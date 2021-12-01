https://ria.ru/20211201/amerika-1761590904.html

МИД прокомментировал планы США провести "саммит за демократию"

МИД прокомментировал планы США провести "саммит за демократию" - РИА Новости, 01.12.2021

МИД прокомментировал планы США провести "саммит за демократию"

США нужно уладить свои нерешенные проблемы, преодолеть раскол в обществе, прежде чем заниматься "экспортом демократии", говорится в заявлении, опубликованном на РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T10:47

2021-12-01T10:47

2021-12-01T10:51

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. США нужно уладить свои нерешенные проблемы, преодолеть раскол в обществе, прежде чем заниматься "экспортом демократии", говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ в среду."Саммит за демократию" запланирован на 9-10 декабря. США пригласили на него 110 стран, кроме России и Китая. При этом в списке приглашенных числится Тайвань, который США в числе других стран формально считают частью "одного Китая". Мероприятие направлено против России и Китая, Вашингтон пытается учить Москву и Пекин тому, как жить, заявил ранее посол РФ в США Анатолий Антонов."Прежде чем приниматься за "экспорт демократии", призываем североамериканских партнеров сначала уладить нерешенные проблемы у себя дома, попробовать преодолеть углубляющийся раскол в обществе по вопросам этики, ценностей, видения своего прошлого и будущего", - говорится в сообщении.В МИД РФ отметили, что, пытаясь примерить на себя роль "глобального демократического лидера", США уже много лет лидируют в мире по числу заключенных в тюрьмах (более 2 миллионов человек)."Условия содержания во многих пенитенциарных учреждениях унижают человеческое достоинство. Вашингтон продолжает замалчивать случаи применения пыток в спецтюрьме Гуантанамо. Спецслужбам США принадлежит авторство беспрецедентной для современного мира практики создания тайных тюрем на территориях союзных государств", - напомнили в МИД РФ.Также отмечается, что лоббизм в США фактически является узаконенной формой коррупции."Представители органов законодательной власти де-факто контролируются крупным бизнесом. Как внутри страны, так и за ее пределами они отстаивают в первую очередь интересы своих "спонсоров", как правило – частных корпораций, а не народа, не избирателей", - подчеркнули в МИД РФ.

https://ria.ru/20211125/amerika-1760601188.html

https://ria.ru/20211111/bayden-1758471927.html

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в мире, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия