https://ria.ru/20211201/belorussiya-1761686748.html
Лукашенко заявил о готовности площадок для ядерных ракет в Белоруссии
Лукашенко заявил о готовности площадок для ядерных ракет в Белоруссии - РИА Новости, 01.12.2021
Лукашенко заявил о готовности площадок для ядерных ракет в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что все пусковые площадки для ядерных межконтинентальных баллистических ракет в... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T17:24
2021-12-01T17:24
2021-12-01T17:43
в мире
белоруссия
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761692009_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_809b7b50607ee542740214f83f7c3046.jpg
МИНСК, 1 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что все пусковые площадки для ядерных межконтинентальных баллистических ракет в республике, кроме одной, сохранены и готовы к использованию.Ранее президент Белоруссии в интервью РИА Новости заявил, что Белоруссия предложит разместить РФ ядерное оружие на своей территории, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше.По словам белорусского лидера, "Борис Николаевич (Ельцин - ред.), прежде всего, требовал: надо взорвать эти площадки, потому что Запад давил, американцы давили на него, он на меня"."Я сказал - нет. Но когда давление было чрезвычайным, чтоб вы знали, я это могу доказать и показать, мы взорвали одну площадку, это было в лесу, площадки не просто там 10 сантиметров, это колоссальная (площадь - ред). И крона там, которая закрывала, У нас не шахты, у нас наземные, и они стояли полностью в закрытых таких хранилищах - я это все сохранил. Американцы мне постоянно задавали вопросы, западники - зачем? Я до сих пор на эти вопросы не отвечал", - отметил Лукашенко.После распада СССР на белорусской территории находились десятки зарядов к стратегическим межконтинентальным ракетам "Тополь" и более тысячи тактических ядерных боеголовок. Вывод ядерного оружия стал результатом подписания Минском Договора о нераспространении ядерного оружия.
https://ria.ru/20211201/lavrov-1761609162.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761692009_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f5101ae04d50a1220af528b417a7890e.jpg
"Сохранены и готовы к использованию" – Лукашенко о площадках для ядерных ракет в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что все пусковые площадки для ядерных межконтинентальных баллистических ракет в республике, кроме одной, сохранены и готовы к использованию.
2021-12-01T17:24
true
PT1M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко
17:24 01.12.2021 (обновлено: 17:43 01.12.2021)
Лукашенко заявил о готовности площадок для ядерных ракет в Белоруссии
Лукашенко: все пусковые площадки для ядерных ракет в Белоруссии готовы к использованию
МИНСК, 1 дек - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил в интервью РИА Новости, что все пусковые площадки для ядерных межконтинентальных баллистических ракет в республике, кроме одной, сохранены и готовы к использованию.
Ранее президент Белоруссии
в интервью РИА Новости заявил, что Белоруссия предложит разместить РФ
ядерное оружие на своей территории, если НАТО
пойдет на аналогичный шаг в Польше
.
"Почему я стал врагом для Запада? Не потому что я диктатор. Потому что все площадки, на которых стояли "Тополя", кроме одной, полностью сохранены и до сих пор готовы к использованию", - сказал Лукашенко.
По словам белорусского лидера, "Борис Николаевич (Ельцин - ред.), прежде всего, требовал: надо взорвать эти площадки, потому что Запад давил, американцы давили на него, он на меня".
"Я сказал - нет. Но когда давление было чрезвычайным, чтоб вы знали, я это могу доказать и показать, мы взорвали одну площадку, это было в лесу, площадки не просто там 10 сантиметров, это колоссальная (площадь - ред). И крона там, которая закрывала, У нас не шахты, у нас наземные, и они стояли полностью в закрытых таких хранилищах - я это все сохранил. Американцы мне постоянно задавали вопросы, западники - зачем? Я до сих пор на эти вопросы не отвечал", - отметил Лукашенко.
После распада СССР на белорусской территории находились десятки зарядов к стратегическим межконтинентальным ракетам "Тополь" и более тысячи тактических ядерных боеголовок. Вывод ядерного оружия стал результатом подписания Минском Договора о нераспространении ядерного оружия.