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Лукашенко рассказал, почему вывел ядерное оружие из Белоруссии
Лукашенко рассказал, почему вывел ядерное оружие из Белоруссии - РИА Новости, 01.12.2021
Лукашенко рассказал, почему вывел ядерное оружие из Белоруссии
Бывший президент РФ Борис Ельцин и США давили на Минск, чтобы скорее вывести ядерное оружие из Белоруссии, заявил в интервью РИА Новости президент Белоруссии... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T17:42
2021-12-01T17:42
2021-12-01T17:42
в мире
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МИНСК, 1 дек - РИА Новости. Бывший президент РФ Борис Ельцин и США давили на Минск, чтобы скорее вывести ядерное оружие из Белоруссии, заявил в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко.Ранее в интервью РИА Новости Лукашенко заявил, что Белоруссия предложит разместить РФ ядерное оружие на своей территории, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше.По его словам, в Будапеште в 1994 году Ельцин, бывший президент США Билл Клинтон, бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Лукашенко и премьер Великобритании подписали декларацию - "без всяких оговорок вместе с Крымом были признаны границы Украины, нерушимость границ, ядерный зонтик и так далее". Со своей стороны, Белоруссия выводит из страны ядерное оружие."Я лично подписывал, хотя это не мое творение, я никогда бы на это не пошел, если бы не предыдущие наши власти до меня, это я первый год был президентом. Если бы не эти власти, которые сотворили этот международный договор. Я уже по факту его подписывал, он парафирован был и так далее. Более того, я после этого еще несколько лет не выводил ядерное оружие из Беларуси. Знаете, почему я его вывел? В нарушение договора я его оставлял в Беларуси. Вы не поверите, не только по требованию американцев. Но, прежде всего, под жёстким давлением Ельцина и всей команды, которая тогда была", - отметил Лукашенко.После распада СССР на белорусской территории находились десятки зарядов к стратегическим межконтинентальным ракетам "Тополь" и более тысячи тактических ядерных боеголовок. Вывод ядерного оружия стал результатом подписания Минском Договора о нераспространении ядерного оружия.
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в мире, белоруссия, борис ельцин, билл клинтон, александр лукашенко
Лукашенко рассказал, почему вывел ядерное оружие из Белоруссии
Президент Лукашенко: Ельцин давил на Минск, чтобы вывести ядерное оружие из Белоруссии
МИНСК, 1 дек - РИА Новости.
Бывший президент РФ Борис Ельцин
и США
давили на Минск, чтобы скорее вывести ядерное оружие из Белоруссии, заявил в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко
.
Ранее в интервью РИА Новости Лукашенко заявил, что Белоруссия
предложит разместить РФ ядерное оружие на своей территории, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше.
По его словам, в Будапеште в 1994 году Ельцин, бывший президент США Билл Клинтон, бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Лукашенко и премьер Великобритании подписали декларацию - "без всяких оговорок вместе с Крымом были признаны границы Украины, нерушимость границ, ядерный зонтик и так далее". Со своей стороны, Белоруссия выводит из страны ядерное оружие.
"Я лично подписывал, хотя это не мое творение, я никогда бы на это не пошел, если бы не предыдущие наши власти до меня, это я первый год был президентом. Если бы не эти власти, которые сотворили этот международный договор. Я уже по факту его подписывал, он парафирован был и так далее. Более того, я после этого еще несколько лет не выводил ядерное оружие из Беларуси. Знаете, почему я его вывел? В нарушение договора я его оставлял в Беларуси. Вы не поверите, не только по требованию американцев. Но, прежде всего, под жёстким давлением Ельцина и всей команды, которая тогда была", - отметил Лукашенко.
После распада СССР на белорусской территории находились десятки зарядов к стратегическим межконтинентальным ракетам "Тополь" и более тысячи тактических ядерных боеголовок. Вывод ядерного оружия стал результатом подписания Минском Договора о нераспространении ядерного оружия.