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Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20211201/beg-1761598968.html
"Правда тела". Бег зимой
"Правда тела". Бег зимой - РИА Новости, 01.12.2021
"Правда тела". Бег зимой
Зима - лучшее время, чтобы начать бегать. Бег закаляет, помогает избавиться от стресса, к тому же впереди - достаточно месяцев, чтобы сбросить к лету лишние килограммы. Даже лучше - начать не с бега, а с быстрой ходьбы. Как одеться, чтобы не замерзнуть, не вспотеть и не поскользнуться? И почему разминаться лучше не на улице, а еще в подъезде?
2021-12-01T12:00
2021-12-01T12:00
правда тела
подкаст
елена орлова
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"Правда тела". Бег зимой
Зима - лучшее время, чтобы начать бегать. Бег закаляет, помогает избавиться от стресса, к тому же впереди - достаточно месяцев, чтобы сбросить к лету лишние килограммы. Даже лучше - начать не с бега, а с быстрой ходьбы. Как одеться, чтобы не замерзнуть, не вспотеть и не поскользнуться? И почему разминаться лучше не на улице, а еще в подъезде?
audio/mpeg
"Правда тела". Бег зимой
Зима - лучшее время, чтобы начать бегать. Бег закаляет, помогает избавиться от стресса, к тому же впереди - достаточно месяцев, чтобы сбросить к лету лишние килограммы. Даже лучше - начать не с бега, а с быстрой ходьбы. Как одеться, чтобы не замерзнуть, не вспотеть и не поскользнуться? И почему разминаться лучше не на улице, а еще в подъезде?
audio/mpeg
Нужно ли надевать несколько слоев одежды? Покупать специальные стельки и наколенники? И почему хорошо, если вы раньше не бегали, начинать это делать именно зимой? Объясняет тренер по бегу, Чемпионка России, Участница Олимпийских игр, побeдительница кубка Европы Елена Орлова.01:44 Насколько безопасно и правильно тренироваться зимой04:30 “Самый идеальный вариант для тех, кто только начинает - не бег, а быстрая ходьба”05:50 В каких кроссовках бегать зимой, и чем можно заменить специальную обувь06:17 Нужно ли надевать несколько слоев одежды07:13 Какие должны быть подошвы, чтобы не поскользнуться08:50 Бафф: нужно ли закрывать рот (и можно ли сделать специальную повязку самому)10:47 Как зимой разминаться перед бегом12:35 Одеваться теплее, чтобы “лучше пропотеть”: стоит ли так делать14:33 Можно ли использовать согревающие стельки и шерстяные наколенникиСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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подкаст, елена орлова, аудио
12:00 01.12.2021
 

"Правда тела". Бег зимой

Правда тела
"Правда тела". Бег зимой
12:00
Читать ria.ru в
Зима - лучшее время, чтобы начать бегать. Бег закаляет, помогает избавиться от стресса, к тому же впереди - достаточно месяцев, чтобы сбросить к лету лишние килограммы. Даже лучше - начать не с бега, а с быстрой ходьбы. Как одеться, чтобы не замерзнуть, не вспотеть и не поскользнуться? И почему разминаться лучше не на улице, а еще в подъезде?
Нужно ли надевать несколько слоев одежды? Покупать специальные стельки и наколенники? И почему хорошо, если вы раньше не бегали, начинать это делать именно зимой? Объясняет тренер по бегу, Чемпионка России, Участница Олимпийских игр, побeдительница кубка Европы Елена Орлова.
01:44 Насколько безопасно и правильно тренироваться зимой
04:30 “Самый идеальный вариант для тех, кто только начинает - не бег, а быстрая ходьба”
05:50 В каких кроссовках бегать зимой, и чем можно заменить специальную обувь
06:17 Нужно ли надевать несколько слоев одежды
07:13 Какие должны быть подошвы, чтобы не поскользнуться
08:50 Бафф: нужно ли закрывать рот (и можно ли сделать специальную повязку самому)
10:47 Как зимой разминаться перед бегом
12:35 Одеваться теплее, чтобы “лучше пропотеть”: стоит ли так делать
14:33 Можно ли использовать согревающие стельки и шерстяные наколенники
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Редактор Наталия Шашина
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Правда телаПодкастЕлена Орлова
 
 
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