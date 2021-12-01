https://ria.ru/20211201/beg-1761598968.html

"Правда тела". Бег зимой

"Правда тела". Бег зимой - РИА Новости, 01.12.2021

"Правда тела". Бег зимой

Зима - лучшее время, чтобы начать бегать. Бег закаляет, помогает избавиться от стресса, к тому же впереди - достаточно месяцев, чтобы сбросить к лету лишние килограммы. Даже лучше - начать не с бега, а с быстрой ходьбы. Как одеться, чтобы не замерзнуть, не вспотеть и не поскользнуться? И почему разминаться лучше не на улице, а еще в подъезде?

2021-12-01T12:00

2021-12-01T12:00

2021-12-01T12:00

правда тела

подкаст

елена орлова

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"Правда тела". Бег зимой Зима - лучшее время, чтобы начать бегать. Бег закаляет, помогает избавиться от стресса, к тому же впереди - достаточно месяцев, чтобы сбросить к лету лишние килограммы. Даже лучше - начать не с бега, а с быстрой ходьбы. Как одеться, чтобы не замерзнуть, не вспотеть и не поскользнуться? И почему разминаться лучше не на улице, а еще в подъезде? audio/mpeg

"Правда тела". Бег зимой Зима - лучшее время, чтобы начать бегать. Бег закаляет, помогает избавиться от стресса, к тому же впереди - достаточно месяцев, чтобы сбросить к лету лишние килограммы. Даже лучше - начать не с бега, а с быстрой ходьбы. Как одеться, чтобы не замерзнуть, не вспотеть и не поскользнуться? И почему разминаться лучше не на улице, а еще в подъезде? audio/mpeg

Нужно ли надевать несколько слоев одежды? Покупать специальные стельки и наколенники? И почему хорошо, если вы раньше не бегали, начинать это делать именно зимой? Объясняет тренер по бегу, Чемпионка России, Участница Олимпийских игр, побeдительница кубка Европы Елена Орлова.01:44 Насколько безопасно и правильно тренироваться зимой04:30 “Самый идеальный вариант для тех, кто только начинает - не бег, а быстрая ходьба”05:50 В каких кроссовках бегать зимой, и чем можно заменить специальную обувь06:17 Нужно ли надевать несколько слоев одежды07:13 Какие должны быть подошвы, чтобы не поскользнуться08:50 Бафф: нужно ли закрывать рот (и можно ли сделать специальную повязку самому)10:47 Как зимой разминаться перед бегом12:35 Одеваться теплее, чтобы “лучше пропотеть”: стоит ли так делать14:33 Можно ли использовать согревающие стельки и шерстяные наколенникиСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, елена орлова, аудио