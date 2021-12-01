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Пахомов из банка "Открытие" возглавит "Почта банк", сообщил Костин
Пахомов из банка "Открытие" возглавит "Почта банк", сообщил Костин - РИА Новости, 01.12.2021
Пахомов из банка "Открытие" возглавит "Почта банк", сообщил Костин
Президент - председатель правления "Почта банка" Дмитрий Руденко покинет свой пост и перейдет в ВТБ на должность советника главы банка, его место займет член... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T13:14
2021-12-01T15:42
экономика
андрей костин (банкир)
втб
дмитрий руденко
почта банк
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент - председатель правления "Почта банка" Дмитрий Руденко покинет свой пост и перейдет в ВТБ на должность советника главы банка, его место займет член правления банка "Открытие" Александр Пахомов, заявил глава ВТБ Андрей Костин."У нас послезавтра состоится набсовет "Почта банка", на нем будет один вопрос рассматриваться. Действительно, Дима Руденко переходит ко мне советником", - сказал Костин журналистам в кулуарах форума "Россия зовет".Глава ВТБ добавил, что пока Руденко будет вести в банке направление по "Пушкинской карте", но его будут готовить "на другое высокое назначение". "А его место, если набсовет проголосует, займет Александр Пахомов, член правления "Открытия", - добавил Костин.В "Открытии" РИА Новости сообщили, что Пахомов будет работать в этом банке до конца текущего года, но пока отказались комментировать, кто займет его должность после ухода топ-менеджера. В настоящее время Пахомов возглавляет объединенный блок сети и розничного бизнеса, входит в правление банка.При этом до прихода в "Открытие" он более 10 лет проработал в группе ВТБ - сначала руководил подразделениями "ВТБ 24" в регионах, затем возглавлял его подразделения по работе с проблемными активами, а в 2016-2017 годах был старшим вице-президентом, директором департамента бизнеса Москвы и Московской области."Почта банк" был создан в 2016 году на базе входившего в группу ВТБ "Лето банка". Сейчас у ВТБ в нем контрольный пакет, у "Почты России" - 49,99%. Костин сообщал в сентябре, что модель развития "Почта банка" будет пересмотрена - через него в основном будут реализовываться продукты, разработанные ВТБ.
https://ria.ru/20211116/kostin-1759294777.html
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экономика, андрей костин (банкир), втб, дмитрий руденко, почта банк
13:14 01.12.2021 (обновлено: 15:42 01.12.2021)
 
Пахомов из банка "Открытие" возглавит "Почта банк", сообщил Костин

Глава ВТБ Костин: "Почта банк" возглавит член правления банка "Открытие" Александр Пахомов

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкБанкоматы "Почта Банка"
Банкоматы Почта Банка - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент - председатель правления "Почта банка" Дмитрий Руденко покинет свой пост и перейдет в ВТБ на должность советника главы банка, его место займет член правления банка "Открытие" Александр Пахомов, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
"У нас послезавтра состоится набсовет "Почта банка", на нем будет один вопрос рассматриваться. Действительно, Дима Руденко переходит ко мне советником", - сказал Костин журналистам в кулуарах форума "Россия зовет".
Глава ВТБ добавил, что пока Руденко будет вести в банке направление по "Пушкинской карте", но его будут готовить "на другое высокое назначение". "А его место, если набсовет проголосует, займет Александр Пахомов, член правления "Открытия", - добавил Костин.
В "Открытии" РИА Новости сообщили, что Пахомов будет работать в этом банке до конца текущего года, но пока отказались комментировать, кто займет его должность после ухода топ-менеджера. В настоящее время Пахомов возглавляет объединенный блок сети и розничного бизнеса, входит в правление банка.
Президент - председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
16 ноября, 14:46
Костин ответил на вопрос о новых санкциях против России
При этом до прихода в "Открытие" он более 10 лет проработал в группе ВТБ - сначала руководил подразделениями "ВТБ 24" в регионах, затем возглавлял его подразделения по работе с проблемными активами, а в 2016-2017 годах был старшим вице-президентом, директором департамента бизнеса Москвы и Московской области.
"Почта банк" был создан в 2016 году на базе входившего в группу ВТБ "Лето банка". Сейчас у ВТБ в нем контрольный пакет, у "Почты России" - 49,99%. Костин сообщал в сентябре, что модель развития "Почта банка" будет пересмотрена - через него в основном будут реализовываться продукты, разработанные ВТБ.
 
ЭкономикаАндрей Костин (банкир)ВТБДмитрий РуденкоПочта банк
 
 
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