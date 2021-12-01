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Число мигрантов в сфере ЖКХ Москвы сократилось на 40 процентов
Число мигрантов в сфере ЖКХ Москвы сократилось на 40 процентов - РИА Новости, 01.12.2021
Число мигрантов в сфере ЖКХ Москвы сократилось на 40 процентов
Число мигрантов в сфере коммунального хозяйства Москвы сократилось на 40% - со 100 тысяч до 60 тысяч, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T22:51
2021-12-01T22:51
общество
московская область (подмосковье)
москва
сергей собянин
петр бирюков
жкх
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Число мигрантов в сфере коммунального хозяйства Москвы сократилось на 40% - со 100 тысяч до 60 тысяч, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.Заммэра отметил, что мигранты трудятся не только дворниками, но и слесарями, малярами, для них созданы для них все необходимые бытовые условия. Живут они в комфортных городках, обеспечены медицинским обслуживанием."На наших предприятиях год от года все больше работающих из числа жителей Москвы и Московской области, а так же регионов Центральной России - Тамбовской, Брянской, Рязанской и других областей. Многие из них работают семейными династиями. Для них организованы достойные социально-бытовые условия, медицинское обслуживание и, конечно же, стабильная заработная плата. Благодаря высокой доли машин и оборудования, нам необходим квалифицированный персонал, готовый, если это необходимо, учиться и осваивать новые профессии", - добавил Бирюков.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил уменьшить число приезжих из соседних государств на стройках для программы реновации. По его мнению, надо подбирать людей другой квалификации и повышать зарплату, наращивая при этом производительность труда, механизацию и индустриализацию. Позже мэр уточнил, что количество мигрантов на проектах в рамках городского заказа уменьшилось более чем в два раза. Кроме того, в интервью РИА Новости он сообщил, что необходимо сокращать количество мигрантов в коммунальном хозяйстве города.
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общество, московская область (подмосковье), москва, сергей собянин, петр бирюков, жкх, городское хозяйство москвы
22:51 01.12.2021
 
Число мигрантов в сфере ЖКХ Москвы сократилось на 40 процентов

Заммэра Бирюков: число мигрантов в сфере ЖКХ Москвы сократилось на 40%, сейчас их 60 тысяч

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудники коммунальных служб расчищают тротуар во время снегопада на Зубовском бульваре в Москве
Сотрудники коммунальных служб расчищают тротуар во время снегопада на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Число мигрантов в сфере коммунального хозяйства Москвы сократилось на 40% - со 100 тысяч до 60 тысяч, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Над поручением Сергея Семеновича (Собянина) мы работаем уже несколько лет, постепенно сокращая привлечение иностранных граждан. Если раньше число мигрантов среди наших работников доходило до 100 тысяч, то сейчас их около 60 тысяч. Но меньше становится не только мигрантов, уменьшилось в целом количество занятых в отрасли – с 600 тысяч до 450 тысяч человек. Этого удалось достичь в том числе и благодаря применению новых технологий, повышению производительности труда, организации процессов производства работ", - сказал Бирюков в интервью "Российской газете".
Заммэра отметил, что мигранты трудятся не только дворниками, но и слесарями, малярами, для них созданы для них все необходимые бытовые условия. Живут они в комфортных городках, обеспечены медицинским обслуживанием.
"На наших предприятиях год от года все больше работающих из числа жителей Москвы и Московской области, а так же регионов Центральной России - Тамбовской, Брянской, Рязанской и других областей. Многие из них работают семейными династиями. Для них организованы достойные социально-бытовые условия, медицинское обслуживание и, конечно же, стабильная заработная плата. Благодаря высокой доли машин и оборудования, нам необходим квалифицированный персонал, готовый, если это необходимо, учиться и осваивать новые профессии", - добавил Бирюков.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил уменьшить число приезжих из соседних государств на стройках для программы реновации. По его мнению, надо подбирать людей другой квалификации и повышать зарплату, наращивая при этом производительность труда, механизацию и индустриализацию. Позже мэр уточнил, что количество мигрантов на проектах в рамках городского заказа уменьшилось более чем в два раза. Кроме того, в интервью РИА Новости он сообщил, что необходимо сокращать количество мигрантов в коммунальном хозяйстве города.
П/к о программе Мой район: качественная городская среда – в каждом районе столицы - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
22:33
Заммэра Москвы сообщил об увеличении подачи воды городам Подмосковья
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваСергей СобянинПетр БирюковЖКХГородское хозяйство Москвы
 
 
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