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. москвы, жкх, благоустройство, городское хозяйство москвы
Бирюков заявил о выполнении планов по благоустройству в Москве на 2021 год
Заммэра Бирюков заявил о выполнении планов по благоустройству в Москве на 2021 год