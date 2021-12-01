https://ria.ru/20211201/aviatsiya-1761609947.html
Совфед разрешил применять спецсредства сдерживания к авиадебоширам
Совфед разрешил применять спецсредства сдерживания к авиадебоширам - РИА Новости, 01.12.2021
Совфед разрешил применять спецсредства сдерживания к авиадебоширам
Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, позволяющий экипажу воздушных судов применять к авиадебоширам спецсредства сдерживания. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T12:03
2021-12-01T12:03
2021-12-01T12:03
безопасность
авиация
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, позволяющий экипажу воздушных судов применять к авиадебоширам спецсредства сдерживания.Изменения вносятся в Воздушный кодекс РФ в статью о правах членов экипажа воздушного судна и сотрудников службы авиационной безопасности эксплуатанта в случае совершения противоправных действий на борту самолета.В соответствии с документом, экипаж и охрана на основании распоряжения командира имеют право применять все необходимые меры, в том числе меры принуждения, специальные средства сдерживания в отношении лиц, которые создают непосредственную угрозу безопасности полета воздушного судна либо угрозу жизни или здоровью других лиц и отказываются подчиняться командиру самолета. Порядок действий при пресечении действий авиадебоширов устанавливается правительством РФ.
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безопасность, авиация, совет федерации рф, россия
Совфед разрешил применять спецсредства сдерживания к авиадебоширам
Сенаторы одобрили закон, разрешающий применять спецсредства сдерживания к авиадебоширам