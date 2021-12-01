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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20211201/artyukhov-1761652727.html
Артюхов стал лидером рейтинга глав регионов по доверию аудитории соцмедиа
Артюхов стал лидером рейтинга глав регионов по доверию аудитории соцмедиа - РИА Новости, 01.12.2021
Артюхов стал лидером рейтинга глав регионов по доверию аудитории соцмедиа
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов стал лидером первого рейтинга глав регионов по доверию аудитории социальных медиа, сообщает РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T14:59
2021-12-01T14:59
ямало-ненецкий автономный округ
политика
ямал
дмитрий артюхов
центр политического анализа
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 дек - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов стал лидером первого рейтинга глав регионов по доверию аудитории социальных медиа, сообщает пресс-служба губернатора."Дмитрий Артюхов занял лидирующую позицию в первом рейтинге губернаторов России по доверию аудитории социальных медиа. Рейтинг подготовили Центр политического анализа и социальных исследований и Центр общественно-политических проектов", - говорится в сообщении.Эксперты особо отметили кейс губернатора ЯНАО "Честный маршрут" как пример вовлечения жителей в формирование рабочего графика губернатора. В число наиболее удачных управленческих практик также вошли прямые линии, прямые эфиры в социальных сетях, встречи с ямальцами."Доверие к власти в регионе завязано на качестве ведения социальных сетей: чем лучше у губернатора ведутся соцсети, тем выше уровень доверия к власти, выше позиция в рейтинге. Например, у лидера рейтинга - губернатора Ямала Дмитрия Артюхова - зашкаливает показатель по доверию к власти. Но у него также очень высокие показатели и по другим показателям - социальной ориентированности, инфраструктуре и среде обитания и так далее", - приводится в сообщении комментарий директора Центра политического анализа Павла Данилина."Честный маршрут" - это проект, в рамках которого ежегодно Артюхов на автомобиле объезжает Ямал. В этом году состоялась уже третья поездка губернатора на автомобиле по региону.В прошлом году в большую поездку Артюхов отправился в середине августа после того, как переболел COVID-19. В течение десяти дней он побывал в восточной части ЯНАО и преодолел около двух тысяч километров, находясь за рулем автомобиля. Попутчиками губернатора становились активные жители города, журналисты, общественники.Маршрут помогали составлять жители округа, при этом губернатор Ямала оценивал состояние дорог между населенными пунктами, ход дорожного ремонта и благоустройства. После автомобильной поездки по региону Артюхов отправил в отставку руководителя департамента транспорта и дорожного хозяйства.
https://ria.ru/20211125/yanao-1760680680.html
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политика, ямал, дмитрий артюхов, центр политического анализа, россия
14:59 01.12.2021
 
Артюхов стал лидером рейтинга глав регионов по доверию аудитории соцмедиа

Губернатор ЯНАО Артюхов стал лидером рейтинга глав регионов по доверию аудитории соцмедиа

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 дек - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов стал лидером первого рейтинга глав регионов по доверию аудитории социальных медиа, сообщает пресс-служба губернатора.
"Дмитрий Артюхов занял лидирующую позицию в первом рейтинге губернаторов России по доверию аудитории социальных медиа. Рейтинг подготовили Центр политического анализа и социальных исследований и Центр общественно-политических проектов", - говорится в сообщении.
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Эксперты особо отметили кейс губернатора ЯНАО "Честный маршрут" как пример вовлечения жителей в формирование рабочего графика губернатора. В число наиболее удачных управленческих практик также вошли прямые линии, прямые эфиры в социальных сетях, встречи с ямальцами.
"Доверие к власти в регионе завязано на качестве ведения социальных сетей: чем лучше у губернатора ведутся соцсети, тем выше уровень доверия к власти, выше позиция в рейтинге. Например, у лидера рейтинга - губернатора Ямала Дмитрия Артюхова - зашкаливает показатель по доверию к власти. Но у него также очень высокие показатели и по другим показателям - социальной ориентированности, инфраструктуре и среде обитания и так далее", - приводится в сообщении комментарий директора Центра политического анализа Павла Данилина.
"Честный маршрут" - это проект, в рамках которого ежегодно Артюхов на автомобиле объезжает Ямал. В этом году состоялась уже третья поездка губернатора на автомобиле по региону.
В прошлом году в большую поездку Артюхов отправился в середине августа после того, как переболел COVID-19. В течение десяти дней он побывал в восточной части ЯНАО и преодолел около двух тысяч километров, находясь за рулем автомобиля. Попутчиками губернатора становились активные жители города, журналисты, общественники.
Маршрут помогали составлять жители округа, при этом губернатор Ямала оценивал состояние дорог между населенными пунктами, ход дорожного ремонта и благоустройства. После автомобильной поездки по региону Артюхов отправил в отставку руководителя департамента транспорта и дорожного хозяйства.
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Ямало-Ненецкий автономный округПолитикаЯмалДмитрий АртюховЦентр политического анализаРоссия
 
 
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