https://ria.ru/20211201/aviatsiya-1761609947.html

Совфед разрешил применять спецсредства сдерживания к авиадебоширам

Совфед разрешил применять спецсредства сдерживания к авиадебоширам - РИА Новости, 01.12.2021

Совфед разрешил применять спецсредства сдерживания к авиадебоширам

Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, позволяющий экипажу воздушных судов применять к авиадебоширам спецсредства сдерживания. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T12:03

2021-12-01T12:03

2021-12-01T12:03

безопасность

авиация

совет федерации рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753320888_0:278:3145:2047_1920x0_80_0_0_bf56f7df5d0d687180202bbd56c63a65.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, позволяющий экипажу воздушных судов применять к авиадебоширам спецсредства сдерживания.Изменения вносятся в Воздушный кодекс РФ в статью о правах членов экипажа воздушного судна и сотрудников службы авиационной безопасности эксплуатанта в случае совершения противоправных действий на борту самолета.В соответствии с документом, экипаж и охрана на основании распоряжения командира имеют право применять все необходимые меры, в том числе меры принуждения, специальные средства сдерживания в отношении лиц, которые создают непосредственную угрозу безопасности полета воздушного судна либо угрозу жизни или здоровью других лиц и отказываются подчиняться командиру самолета. Порядок действий при пресечении действий авиадебоширов устанавливается правительством РФ.

https://ria.ru/20211026/ukusy-1756353193.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, авиация, совет федерации рф, россия