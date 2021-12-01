https://ria.ru/20211201/biryukov-1761732987.html

Число мигрантов в сфере ЖКХ Москвы сократилось на 40 процентов

Число мигрантов в сфере ЖКХ Москвы сократилось на 40 процентов - РИА Новости, 01.12.2021

Число мигрантов в сфере ЖКХ Москвы сократилось на 40 процентов

Число мигрантов в сфере коммунального хозяйства Москвы сократилось на 40% - со 100 тысяч до 60 тысяч, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T22:51

2021-12-01T22:51

2021-12-01T22:51

общество

московская область (подмосковье)

москва

сергей собянин

петр бирюков

жкх

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Число мигрантов в сфере коммунального хозяйства Москвы сократилось на 40% - со 100 тысяч до 60 тысяч, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.Заммэра отметил, что мигранты трудятся не только дворниками, но и слесарями, малярами, для них созданы для них все необходимые бытовые условия. Живут они в комфортных городках, обеспечены медицинским обслуживанием."На наших предприятиях год от года все больше работающих из числа жителей Москвы и Московской области, а так же регионов Центральной России - Тамбовской, Брянской, Рязанской и других областей. Многие из них работают семейными династиями. Для них организованы достойные социально-бытовые условия, медицинское обслуживание и, конечно же, стабильная заработная плата. Благодаря высокой доли машин и оборудования, нам необходим квалифицированный персонал, готовый, если это необходимо, учиться и осваивать новые профессии", - добавил Бирюков.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил уменьшить число приезжих из соседних государств на стройках для программы реновации. По его мнению, надо подбирать людей другой квалификации и повышать зарплату, наращивая при этом производительность труда, механизацию и индустриализацию. Позже мэр уточнил, что количество мигрантов на проектах в рамках городского заказа уменьшилось более чем в два раза. Кроме того, в интервью РИА Новости он сообщил, что необходимо сокращать количество мигрантов в коммунальном хозяйстве города.

https://ria.ru/20211201/biryukov-1761731314.html

московская область (подмосковье)

москва

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общество, московская область (подмосковье), москва, сергей собянин, петр бирюков, жкх, городское хозяйство москвы