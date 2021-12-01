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Миллион тонн мусора планируют собрать в Москве в рамках раздельного сбора
Миллион тонн мусора планируют собрать в Москве в рамках раздельного сбора - РИА Новости, 01.12.2021
Миллион тонн мусора планируют собрать в Москве в рамках раздельного сбора
Более 1 миллиона тонн мусора планируется собрать в Москве в 2021 году в рамках программы раздельного сбора отходов, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T22:48
2021-12-01T22:48
2021-12-01T22:48
общество
мусор
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
раздельный сбор мусора
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Более 1 миллиона тонн мусора планируется собрать в Москве в 2021 году в рамках программы раздельного сбора отходов, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он отметил, что программе раздельного сбора отходов в Москве - третий год, развивается она успешно."В год старта программы - в 2019-м - было собрано 564 тонны, а в 2020-м уже 855 тонн мусора, из которого было выделено вторичное сырье. В 2021-м планируем собрать более 1 миллиона тонн", - заявил Бирюков в интервью "Российской газете".
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общество, мусор, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, раздельный сбор мусора
Миллион тонн мусора планируют собрать в Москве в рамках раздельного сбора
Миллион тонн мусора планируют собрать в Москве в 2021 году в рамках раздельного сбора