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Термальный курорт в Челябинске построят при поддержке МСП Банка
Термальный курорт в Челябинске построят при поддержке МСП Банка - РИА Новости, 01.12.2021
Термальный курорт в Челябинске построят при поддержке МСП Банка
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансирование для строительства термального комплекса-курорта "Тортуга" в центре Челябинска, сообщает... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T14:35
2021-12-01T14:35
челябинск
мсп банк
петр засельский
александр исаевич
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансирование для строительства термального комплекса-курорта "Тортуга" в центре Челябинска, сообщает пресс-служба банка.Отличительной особенностью комплекса будет большой бассейн под открытым небом, купаться в котором будет комфортно в любое время года. Реализует проект компания "Стоп-Т", получившая кредит МСП Банка в рамках продукта "Экспресс-поддержка"."Несмотря на непростое время, важно не останавливаться и строить будущее – в данном конкретном случае малый бизнес получает поддержку для реализации проекта, который имеет общественное значение для жителей и гостей Челябинска, и может стать туристической точкой притяжения города", – подчеркнул председатель наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.МСП Банк представил осенью новый продукт "Экспресс-поддержка". Заявка на кредит рассматривается в кратчайшие сроки, а получение средств возможно без посещения банка.По словам замдиректора "Стоп-Т" Артема Боровикова, термальный курорт может стать одной из самых ярких достопримечательностей города и будет интересен жителям за счет удобной транспортной доступности. Посетителям будут доступны 4 аквазоны, соляная комната с морским воздухом и большой бассейн. Также предусмотрены детские игровые пространства. Планируется введение системы постоянных скидок на посещение для льготных категорий граждан."МСП Банк выступил в нашем проекте в качестве инвестора, и с помощью экспресс-финансирования у нас получилось запустить строительство столь важного для региона проекта", - отметил Боровиков.Реализация проекта позволит создать 40 новых рабочих мест. На данный момент осуществляется отделка фасадов "Тортуги" и внутренние работы, уточняется в сообщении.
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челябинск, мсп банк, петр засельский, александр исаевич
14:35 01.12.2021
 

Термальный курорт в Челябинске построят при поддержке МСП Банка

© Фото предоставлено МСП БанкомВывеска МСП Банка
Вывеска МСП Банка
© Фото предоставлено МСП Банком
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансирование для строительства термального комплекса-курорта "Тортуга" в центре Челябинска, сообщает пресс-служба банка.
Отличительной особенностью комплекса будет большой бассейн под открытым небом, купаться в котором будет комфортно в любое время года. Реализует проект компания "Стоп-Т", получившая кредит МСП Банка в рамках продукта "Экспресс-поддержка".
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"Несмотря на непростое время, важно не останавливаться и строить будущее – в данном конкретном случае малый бизнес получает поддержку для реализации проекта, который имеет общественное значение для жителей и гостей Челябинска, и может стать туристической точкой притяжения города", – подчеркнул председатель наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
МСП Банк представил осенью новый продукт "Экспресс-поддержка". Заявка на кредит рассматривается в кратчайшие сроки, а получение средств возможно без посещения банка.
"Малый бизнес благодаря новому инструменту получил доступ к экспресс-кредитам. Мерой поддержки воспользовались уже более 1000 российских предпринимателей", - рассказал председатель правления МСП Банка Петр Засельский.
По словам замдиректора "Стоп-Т" Артема Боровикова, термальный курорт может стать одной из самых ярких достопримечательностей города и будет интересен жителям за счет удобной транспортной доступности. Посетителям будут доступны 4 аквазоны, соляная комната с морским воздухом и большой бассейн. Также предусмотрены детские игровые пространства. Планируется введение системы постоянных скидок на посещение для льготных категорий граждан.
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"МСП Банк выступил в нашем проекте в качестве инвестора, и с помощью экспресс-финансирования у нас получилось запустить строительство столь важного для региона проекта", - отметил Боровиков.
Реализация проекта позволит создать 40 новых рабочих мест. На данный момент осуществляется отделка фасадов "Тортуги" и внутренние работы, уточняется в сообщении.
 
ЧелябинскМСП БанкПетр ЗасельскийАлександр Исаевич
 
 
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