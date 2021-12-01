https://ria.ru/20211201/belorussiya-1761686748.html

Лукашенко заявил о готовности площадок для ядерных ракет в Белоруссии

Лукашенко заявил о готовности площадок для ядерных ракет в Белоруссии - РИА Новости, 01.12.2021

Лукашенко заявил о готовности площадок для ядерных ракет в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что все пусковые площадки для ядерных межконтинентальных баллистических ракет в... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T17:24

2021-12-01T17:24

2021-12-01T17:43

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 1 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что все пусковые площадки для ядерных межконтинентальных баллистических ракет в республике, кроме одной, сохранены и готовы к использованию.Ранее президент Белоруссии в интервью РИА Новости заявил, что Белоруссия предложит разместить РФ ядерное оружие на своей территории, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше.По словам белорусского лидера, "Борис Николаевич (Ельцин - ред.), прежде всего, требовал: надо взорвать эти площадки, потому что Запад давил, американцы давили на него, он на меня"."Я сказал - нет. Но когда давление было чрезвычайным, чтоб вы знали, я это могу доказать и показать, мы взорвали одну площадку, это было в лесу, площадки не просто там 10 сантиметров, это колоссальная (площадь - ред). И крона там, которая закрывала, У нас не шахты, у нас наземные, и они стояли полностью в закрытых таких хранилищах - я это все сохранил. Американцы мне постоянно задавали вопросы, западники - зачем? Я до сих пор на эти вопросы не отвечал", - отметил Лукашенко.После распада СССР на белорусской территории находились десятки зарядов к стратегическим межконтинентальным ракетам "Тополь" и более тысячи тактических ядерных боеголовок. Вывод ядерного оружия стал результатом подписания Минском Договора о нераспространении ядерного оружия.

https://ria.ru/20211201/lavrov-1761609162.html

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"Сохранены и готовы к использованию" – Лукашенко о площадках для ядерных ракет в Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что все пусковые площадки для ядерных межконтинентальных баллистических ракет в республике, кроме одной, сохранены и готовы к использованию. 2021-12-01T17:24 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, белоруссия, александр лукашенко