https://ria.ru/20211201/bezopasnost-1761600591.html

МИД готовит инициативы по поручению Путина о гарантиях безопасности

МИД готовит инициативы по поручению Путина о гарантиях безопасности - РИА Новости, 01.12.2021

МИД готовит инициативы по поручению Путина о гарантиях безопасности

МИД России готовит инициативы в русле поручения президента Владимира Путина о гарантиях безопасности страны на ее западных рубежах, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T11:35

2021-12-01T11:35

2021-12-01T11:35

в мире

владимир путин

совет федерации рф

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. МИД России готовит инициативы в русле поручения президента Владимира Путина о гарантиях безопасности страны на ее западных рубежах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."В ходе заседания коллегии министерства иностранных дел 18 ноября президент Путин не только дал принципиальные оценки ситуации на ключевых направлениях деятельности российской дипломатии, но и поставил перед нами масштабные практические задачи на перспективу. Ситуация в мировых делах остается непростой, а в некоторых делах просто деградирует", - сказал Лавров, выступая в Совете Федерации."В соответствии с поручением президента будем добиваться долгосрочных надежных гарантий безопасности России на западных рубежах. Готовим соответствующие инициативы", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20211130/nato-1761437408.html

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в мире, владимир путин, совет федерации рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия