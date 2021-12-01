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В Хабаровском крае из-за снежного циклона закрыли два аэропорта
В Хабаровском крае из-за снежного циклона закрыли два аэропорта - РИА Новости, 01.12.2021
В Хабаровском крае из-за снежного циклона закрыли два аэропорта
Аэропорты Комсомольска-на-Амуре и Советской Гавани в Хабаровском крае закрыты в среду из-за снежного циклона, сообщает аэропорт Хабаровска. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T04:39
2021-12-01T04:39
2021-12-01T10:20
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ВЛАДИВОСТОК, 1 дек - РИА Новости. Аэропорты Комсомольска-на-Амуре и Советской Гавани в Хабаровском крае закрыты в среду из-за снежного циклона, сообщает аэропорт Хабаровска.Ранее спасатели распространили штормовое предупреждение из-за подхода к региону 1 декабря снежного циклона."Метеоусловия аэропорта Хабаровск не влияют на прибытие и отправление рейсов. Аэропорт Комсомольска-на-Амуре сегодня закрыт в связи с очисткой взлетно-посадочной полосы. По этой же причине закрыт аэропорт Советской Гавани до 17.00 (10.00 мск)", - говорится в сообщении.Из-за метеоусловий в аэропортах назначения до 2 декабря задержаны рейсы Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Нелькан, Хабаровск - Советская Гавань, Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре - Херпучи.Отмечается, что во вторник борт, выполняющий рейс ИЕ5601 Хабаровск - Владивосток, из-за непогоды в Приморье вернулся в аэропорт отправления. Он вылетел в среду утром.
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общество, владивосток, хабаровск, новости - туризм
04:39 01.12.2021 (обновлено: 10:20 01.12.2021)
В Хабаровском крае из-за снежного циклона закрыли два аэропорта
Аэропорты Комсомольска-на-Амуре и Советской Гавани закрыли из-за снежного циклона