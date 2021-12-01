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Лукашенко заявил о готовности площадок для ядерных ракет в Белоруссии
Лукашенко заявил о готовности площадок для ядерных ракет в Белоруссии - РИА Новости, 01.12.2021
Лукашенко заявил о готовности площадок для ядерных ракет в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что все пусковые площадки для ядерных межконтинентальных баллистических ракет в... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T17:24
2021-12-01T17:43
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 1 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что все пусковые площадки для ядерных межконтинентальных баллистических ракет в республике, кроме одной, сохранены и готовы к использованию.Ранее президент Белоруссии в интервью РИА Новости заявил, что Белоруссия предложит разместить РФ ядерное оружие на своей территории, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше.По словам белорусского лидера, "Борис Николаевич (Ельцин - ред.), прежде всего, требовал: надо взорвать эти площадки, потому что Запад давил, американцы давили на него, он на меня"."Я сказал - нет. Но когда давление было чрезвычайным, чтоб вы знали, я это могу доказать и показать, мы взорвали одну площадку, это было в лесу, площадки не просто там 10 сантиметров, это колоссальная (площадь - ред). И крона там, которая закрывала, У нас не шахты, у нас наземные, и они стояли полностью в закрытых таких хранилищах - я это все сохранил. Американцы мне постоянно задавали вопросы, западники - зачем? Я до сих пор на эти вопросы не отвечал", - отметил Лукашенко.После распада СССР на белорусской территории находились десятки зарядов к стратегическим межконтинентальным ракетам "Тополь" и более тысячи тактических ядерных боеголовок. Вывод ядерного оружия стал результатом подписания Минском Договора о нераспространении ядерного оружия.
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"Сохранены и готовы к использованию" – Лукашенко о площадках для ядерных ракет в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что все пусковые площадки для ядерных межконтинентальных баллистических ракет в республике, кроме одной, сохранены и готовы к использованию.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
17:24 01.12.2021 (обновлено: 17:43 01.12.2021)
 
Лукашенко заявил о готовности площадок для ядерных ракет в Белоруссии

Лукашенко: все пусковые площадки для ядерных ракет в Белоруссии готовы к использованию

Читать ria.ru в
МИНСК, 1 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что все пусковые площадки для ядерных межконтинентальных баллистических ракет в республике, кроме одной, сохранены и готовы к использованию.
Ранее президент Белоруссии в интервью РИА Новости заявил, что Белоруссия предложит разместить РФ ядерное оружие на своей территории, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше.
"Почему я стал врагом для Запада? Не потому что я диктатор. Потому что все площадки, на которых стояли "Тополя", кроме одной, полностью сохранены и до сих пор готовы к использованию", - сказал Лукашенко.
По словам белорусского лидера, "Борис Николаевич (Ельцин - ред.), прежде всего, требовал: надо взорвать эти площадки, потому что Запад давил, американцы давили на него, он на меня".
"Я сказал - нет. Но когда давление было чрезвычайным, чтоб вы знали, я это могу доказать и показать, мы взорвали одну площадку, это было в лесу, площадки не просто там 10 сантиметров, это колоссальная (площадь - ред). И крона там, которая закрывала, У нас не шахты, у нас наземные, и они стояли полностью в закрытых таких хранилищах - я это все сохранил. Американцы мне постоянно задавали вопросы, западники - зачем? Я до сих пор на эти вопросы не отвечал", - отметил Лукашенко.
После распада СССР на белорусской территории находились десятки зарядов к стратегическим межконтинентальным ракетам "Тополь" и более тысячи тактических ядерных боеголовок. Вывод ядерного оружия стал результатом подписания Минском Договора о нераспространении ядерного оружия.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
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Лавров прокомментировал возможность размещения ядерного оружия в Белоруссии
 
В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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