https://ria.ru/20211201/atmosfera-1761571718.html

На шахте "Листвяжная" стабилизировали газовую атмосферу

На шахте "Листвяжная" стабилизировали газовую атмосферу - РИА Новости, 01.12.2021

На шахте "Листвяжная" стабилизировали газовую атмосферу

Работы по ликвидации последствий аварии на шахте "Листвяжная" продолжаются, газовая атмосфера стабилизирована, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T07:13

2021-12-01T07:13

2021-12-01T07:15

происшествия

кемеровская область

белово

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Работы по ликвидации последствий аварии на шахте "Листвяжная" продолжаются, газовая атмосфера стабилизирована, сообщили в пресс-службе МЧС РФ."За прошедшие сутки отделением ВГСЧ МЧС России производились работы по откачке воды из горных выработок шахты и контролю газовой атмосферы, проводится подача газообразного азота и хладона в отработанное пространство лавы. В настоящий момент газовая атмосфера в шахте стабилизирована, но ещё не позволяет производить разведку", - говорится в сообщении.Отмечается, что накануне был проведён техсовет с участием национального аэромобильного горноспасательного центра МЧС РФ, Научного центра ВостНИИ по безопасности работ в горной промышленности (АО "НЦ ВостНИИ"), в ходе которого были приняты решения разработать мероприятия, позволяющие создать безопасную газовую атмосферу в шахте.Также уточняется, что ведется бурение трех скважин, они пройдены на 80%. Дополнительно запланировано бурение ещё трёх скважин, ведется подготовка места бурения.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшим объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Госпитализированы 50 человек: 38 шахтеров и 12 спасателей.

https://ria.ru/20211130/shakhta-1761447689.html

кемеровская область

белово

россия

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происшествия, кемеровская область, белово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе