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"АвтоВАЗ" вновь поднял цены на Lada
"АвтоВАЗ" вновь поднял цены на Lada - РИА Новости, 01.12.2021
"АвтоВАЗ" вновь поднял цены на Lada
"АвтоВАЗ" с 1 декабря повысил цены на весь модельный ряд автомобилей Lada в среднем на 3%, следует из обновленных прайс-листов производителя. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T11:13
2021-12-01T11:13
экономика
ижевск
тольятти
сергей чемезов
renault s.a
автоваз
ростех
авто
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. "АвтоВАЗ" с 1 декабря повысил цены на весь модельный ряд автомобилей Lada в среднем на 3%, следует из обновленных прайс-листов производителя.Это уже седьмое повышение цен с начала года. В ноябре глава "Ростеха" Сергей Чемезов (госкорпорация является акционером СП c Renault, которому принадлежит "АвтоВАЗ") не исключал очередного, однако умеренного повышения цен на автомобили автоконцерна до конца года.Согласно актуальному прайс-листу, теперь минимальная стоимость Lada Granta составляет 588 тысяч рублей (+5%, или 28 тысяч рублей), Vesta – 836 тысяч рублей (+5%, или 40 тысяч рублей), Largus универсал – 813 тысяч рублей (+4%, или 32 тысячи рублей), Xray – 803 тысяч рублей (+3,6%, или 28 тысяч рублей), Niva Legend – 676 тысяч рублей (+2,4%, или 16 тысяч рублей), Niva Travel – 859 тысяч рублей (+3,3%, или 27 тысяч рублей)."АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.В прошлом месяце "АвтоВАЗ" отчитался о сокращении продаж в России в октябре на 30,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 25,6 тысяч машин. При этом к сентябрю этого года продажи автопроизводителя выросли на 48,7% даже при продолжающемся мировом дефиците электронных компонентов.
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ижевск
тольятти
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экономика, ижевск, тольятти, сергей чемезов, renault s.a, автоваз, ростех, авто, lada granta, россия
11:13 01.12.2021
 
"АвтоВАЗ" вновь поднял цены на Lada

"АвтоВАЗ" поднял цены на весь модельный ряд автомобилей Lada в среднем на 3 процента

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСалон автомобиля LADA Vesta Sport Concept
Салон автомобиля LADA Vesta Sport Concept - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. "АвтоВАЗ" с 1 декабря повысил цены на весь модельный ряд автомобилей Lada в среднем на 3%, следует из обновленных прайс-листов производителя.
Это уже седьмое повышение цен с начала года. В ноябре глава "Ростеха" Сергей Чемезов (госкорпорация является акционером СП c Renault, которому принадлежит "АвтоВАЗ") не исключал очередного, однако умеренного повышения цен на автомобили автоконцерна до конца года.
Согласно актуальному прайс-листу, теперь минимальная стоимость Lada Granta составляет 588 тысяч рублей (+5%, или 28 тысяч рублей), Vesta – 836 тысяч рублей (+5%, или 40 тысяч рублей), Largus универсал – 813 тысяч рублей (+4%, или 32 тысячи рублей), Xray – 803 тысяч рублей (+3,6%, или 28 тысяч рублей), Niva Legend – 676 тысяч рублей (+2,4%, или 16 тысяч рублей), Niva Travel – 859 тысяч рублей (+3,3%, или 27 тысяч рублей).
"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.
В прошлом месяце "АвтоВАЗ" отчитался о сокращении продаж в России в октябре на 30,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 25,6 тысяч машин. При этом к сентябрю этого года продажи автопроизводителя выросли на 48,7% даже при продолжающемся мировом дефиците электронных компонентов.
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ЭкономикаИжевскТольяттиСергей ЧемезовRenault S.AАвтоВАЗРостехАвтоLada GrantaРоссия
 
 
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