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На шахте "Листвяжная" стабилизировали газовую атмосферу
На шахте "Листвяжная" стабилизировали газовую атмосферу - РИА Новости, 01.12.2021
На шахте "Листвяжная" стабилизировали газовую атмосферу
Работы по ликвидации последствий аварии на шахте "Листвяжная" продолжаются, газовая атмосфера стабилизирована, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T07:13
2021-12-01T07:15
происшествия
кемеровская область
белово
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Работы по ликвидации последствий аварии на шахте "Листвяжная" продолжаются, газовая атмосфера стабилизирована, сообщили в пресс-службе МЧС РФ."За прошедшие сутки отделением ВГСЧ МЧС России производились работы по откачке воды из горных выработок шахты и контролю газовой атмосферы, проводится подача газообразного азота и хладона в отработанное пространство лавы. В настоящий момент газовая атмосфера в шахте стабилизирована, но ещё не позволяет производить разведку", - говорится в сообщении.Отмечается, что накануне был проведён техсовет с участием национального аэромобильного горноспасательного центра МЧС РФ, Научного центра ВостНИИ по безопасности работ в горной промышленности (АО "НЦ ВостНИИ"), в ходе которого были приняты решения разработать мероприятия, позволяющие создать безопасную газовую атмосферу в шахте.Также уточняется, что ведется бурение трех скважин, они пройдены на 80%. Дополнительно запланировано бурение ещё трёх скважин, ведется подготовка места бурения.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшим объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Госпитализированы 50 человек: 38 шахтеров и 12 спасателей.
https://ria.ru/20211130/shakhta-1761447689.html
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происшествия, кемеровская область, белово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
07:13 01.12.2021 (обновлено: 07:15 01.12.2021)
 
На шахте "Листвяжная" стабилизировали газовую атмосферу

На шахте "Листвяжная" в Кемеровской области стабилизировали газовую атмосферу

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ разбирают палаточный лагерь на территории шахты "Листвяжная" в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар
Сотрудники МЧС РФ разбирают палаточный лагерь на территории шахты Листвяжная в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Работы по ликвидации последствий аварии на шахте "Листвяжная" продолжаются, газовая атмосфера стабилизирована, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"За прошедшие сутки отделением ВГСЧ МЧС России производились работы по откачке воды из горных выработок шахты и контролю газовой атмосферы, проводится подача газообразного азота и хладона в отработанное пространство лавы. В настоящий момент газовая атмосфера в шахте стабилизирована, но ещё не позволяет производить разведку", - говорится в сообщении.
Отмечается, что накануне был проведён техсовет с участием национального аэромобильного горноспасательного центра МЧС РФ, Научного центра ВостНИИ по безопасности работ в горной промышленности (АО "НЦ ВостНИИ"), в ходе которого были приняты решения разработать мероприятия, позволяющие создать безопасную газовую атмосферу в шахте.
Также уточняется, что ведется бурение трех скважин, они пройдены на 80%. Дополнительно запланировано бурение ещё трёх скважин, ведется подготовка места бурения.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшим объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Госпитализированы 50 человек: 38 шахтеров и 12 спасателей.
Пострадавшие в аварии на шахте Листвяжная - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
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ПроисшествияКемеровская областьБеловоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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