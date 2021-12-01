https://ria.ru/20211201/belorussiya-1761692598.html

Лукашенко рассказал, почему вывел ядерное оружие из Белоруссии

Лукашенко рассказал, почему вывел ядерное оружие из Белоруссии - РИА Новости, 01.12.2021

Лукашенко рассказал, почему вывел ядерное оружие из Белоруссии

Бывший президент РФ Борис Ельцин и США давили на Минск, чтобы скорее вывести ядерное оружие из Белоруссии, заявил в интервью РИА Новости президент Белоруссии... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T17:42

2021-12-01T17:42

2021-12-01T17:42

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белоруссия

борис ельцин

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александр лукашенко

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МИНСК, 1 дек - РИА Новости. Бывший президент РФ Борис Ельцин и США давили на Минск, чтобы скорее вывести ядерное оружие из Белоруссии, заявил в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко.Ранее в интервью РИА Новости Лукашенко заявил, что Белоруссия предложит разместить РФ ядерное оружие на своей территории, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше.По его словам, в Будапеште в 1994 году Ельцин, бывший президент США Билл Клинтон, бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Лукашенко и премьер Великобритании подписали декларацию - "без всяких оговорок вместе с Крымом были признаны границы Украины, нерушимость границ, ядерный зонтик и так далее". Со своей стороны, Белоруссия выводит из страны ядерное оружие."Я лично подписывал, хотя это не мое творение, я никогда бы на это не пошел, если бы не предыдущие наши власти до меня, это я первый год был президентом. Если бы не эти власти, которые сотворили этот международный договор. Я уже по факту его подписывал, он парафирован был и так далее. Более того, я после этого еще несколько лет не выводил ядерное оружие из Беларуси. Знаете, почему я его вывел? В нарушение договора я его оставлял в Беларуси. Вы не поверите, не только по требованию американцев. Но, прежде всего, под жёстким давлением Ельцина и всей команды, которая тогда была", - отметил Лукашенко.После распада СССР на белорусской территории находились десятки зарядов к стратегическим межконтинентальным ракетам "Тополь" и более тысячи тактических ядерных боеголовок. Вывод ядерного оружия стал результатом подписания Минском Договора о нераспространении ядерного оружия.

https://ria.ru/20211201/lavrov-1761609162.html

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в мире, белоруссия, борис ельцин, билл клинтон, александр лукашенко